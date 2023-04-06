Продержаться до обеда: 6 хитростей, чтобы чувствовать себя сытым дольше

Чувствуете зверский голод и считаете минуты до обеда или ужина? Это совершенно нормально, если вы впервые пробуете диету или интервальное голодание. Через 2-4 недели ваше тело привыкнет к новому распорядку дня и режиму питания. Но что делать сейчас, когда вы так голодны, что можете думать только о еде?

Согласно исследованию Марка Мэттсона, доктора философии, нейробиолога из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, который изучал интервальное голодание более 25 лет, чтобы справиться с приступами голода в первый месяц диеты, есть несколько научно обоснованных способов, которые помогут вам обмануть ваш аппетит и дольше чувствовать себя сытым.

Издание Womans World публикует шесть советов, которые помогут вам обмануть аппетит и не сбиться с пути, пока вы на диете.

Увеличьте объем порций

Волюметрика — это концепция потребления пищи, содержащей много воды. Например, фрукты, овощи, смузи или супы содержат много воды. Эти низкокалорийные продукты помогут вам оставаться сытыми дольше, чувствовать себя более удовлетворенными и поддерживать водный баланс. Обзор журнала Nutrition Bulletin за 2017 год подтвердил, что люди, которые употребляли более богатые водой продукты, естественным образом потребляли меньше калорий в течение дня.

Элизабет Шоу, зарегистрированный диетолог из Сан-Диего, предлагает начинать трапезу с большого салата или супа на основе бульона или смешивать цветную капусту или шпинат со смузи. Вы можете увеличить объем порций не только овощами и фруктами. Попробуйте добавить один или два нарезанных сваренных вкрутую яичных белка в миску с овсянкой.

Ешьте больше белка

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Диета с разбивкой от 10 до 15 процентов белков, 30 процентов жиров и 55-60 процентов углеводов является стандартной. Но незначительное изменение этого соотношения в пользу белков — до 20–25 % белков, 30–35 % жиров и 45–50 % углеводов — в течение 16 недель, по данным British Journal, даст вам множество преимуществ. Люди, которые ели больше белка, не только потеряли больше веса и жира, но также придерживались диеты с большей легкостью, потому что меньше страдали от приступов голода.

Получите дозу клетчатки

Большинство людей потребляют гораздо меньше клетчатки, чем 25-38 граммов, рекомендованных для женщин и мужчин соответственно. И это не дает нам никакой пользы. Самые сытные блюда и закуски содержат большое количество продуктов с высоким содержанием клетчатки, а также белков, жиров и сложных углеводов. Исследования подтверждают это. Клетчатка имеет тенденцию замедлять пищеварение, а значит, вы дольше чувствуете себя сытым, в то же время повышая уровень связанного с чувством голода гормона грелина, который сообщает вашему мозгу, что он удовлетворен меньшим количеством калорий, чем вы могли бы получить от еды без клетчатки. Для облегчения пищеварения распределяйте клетчатку равномерно между приемами пищи и закусками. Это лучше чем пытаться съесть все это в один прием пищи.

Пейте больше воды

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Хотя вода не должна заменять прием пищи или перекус, гидратация может помочь контролировать аппетит в часы голодания. Иногда мы думаем, что голодны, но мы просто хотим пить или обезвожены. Одна и та же часть мозга регулирует чувство голода и жажды и легко может их спутать. В одном небольшом исследовании, опубликованном в European Journal of Nutrition, участники, которые пили воду перед едой, съедали в среднем на 22 процента меньше калорий во время следующего приема пищи, чем их сверстники, которые принимали пищу всухую. Если простая вода кажется вам слишком скучной, разбавьте ее травами или свежими ломтиками цитрусовых или попробуйте чай.

Расслабьтесь

Если вы постоянно находитесь в состоянии стресса, возможно, вы никогда не почувствуете себя настолько сытым, как могли бы. Исследование, проведенное в 2017 году в журнале Obesity, показало, что люди, которые сообщали о более высоких показателях хронического стресса, имели трудности с регулированием грелина - гормона голода. У них также был более высокий уровень кортизола, гормона стресса, который усиливает аппетит, особенно в отношении высококалорийной, сладкой, жирной и соленой пищи.

Пищеварение начинается в нашем мозгу, поэтому перед тем, как приступить к еде, сделайте несколько глубоких вдохов, это помогает стимулировать парасимпатическую нервную систему, которая повышает кислотность желудка при одновременном снижении уровня кортизола, поэтому вам хочется меньше соленой и сладкой пищи.

Идентифицируйте свои триггеры приема пищи

Поскольку интервальное голодание предполагает прием пищи только в определенные промежутки времени, вы быстро узнаете о своих обычных пищевых привычках, в том числе о тех случаях, когда вы переходите к еде, когда вы на самом деле не голодны физически. Ваши привычки, даже определенное время на часах, например, 16:00 - время перекусить или перекусить перед сном, а также стресс, истощение, депрессия, одиночество и скука — все это общие триггеры, как и тяга к утешительной дозе ностальгии по детству.

Если это не в пределах вашего окна для питания и ваш голод не очень силен, стоит поговорить с самим собой по душам. Если вы поймаете себя на том, что поворачиваетесь к утешительной еде или тянетесь за закуской, спросите себя: "По какой причине я тянусь к еде в это время? Я чувствую усталость? Одинокий? У меня был тяжелый день на работе?" Просто имейте в виду, что эмоциональное переедание — это не всегда плохо, — говорит Эшли Ривер, доктор медицинских наук, диетолог из Окленда. Если вы празднуете день рождения со своими детьми с тортом и мороженым, даже если вам это не совсем нужно, это нормально. Однако, когда вы постоянно обращаетесь к еде как к единственной реакции на эмоцию, с этим нужно бороться.

Если вы не испытываете сильного голода, попробуйте переключиться на непищевой механизм преодоления, например, звонок другу, прогулку, ранний отход ко сну или ведение дневника. И подумайте о том, чтобы поговорить с диетологом, если вам сложно сломать пищевой шаблон.

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