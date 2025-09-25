Сахарная диета становится вирусной: что говорит эксперт о рисках и неожиданных последствиях

мед / © Associated Press

В социальных сетях появилась новая модная диета: сахарная диета. Если это уже звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, подождите, пока не услышите подробности.

Сахарная диета предполагает ограничение потребления белков и жиров, одновременно употребляя продукты, содержащие простые сахара, такие как те, что содержатся в меде, соке и фруктах, в течение всего дня.

Сахарная диета привлекает много внимания частично из-за своего шокирующего фактора, поскольку она полностью противоречит действующим рекомендациям по здоровому питанию. Но частично интерес, который она вызывает, связан с ее якобы преимуществами: сторонники сахарной диеты, говорят, что она помогает им быстро сбросить вес, не чувствуя голода, в то же время обеспечивая им стабильную энергию в течение дня.

Вот что ведущий диетолог рассказал об этой диете Woman`sWorld.

Полезна ли сахарная диета

Если кажется, что добавление большего количества сахара в ваш рацион является нелогичным, это так. Но поклонники сахарной диеты стремятся значительно увеличить его потребление.

Хотя натуральный сахар имеет определенные преимущества, крайность сахарной диеты вызывает тревогу у Ванессы Имус, магистра наук, зарегистрированного диетолога. "Сахарная диета" - это просто еще один диетический тренд для людей, которые стремятся применить более экстремальный подход к похудению, придерживаясь чрезмерно ограничительной диеты, говорит она.

Это работает не только из-за увеличения потребления сахара и углеводов; это также ограничение полезных жиров. Людям следует быть осторожными, следуя любому плану диеты, который отказывается от целых групп продуктов или позволяет их только в очень ограниченных количествах, поскольку это часто приводит к быстрому возвращению веса в будущем, объясняет она.

Сахарная диета не приведет к устойчивой потере веса

Да, сахарная диета может помочь вам похудеть в краткосрочной перспективе, создавая дефицит калорий (то есть помогая вам потреблять меньше калорий, чем вы тратите), говорит Имус. Значительное уменьшение жиров в рационе помогает значительно снизить потребление калорий, поскольку жиры содержат 9 калорий на грамм, что более чем вдвое больше калорий, чем содержат углеводы или сахара (4 калории на грамм). Это приведет к снижению калорийности и, следовательно, к потере веса, говорит она.

Тем не менее, сахарная диета вряд ли приведет к долгосрочной потере веса, предостерегает Имус. Во-первых, этот тип плана питания, как и большинство экстремальных планов питания, вероятно, является неустойчивым. А как только вы снова начнете есть больше жира, вы можете начать возвращать потерянный вес.

Отсутствие акцента на белке в сахарной диете также может быть проблематичным. Один из рисков низкого потребления белка со временем заключается в том, что ваш организм начнет расщеплять мышечную ткань, чтобы получить белок, необходимый для питания жизненно важных функций организма. Это может привести к тому, что ваши усилия по похудению будут иметь обратный эффект в будущем, поскольку уменьшение мышечной массы может замедлить ваш метаболизм, говорит Имус. Нам также нужно поддерживать мышечную массу для силы и баланса, что особенно важно с возрастом, добавляет она.

Это также может вызвать проблемы со здоровьем.

Некоторые последние беспокойства: низкожировая сахарная диета может привести к дефициту питательных веществ, особенно жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и K (для усвоения которых нужен жир), говорит Имус.

Высокое потребление простых сахаров и углеводов также может привести к чрезмерному размножению дрожжей под названием кандида, что может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, таким как вздутие живота и боль в желудке, говорит она. Кроме того, исследования связывают диеты с высоким содержанием сахара с многочисленными проблемами со здоровьем, включая увеличение веса, диабет 2 типа и сердечные заболевания, а также тревогу и депрессию.

Может ли добавление большего количества сахара в ваш рацион быть полезным

Хотя Имус не рекомендует сахарную диету, она признает, что употребление натуральных сахаров, таких как те, что содержатся в цельных фруктах, в течение дня может иметь определенные преимущества.

Включение природных источников сахара, таких как фрукты, в рацион может быть отличным способом подпитать ваши тренировки, удовлетворить вашу тягу к сладкому или получить отличный источник антиоксидантов и богатых клетчаткой углеводов, говорит она. Даже небольшое количество добавленного сахара может быть частью здорового питания, и некоторые спортсмены считают его необходимым, чтобы подпитывать свои соревнования на выносливость.

Но перед тем, как менять систему питания, обязательно посоветуйтесь с врачом.