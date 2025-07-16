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После какого возраста худеть становится сложнее: рассказывает тренер
Идеальное тело — мечта многих, но с годами путь к этой мечте становится все тернистее.
Почему мы замечаем, что после 35-40 лет вес начинает расти, даже если не меняли пищевые привычки, почему тренировки, которые когда-то давали результат, теперь «не работают» и можно ли на самом деле похудеть после 40. В интервью для YouTube-канала Марички Падалко фитнес-тренер Ксения Литвинова раскрыла ключевые причины возрастного набора веса, развенчала популярные мифы и рассказала, как реально поддерживать фигуру в любом возрасте.
Когда становится труднее худеть
По словам Литвиновой, критический возраст для многих женщин — это не 30 лет, как принято считать, а 40-45 лет. Именно в этот период начинается пременопауза, которая может длиться несколько лет и сопровождаться значительными гормональными изменениями:
снижается уровень эстрогена;
нарушается сон и снижается энергия;
замедляется метаболизм;
начинает уменьшаться мышечная масса.
Эти факторы вместе влияют на способность организма сжигать калории так же эффективно, как в молодости. В результате женщина может набирать вес даже при привычном образе жизни.
«Важно понять, что самое большое достижение после 45 лет — не похудеть, а не набрать лишнего», — отмечает тренер.
Как гормоны меняют наше тело
Период от 40 до 48 лет у женщин часто сопровождается настоящим гормональным штормом. У кого-то это начинается раньше, даже с 36-37 лет. Причинами могут быть не только естественные процессы, но и:
чрезмерное употребление фармакологических препаратов,
стресс,
несбалансированное питание,
отсутствие физической активности.
Основные симптомы гормональных сдвигов
бессонница или частые пробуждения ночью;
утренняя усталость даже после долгого сна;
изменения аппетита (частое желание «перехватить» сладкое);
колебания настроения;
склонность к накоплению жира в области живота.
«В таких случаях женщина ищет быстрый источник энергии — кофе, сладкое, углеводы. Но эффект — короткий и вместо прилива сил приходит еще большая усталость» — объясняет Литвинова.
Секс и похудение
Об этом стоит говорить открыто. Литвинова в шутку называет секс самым приятным видом кардионагрузки, которая, к тому же способствует гормональному балансу.
Во время секса вырабатываются:
окситоцин (гормон любви и доверия),
эндорфины (гормоны радости),
допамин (гормон мотивации),
а также тестостерон, который влияет на выносливость и мышечный тонус.
«Определенные позиции (например, когда женщина сверху) — это настоящая тренировка. За полчаса активного секса можно сжечь от 120 до 170 ккал. Это почти как полноценное кардио» — подчеркивает эксперт.
Силовые тренировки после 40 лет
С возрастом мы теряем мышцы, и это не просто эстетика — это серьезная причина замедления метаболизма. Именно мышечная масса обеспечивает эффективное сжигание калорий даже в состоянии покоя.
После 40 лет:
только кардио уже не дает желаемого эффекта;
силовые тренировки становятся критически важными;
даже базовые упражнения с собственным весом или легкими гантелями запускают выработку тестостерона — естественного стимулятора сжигания жира и повышения выносливости.
«Силовое — это не обязательно спортзал. Это могут быть упражнения дома с эспандером или бутылками с водой. Главное — регулярность и постепенная нагрузка,» — подчеркивает Литвинова.
Универсальная формула хорошей формы после 40 лет
Ксения Литвинова поделилась простым, но эффективным алгоритмом, который работает независимо от возраста:
Полноценный сон — 7-8 часов в сутки.
Силовые тренировки — минимум 30 мин, 2-3 раза в неделю.
Умеренное кардио — прогулки, танцы, плавание.
Секс и эмоциональная близость — как часть гормонального баланса.
Правильное питание — сбалансированное, уменьшение быстрых углеводов, белки в каждом приеме пищи.
Релакс и восстановление — медитации, теплые ванны, время для себя.
Информационный детокс — ограничьте негатив из новостей и соцсетей.
Похудение после 40 — это не марафон на время и не борьба с собой. Это грамотный подход к изменениям в теле, которые уже не остановить, но можно мягко и естественно адаптировать. Ключ в сочетании тренировки, питания, сна, секса и любви к себе. «Женщина после 40 — это не та, что теряет, а та, что переосмысливает. И только она решает, как будет выглядеть ее тело» — резюмирует Ксения Литвинова.
Если вы ищете мотивацию, чтобы начать изменения, не ждите понедельника. Начните с малого уже сегодня: стакан воды, прогулка, отказ от лишнего сахара.
▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ФИТНЕС-ТРЕНЕРКА: ТОП мифов о спорте и СЕКСЕ ДЛЯ СХУДНЕНИЯ — как НАЧАТЬ заниматься СПОРТОМ и что работает