Природный «Оземпик», взорвавший ТикТок: врач ответил, действительно ли это растение помогает быстро похудеть

Окра (бамия съедобная) / © Associated Press

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Окра (бамия съедобная) — зеленое цветущее растение, которое часто используют как овощ в кулинарии. А пользователи социальных сетей недавно назвали эту популярную пищу «природный Оземпик» из-за убеждения, что она может помочь снизить уровень жира в организме, уменьшить тягу к еде и даже помочь сбалансировать уровень сахара в крови.

Woman`sWorld поговорил с экспертами, чтобы определить, действительно ли окра является доступным решением для похудения и балансировки гормонов, как утверждает интернет.

Что показывают исследования об окре для похудения

Исследование на животных показало, что крысы, которых кормили диетой с добавлением окры в течение 11 недель, избегали чрезмерного увеличения веса, демонстрировали улучшенную чувствительность к инсулину и уменьшали воспаление в мозге.

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Это исследование является хорошим примером того, как диета может влиять как на здоровье мозга, так и на метаболизм, говорит Радж Дасгупта, доктор медицинских наук. Крысам, которых перекармливали на раннем этапе жизни, фактически запрограммированным на увеличение веса, давали бамию как часть рациона в течение 11 недель. Удивительно, но они не только избежали набора веса, но и продемонстрировали обратную резистентность к инсулину.

Но можно ли это исследование на животных относительно бамии на самом деле применить к людям? И оправдывает ли это ажиотаж вокруг «природного Оземпика»?

Метаболическое влияние бамии

Бамия заслуживает большего внимания в контексте веса и метаболического здоровья, считает Радж Дасгупта. Вероятно, этому эффекту способствует влияние бамии на уменьшение воспаления в ключевых участках мозга, которые контролируют аппетит и энергетический баланс, а также улучшение реакции организма на инсулин, говорит доктор Дасгупта. Хотя мы пока не можем непосредственно применить эти выводы к людям, результаты являются многообещающими. Они свидетельствуют о том, что бамия может иметь метаболическое влияние, которое выходит за рамки пищеварения, возможно, влияя на то, как мозг и тело работают

Окра (бамия съедобная) / © Associated Press

Как бамия способствует здоровому похудению

Вопрос, который волнует многих людей, заключается в том, может ли эта комфортная еда, которую называют «природным Оземпиком», на самом деле помочь в похудении. Пока что нет убедительных данных о людях, которые бы доказывали, что бамия вызывает потерю веса, но она имеет несколько качеств, которые делают ее потенциально полезной пищей, если вы пытаетесь контролировать свой вес, говорит доктор Дасгупта.

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И, хотя это не волшебное средство, окра определенно может быть частью разумного, сбалансированного подхода к похудению, добавляет доктор Дасгупта. Вот как она может помочь:

Клетчатка сдерживает голод. Окра богата растворимой клетчаткой, которая может замедлить пищеварение, помочь вам дольше чувствовать сытость и уменьшить желание перекусить, говорит доктор Дасгупта.

Это низкокалорийный продукт. Как объясняет доктор Дасгупта: окра имеет низкое содержание калорий и богата питательными веществами, поэтому вы можете добавлять ее в блюда, не перегружая энергией.

Она балансирует уровень сахара в крови, блокируя тягу к сладостям. Некоторые ранние исследования показывают, что окра может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, замедляя всасывание сахара в кишечнике, объясняет доктор Дасгупта. А стабильный уровень сахара в крови может предотвратить эти энергетические сбои и тягу.

Окра также богата антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, и это важно, потому что хроническое воспаление связано с увеличением веса и инсулинорезистентностью.

Это может замедлить всасывание жира. Есть некоторые предварительные доказательства того, что бамия может уменьшить количество жира, всасываемого в кишечнике, хотя все еще нужны исследования на людях, чтобы полностью понять это, говорит доктор Дасгупта.

Как употреблять бамию для потери веса

Хотя некоторые пользователи TikTok преуспели в похудении с помощью воды с бамией, другие готовят блюда в стиле комфортной еды, такие как жареная или запеченная бамия. Но что лучше для потенциальной пользы для похудения?

Традиционная жареная бамия, хотя и вкусная, обычно покрывается кляром и готовится в масле, что добавляет много калорий и нездорового жира, поэтому вы, вероятно, нивелируете любую потенциальную пользу для здоровья, говорит доктор Дасгупта.

Чтобы получить максимум пользы от бамии, выбирайте более легкие способы приготовления, рекомендует он. Запекание в духовке с оливковым маслом и приправами — отличный вариант. Вы также можете пожарить ее на гриле или добавить в блюда с высоким содержанием овощей, таких как супы и рагу.

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Некоторые люди пьют воду из бамии, замачивая нарезанную бамию в воде, добавляет он. Гель, высвобождаемый в воду, содержит растворимую клетчатку, которая может способствовать контролю уровня сахара в крови и пищеварению, хотя требуются дополнительные исследования. Как бы вы ни решили ее использовать, сочетание бамии с другими продуктами с высоким содержанием клетчатки, такими как бобы или цельные зерна, может помочь усилить чувство сытости и улучшить пищеварение, что является ключевым для долгосрочных целей в отношении веса.