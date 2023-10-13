Секрет диеты Галвестона: почему формула "ешь меньше - двигайся больше" после 50 лет не поможет похудеть

Если меньше есть и больше двигаться, то обязательно похудеешь. Или нет? Оказывается, что после 50-и эта формула уже не настолько универсальна.

Женщинам во всем мире ясно, что гормональный сдвиг во время менопаузы приводит к тому, что организм ведет себя совершенно не так, как в юности. Меж тем врачи часто дают шаблонные советы, которые не работают.

Одним из таких докторов была и Мэри Клэр Хейвер, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог из Галвестона, штат Техас. Потом у нее наступила менопауза. Поскольку ее собственные попытки похудеть неоднократно терпели неудачу, она углубилась в исследования. В конце концов, она сбросила 9 кг, и теперь делится своим опытом и секретами диеты Галвестона. Опыту Мэри посвящен материал в WomansWorld.

Доктор рейвер опровергает распространенный миф о том, что пожилые женщины просто едят слишком много или ленятся и поэтому набирают лишний вес. Гормональные изменения — это большая проблема, но ее можно решить с помощью питания.

Почему женщинам после 50 сложно похудеть

Когда у доктора Хейвер начались гормональные изменения и она набрала вес, она была полна решимости доказать, что мантра "ешь меньше, двигайся больше", которую она давно проповедовала пациентам, действительно работает. Тем не менее, даже значительное сокращение калорий и удвоение тренировок не смогли сдвинуть весы с "мертвой точки". Разочарованная, она начала исследования, в конечном итоге даже пошла на курсы по питанию в Университете Тулейна. Чем больше она узнавала, тем больше понимала, что проблема кроется в повышенном уровне воспаления.

Оказывается, эстроген — это гормон с удивительно мощными противовоспалительными свойствами. Когда его уровень естественным образом начинает снижаться примерно в возрасте 35 лет, воспаление неуклонно усиливается. А когда уровень падает после наступления полной менопаузы, воспаление имеет тенденцию усиливаться. Доктор Хейвер говорит, что у многих женщин старше 50 лет внутри как будто тлеет огонь, который может вызвать множество состояний, которые мы склонны связывать со старением, например, боль в суставах, беспокойство и проблемы с сердцем.

Воспаление также способствует увеличению веса в среднем возрасте. Оно может замедлить работу щитовидной железы и одновременно повысить уровень гормонов, таких как кортизол и инсулин, которые вызывают чувство голода, тягу к еде и накопление жира на животе.

Как диета Галвестона предотвращает набор веса в период менопаузы

Самое большое и самое важное изменение, которое вы делаете, следуя рекомендациям диеты Галвестона, — это отказ от продуктов, которые способствуют воспалению — всего, что приготовлено из рафинированного сахара, рафинированного крахмала, обработанных жиров или большого количества химических добавок. А затем вы начинаете добавлять в свой рацион продукты, которые уменьшают воспаление.

Сейчас существует множество продуктов, которые успокаивают воспаление. Из всего многообразия доктор Хейвер предлагает запомнить 20 наименований:

спаржа

авокадо

бобы

свекла

ягоды

брокколи

морковь

сельдерей

яйца

зелень, все сорта

оливковое масло

апельсины

ананас

домашняя птица

лосось

грибы

орехи/семена всех сортов

сладкая картошка

помидор

Просто составьте большую часть своего рациона из этих 20 продуктов. Вы можете приготовить яйца с оливковым маслом и насладиться ими с обжаренной зеленью и жареным сладким картофелем. Чтобы приготовить салат быстрого приготовления, добавьте к любым овощам, которые есть в холодильнике, курицу-гриль, заправьте соусом винегрето на оливковом масле и посыпьте орехами или семенами.

Со временем, если вы будете питаться продуктами из этого списка, вздутие живота, тяга к еде, боль и усталость начнут исчезать. А когда отек спадает, вы заметите быструю потерю веса, особенно в первые 10 дней.

Как ускорить похудение

Чтобы еще быстрее бороться с воспалением, доктор Хейвер рекомендует в течение как минимум шести недель стараться снизить потребление углеводов и увеличить потребление жиров и клетчатки. Это может ускорить интенсивность, с которой мы теряем накопленный жир, а жировая ткань фактически выделяет воспалительные соединения, поэтому потеря жира и уменьшение воспаления идут рука об руку.

Доктор также предлагает вам начать использовать форму интервального голодания, которая предполагает употребление всех калорий в течение восьмичасового окна каждый день и употребление натуральных напитков с нулевой калорийностью в остальное время. По мнению экспертов, после того, как мы проживаем без калорий около 12 часов, наш организм успевает израсходовать весь легкодоступный сахар в крови. После этого тело, как утверждает специалист по периодическому голоданию Джонса Хопкинса Марк Мэттсон, начинает сжигать накопленный жир в качестве основного топлива.

Таким образом, если вы едите в восьмичасовом окне, например, с 10:00 до 18:00, и голодаете 16 часов в день, четыре из них будут чистым сжиганием жира. В процессе использования жира в качестве топлива образуются соединения, называемые кетонами, которые подавляют голод. Возможно, еще важнее, то, что они являются мощным борцом с воспалением.

Доктор Хейвер говорит, что женщины, использующие ее план, часто бывают шокированы, увидев, насколько хорошо внезапно реагирует их тело.

Естественно, прежде чем менять режим питания или привычный рацион, вам стоит проконсультироваться с врачом.

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