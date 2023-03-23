Проверьте холодильник: какими продуктами нужно запастись, когда садишься на диету

Простой способ избежать употребления нездоровой и калорийной пищи во время диеты - это просто не иметь ее в свободном доступе. В то же время очень важно, чтобы под рукой всегда был полезный перекус.

Если вы твердо решили встать на путь похудения и здорового питания, вам стоит проверить содержимое своего холодильника. У вас просто не должно быть доступа к вредной и недиетической еде. Избавьтесь от всего, что может помешать вашей диете, замените все вредное полезным - и тогда шансы на успех резко возрастут.

Чтобы более тщательно подготовиться к диете, воспользуйтесь рекомендациями Womans World, который публикует советы Даны Уайт - спортивного диетолога.

Зачем нужны перекусы

Почему сбалансированные перекусы и приемы пищи так важны? Они делают три важные вещи:

контролируют колебания уровня сахара в крови;

помогают дольше оставаться сытым;

обеспечивают питательные вещества.

Последнее является ключевым, поскольку, если вы отказываетесь от здоровой пищи, вам может не хватать витаминов, минералов, белков, клетчатки и полезных растительных соединений, таких как антиоксиданты.

Итак, ваша главная задача следить за тем, чтобы ваши перекусы были максимально здоровыми и полезными. А для этого вам нужно купить подходящие продукты и не покупать нездоровую еду.

Орехи и семена

Фото: Credits

Миндаль, грецкие орехи, фисташки, фундук — это энергетические бомбы, которые являются универсальным перекусом. Они полны полезных жиров и высококачественного белка, а также клетчатки и антиоксидантов. Орехи и семена также полезны для сердца и обмена веществ, помогают снизить риск развития рака и предотвратить воспаление. И, несмотря на их энергетическую (калорийную) плотность, употребление орехов не прибавит килограммов. Одно исследование, связанное со средиземноморской диетой, опубликованное в журнале Obesity, показало, что люди, которые ели орехи два или более раз в неделю, реже набирали вес, чем те, кто ел их редко.

И не забывайте о семечках. Они идеально подходят для того, чтобы есть их с йогуртом, добавлять в смузи или супы, а также для заправки салатов. Чиа, лен (измельчить их) и семена кунжута должны быть вашими любимыми продуктами.

Ягоды

Ягоды, малина / Фото: Associated Press

Фрукты помогают бороться с раком, а также улучшают работу сердца, мозга и обмен веществ. Съесть горсть ягод — это все равно, что принять таблетки от кровяного давления и высокого уровня холестерина одновременно. Кроме того, клетчатка насыщает и полезна для кишечных микробов. Сладкие, терпкие, сочные и вкусные ягоды обладают более низким содержанием калорий, что делает их отличными для разгрузочных дней.

Наполните свой смузи или тарелку черникой, малиной, клубникой и особенно ежевикой. Добавьте вишни: хотя технически они не ягоды, но эти фрукты полны полезных для сердца полифенолов.

Овощи семейства крестоцветных

Капуста / Фото: iStock

Кале, мангольд, брокколи, белокочанная капуста, брюссельская капуста, руккола, цветная капуста, листовая капуста — невозможно переоценить питательную ценность крестоцветных овощей. Они помогают снизить риск рака мочевого пузыря и толстой кишки; они помогают уменьшить воспаление и укрепить иммунитет; к тому же они богаты витаминами. Помимо антиоксидантов, борющихся с болезнями, овощи семейства крестоцветных также богаты еще одним суперпитательным веществом — клетчаткой. Согласно исследованию, проведенному учеными из Массачусетского университета, употребление 30 граммов клетчатки в день — даже если вы не вносите никаких других изменений в свой рацион — может облегчить похудение и улучшить чувствительность к инсулину.

Здоровые жиры

Согласно отчету Американской кардиологической ассоциации, здоровый жир очень полезен для вас, особенно когда вы используете его вместо насыщенных жиров в своем рационе. Поли- и мононенасыщенные жиры, содержащиеся в растительном, оливковом, арахисовом и каноловом маслах; авокадо; орехи; семена и некоторая рыба связаны с более низким риском заболеваний, включая сердечные заболевания. Они действительно могут снизить уровень холестерина в крови.

Бобовые

Фото: Credits

Фасоль, сушеный горох, чечевица и соевые бобы, известные как бобовые, содержат всевозможные витамины и минералы, в том числе полезную для кишечника клетчатку и резистентный крахмал. В крупном исследовании 2017 года, опубликованном в The Lancet, изучалось потребление фруктов, овощей и бобовых в 18 разных странах и было обнаружено, что употребление бобовых обратно пропорционально снижению риска преждевременной смерти.

Также читайте Вместе эффективнее: интервальное голодание и тренинг помогут похудеть быстрее

Эти разнообразные на вид овощи богаты пребиотическими волокнами, особенно соединениями, называемыми GOS или галактоолигосахаридами, которые помогают поддерживать иммунную систему и обеспечивают пищу для бактерий Lactobacillus и Bifidobacterium в толстой кишке. Они также являются отличными источниками растительного белка, если вы отказываетесь от животных источников.

Цельнозерновые продукты

Исследование, проведенное в 2019 году в журнале Gut, показало, что диета, богатая цельными зернами, приводит к большей потере веса и меньшему воспалению по сравнению с употреблением в пищу рафинированных зерен. Согласно исследованию, рожь особенно полезна, возможно, потому что она содержит больше клетчатки. Еще одна причина включить рожь в свой более ограниченный рацион: она богата питательными веществами, хорошо насыщает и может способствовать снижению веса. Также включите в меню цельнозерновой хлеб, ячмень, булгур, овсянку и коричневый рис.

Кимчи

Это пряное, хрустящее, острое сочетание ферментированной капусты или редьки — овощей семейства крестоцветных — чеснока, имбиря и других специй поражает множеством вкусовых ноток, а также содержит полезные кишечные микробы, а также растворимую и нерастворимую клетчатку. Это отличная закуска и универсальное сочетание со всем - от риса и овощей до яиц.

Морепродукты

Съедая пару порций морепродуктов каждую неделю, вы получаете достаточное количество омега-3 жирных кислот, соединений, обладающих противовоспалительными свойствами. По данным Рабочей группы по охране окружающей среды, к рыбе с высоким содержанием омега-3 (и низким содержанием ртути) относятся дикий лосось, сардины, мидии, радужная форель, устрицы, анчоусы и атлантическая скумбрия. Консервы из легкого тунца и тунца-альбакора, палтуса, омаров, махи-махи и морского окуня содержат более высокие уровни ртути, в то время как меч-рыба, марлин, оранжевый большеголов, голубой и большеглазый тунец имеют очень высокие уровни содержания ртути - ешьте их в умеренных количествах.

Читайте также: