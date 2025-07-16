После какого возраста худеть становится сложнее: рассказывает тренер

После какого возраста худеть становится сложнее / © Credits

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Почему мы замечаем, что после 35-40 лет вес начинает расти, даже если не меняли пищевые привычки, почему тренировки, которые когда-то давали результат, теперь «не работают» и можно ли на самом деле похудеть после 40. В интервью для YouTube-канала Марички Падалко фитнес-тренер Ксения Литвинова раскрыла ключевые причины возрастного набора веса, развенчала популярные мифы и рассказала, как реально поддерживать фигуру в любом возрасте.

Когда становится труднее худеть

По словам Литвиновой, критический возраст для многих женщин — это не 30 лет, как принято считать, а 40-45 лет. Именно в этот период начинается пременопауза, которая может длиться несколько лет и сопровождаться значительными гормональными изменениями:

снижается уровень эстрогена;

нарушается сон и снижается энергия;

замедляется метаболизм;

начинает уменьшаться мышечная масса.

Эти факторы вместе влияют на способность организма сжигать калории так же эффективно, как в молодости. В результате женщина может набирать вес даже при привычном образе жизни.

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«Важно понять, что самое большое достижение после 45 лет — не похудеть, а не набрать лишнего», — отмечает тренер.

Как гормоны меняют наше тело

Период от 40 до 48 лет у женщин часто сопровождается настоящим гормональным штормом. У кого-то это начинается раньше, даже с 36-37 лет. Причинами могут быть не только естественные процессы, но и:

чрезмерное употребление фармакологических препаратов,

стресс,

несбалансированное питание,

отсутствие физической активности.

Основные симптомы гормональных сдвигов

бессонница или частые пробуждения ночью;

утренняя усталость даже после долгого сна;

изменения аппетита (частое желание «перехватить» сладкое);

колебания настроения;

склонность к накоплению жира в области живота.

«В таких случаях женщина ищет быстрый источник энергии — кофе, сладкое, углеводы. Но эффект — короткий и вместо прилива сил приходит еще большая усталость» — объясняет Литвинова.

Секс и похудение

Об этом стоит говорить открыто. Литвинова в шутку называет секс самым приятным видом кардионагрузки, которая, к тому же способствует гормональному балансу.

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Во время секса вырабатываются:

окситоцин (гормон любви и доверия),

эндорфины (гормоны радости),

допамин (гормон мотивации),

а также тестостерон, который влияет на выносливость и мышечный тонус.

«Определенные позиции (например, когда женщина сверху) — это настоящая тренировка. За полчаса активного секса можно сжечь от 120 до 170 ккал. Это почти как полноценное кардио» — подчеркивает эксперт.

Силовые тренировки после 40 лет

С возрастом мы теряем мышцы, и это не просто эстетика — это серьезная причина замедления метаболизма. Именно мышечная масса обеспечивает эффективное сжигание калорий даже в состоянии покоя.

После 40 лет:

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только кардио уже не дает желаемого эффекта;

силовые тренировки становятся критически важными;

даже базовые упражнения с собственным весом или легкими гантелями запускают выработку тестостерона — естественного стимулятора сжигания жира и повышения выносливости.

«Силовое — это не обязательно спортзал. Это могут быть упражнения дома с эспандером или бутылками с водой. Главное — регулярность и постепенная нагрузка,» — подчеркивает Литвинова.

Универсальная формула хорошей формы после 40 лет

Ксения Литвинова поделилась простым, но эффективным алгоритмом, который работает независимо от возраста:

Полноценный сон — 7-8 часов в сутки.

Силовые тренировки — минимум 30 мин, 2-3 раза в неделю.

Умеренное кардио — прогулки, танцы, плавание.

Секс и эмоциональная близость — как часть гормонального баланса.

Правильное питание — сбалансированное, уменьшение быстрых углеводов, белки в каждом приеме пищи.

Релакс и восстановление — медитации, теплые ванны, время для себя.

Информационный детокс — ограничьте негатив из новостей и соцсетей.

Похудение после 40 — это не марафон на время и не борьба с собой. Это грамотный подход к изменениям в теле, которые уже не остановить, но можно мягко и естественно адаптировать. Ключ в сочетании тренировки, питания, сна, секса и любви к себе. «Женщина после 40 — это не та, что теряет, а та, что переосмысливает. И только она решает, как будет выглядеть ее тело» — резюмирует Ксения Литвинова.

Если вы ищете мотивацию, чтобы начать изменения, не ждите понедельника. Начните с малого уже сегодня: стакан воды, прогулка, отказ от лишнего сахара.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ФИТНЕС-ТРЕНЕРКА: ТОП мифов о спорте и СЕКСЕ ДЛЯ СХУДНЕНИЯ — как НАЧАТЬ заниматься СПОРТОМ и что работает