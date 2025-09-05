Новый TikTok-тренд для похудения: действительно ли чай из мелиссы эффективнее Ozempic

чай / © Credits

Может ли чай с мелиссой обеспечить все преимущества, которые обещает и является ли употребление мелиссы для похудения разумной стратегией?

Об этом Woman’s World поговорили с диетологом, чтобы узнать больше о чае из мелиссы, включая реальные преимущества для здоровья, которые он может принести, и простые способы сделать этот напиток более полезным и вкусным.

Что такое мелисса и как ее используют в чае

Мелисса лекарственная или, по названию растения, Melissa officinalis, — это ароматическая трава, принадлежащая к семейству мятных. Она отличается своим ярким лимонным ароматом и вкусом, говорит Лена Бакович, зарегистрированный диетолог-нутрициолог, которая специализируется на контроле веса. Вы, возможно, видели в TikTok, как люди готовят «чай из мелиссы» с лимонным соком и обычной мятой; хотя, вероятно, это вкусно, технически это не чай из мелиссы, поскольку он не содержит листьев мелиссы.

Действительно ли чай из мелиссы помогает похудеть

В одном вирусном видео утверждалось, что мелисса на 98% эффективнее уменьшает объем талии, чем Ozempic. Хотя это, кажется, неправда, есть способы, как употребление чая из мелиссы может помочь вам в процессе похудения.

Хотя чай из мелиссы пока непосредственно не связан с управлением потерей веса, его возможная положительная роль в управлении стрессом несколько широко признается важным фактором влияния, говорит Бакович. Действительно, самым известным преимуществом употребления чая из мелиссы является то, что он уменьшает стресс. Потребление чая из мелиссы признано за его успокаивающие свойства, которые потенциально помогают снизить уровень стресса и способствовать расслабленному состоянию ума, говорит Бакович.

Исследование показало, что когда взрослые с ожирением были вовлечены в программу управления стрессом вместе с программой похудения, они потеряли почти вдвое больше веса, чем те, кто не участвовал в программе управления стрессом. Это говорит о том, что если чай из мелиссы помогает облегчить стресс, это может быть мощным инструментом для поддержки плана похудения.

Более того, Бакович говорит, что мелисса также может помочь улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота, что также может способствовать похудению.

Рецепт чая из мелиссы для похудения

Как приготовить чай из мелиссы? Базовый рецепт мелиссы для похудения, а точнее, для поддержания плана похудения, включает:

свежие листья мелиссы или пакетик чая из мелиссы;

свежие ломтики лимона;

мед;

вода.

Чтобы приготовить, доведите воду до кипения, затем залейте ею листья мелиссы или пакетик чая и дайте настояться несколько минут. Если вы слегка помяли листья заранее, они выделят больше вкуса. Через несколько минут добавьте несколько ломтиков лимона (можно выжать один или два, чтобы высвободить сок) и мед (лучше всего сырой) по вкусу, затем наслаждайтесь.