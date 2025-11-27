- Дата публикации
-
- Категория
- Похудение
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 5 мин
Продукты, которые облегчат похудение женщинам 50+ и помогут избавиться от жира на животе
Потеря веса часто может казаться трудной битвой, особенно если вы пытаетесь избавиться от упрямого жира на животе, который, кажется, нарастает во время менопаузы.
Оказывается, что один из самых эффективных способов уменьшить талию после 50 лет может быть также одним из самых простых: употребление больше продуктов с высоким содержанием клетчатки для борьбы с жиром на животе.
Как это работает, рассказывает Woman`sWorld.
Клетчатка может помочь в похудении несколькими способами, говорит Эми Вудман, диетолог. Продукты с высоким содержанием клетчатки по своей сути являются питательными, то есть они имеют высокое содержание питательных веществ и низкое содержание калорий. Эти продукты замедляют пищеварение и помогают вам дольше чувствовать сытость. Считается также, что клетчатка влияет на гормоны, связанные с голодом и сигналами насыщения. Исследования показали, что клетчатка может улучшить чувствительность к инсулину и помочь регулировать уровень глюкозы в крови.
Если коротко, употребление большего количества клетчатки означает лучшее пищеварение и контроль аппетита, а также меньше висцерального жира — вредного жира, который окружает ваши внутренние органы и повышает риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и метаболического синдрома.
Растворимая и нерастворимая клетчатка для похудения
Когда дело доходит до того, на что обращать внимание в продуктах с высоким содержанием клетчатки для похудения на животе, важно знать, что не вся клетчатка одинакова. Существует два основных типа: растворимая и нерастворимая.
Растворимая клетчатка. Этот тип клетчатки растворяется в воде, образуя гелеобразное вещество, которое замедляет пищеварение и помогает вам дольше чувствовать сытость. Она также помогает вашему организму медленнее переваривать углеводы, что может поддерживать более стабильный уровень сахара в крови и улучшать чувствительность к инсулину. Это делает растворимую клетчатку особенно эффективной для контроля веса.
Нерастворимая клетчатка. С другой стороны, нерастворимая клетчатка добавляет объема каловым массам, что помогает пище эффективнее двигаться по пищеварительному тракту. Хотя нерастворимая клетчатка менее напрямую связана с потерей жира, поддержание здоровой пищеварительной системы и здоровья кишечника может помочь в контроле веса.
Большинство растительных продуктов содержат смесь растворимой и нерастворимой клетчатки, которая вместе поддерживает чувство сытости, контроль уровня сахара в крови и здоровье пищеварения, говорит Вудман.
Сколько клетчатки вам на самом деле нужно в день
Употребление достаточного количества продуктов с высоким содержанием клетчатки имеет решающее значение, если вы хотите избавиться от жира на животе и получить множество других преимуществ для здоровья. Но что считается достаточным? Цели в отношении клетчатки зависят от возраста и пола.
Рекомендуемая суточная норма потребления клетчатки
Женщины в возрасте от 19 до 30 лет: 28 граммов
Женщины в возрасте от 31 до 50 лет: 25 граммов
Женщины в возрасте от 51 года и старше: 22 грамма
Мужчины в возрасте от 19 до 30 лет: 34 грамма
Мужчины в возрасте от 31 до 50 лет: 31 грамм
Мужчины в возрасте от 51 года и старше: 28 граммов
Достижение этих ежедневных целей в отношении клетчатки может быть сложной задачей. Хорошая новость заключается в том, что клетчатка естественно содержится во многих растительных продуктах. Знание того, какие продукты богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой, может облегчить уменьшение жира на животе и поддержать общую потерю веса здоровым и устойчивым способом.
12 видов продуктов с высоким содержанием клетчатки для исчезновения жира на животе
Клетчатка содержится во всех растительных продуктах, таких как цельнозерновые продукты, бобы, бобовые, семена, фрукты и овощи. Большинство этих продуктов содержат комбинацию растворимых и нерастворимых волокон.
Чтобы понять, каковы преимущества клетчатки для уменьшения жира на животе, включите в свой рацион сочетание как растворимых, так и нерастворимых источников клетчатки. Ниже вы найдете некоторые из наших любимых продуктов, богатых клетчаткой, которые можно включить в здоровое питание.
Продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки
Фрукты: цитрусовые, ягоды, груши, сливы
Овощи: сладкий картофель, артишоки, тыква
Фасоль и бобовые: черная фасоль, красная фасоль, темнокожие бобы, чечевица, нут
Продукты с высоким содержанием нерастворимой клетчатки
Овощи: спаржа, огурцы, листовая зелень, цветная капуста, кабачки, брокколи
Цельнозерновые продукты: коричневый рис, цельная пшеница, киноа, булгур, овес, ячмень
Орехи и семечки: миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника, тыквенные семечки
Продукты с высоким содержанием обоих видов клетчатки
Фрукты: яблоки (с кожурой) и ягоды (малина, ежевика и черника)
Овощи: брюссельская капуста, морковь
Фасоль и бобовые: чечевица и нут
Зерновые: овес и ячмень
Семена: семена чиа и льна
Переход к продуктам с высоким содержанием клетчатки для ускорения похудения может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как газы, вздутие живота и расстройство пищеварения. Чтобы минимизировать эти проблемы и позволить вашему организму адаптироваться, Вудман рекомендует:
Постепенно увеличивайте потребление клетчатки. Добавление одной порции продукта с высоким содержанием клетчатки каждые несколько дней может помочь вам достичь вашей цели в отношении клетчатки, минимизируя газы или вздутие живота.
Сочетайте клетчатку с белком и полезными жирами. Сочетание продуктов с высоким содержанием клетчатки с постным белком или полезными для сердца жирами замедляет пищеварение и увеличивает чувство сытости, говорит Вудман, что может помочь уменьшить жир на животе. К постным белкам относятся такие варианты, как курица и рыба, а к полезным для сердца жирам — оливковое масло, авокадо и орехи.
Увеличьте содержание клетчатки в ваших любимых продуктах
Если вы любите овсянку на завтрак, попробуйте добавить немного семян чиа и ягод, чтобы увеличить количество полученных граммов клетчатки, предлагает Вудман. Если вы любите салаты, добавьте немного нута для дополнительной клетчатки. Вы также можете добавить чечевицу в свой любимый суп.
Клетчатка лучше всего работает при достаточном потреблении воды — старайтесь выпивать не менее восьми стаканов в день.
Добавление достаточного количества продуктов с высоким содержанием клетчатки, особенно тех, которые богаты растворимой клетчаткой, в ваш ежедневный рацион может стать переломным моментом в уменьшении жира на животе. Сосредоточьтесь на цельных растительных продуктах (вместо обработанных продуктов), сочетайте клетчатку с белком и полезными жирами и стремитесь достичь своих ежедневных целей по клетчатке. В краткосрочной перспективе эти небольшие изменения могут помочь вам дольше чувствовать сытость и улучшить контроль уровня сахара в крови. И со временем это может помочь вам уменьшить объем живота.
Перед тем как изменить свой рацион, проконсультируйтесь с врачом.