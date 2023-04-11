Секрет полифенолов: ингредиенты, которые ускоряют похудение

Что произойдет, если вы добавите еще больше питательных веществ к сверхпитательной средиземноморской диете?Оказывается, в этом случае похудение будет происходить еще быстрее.

Не всегда результат диеты напрямую зависит от уменьшения количества потребляемых продуктов. Иногда решающее значение имеет режим питания, как, например, при интервальном голодании, иногда - набор продуктов, как в кето-диете. Но в данном случае речь идет о том, что к ежедневному меню последователей средиземноморской диеты нужно добавить ингредиент, который позволить худеть быстрее и эффективнее.

О том, как ускорить похудение, Womans World рассказал Трэвис Сторк, доктор медицинских наук, большой поклонник средиземноморской диеты.

В чем польза полифенолов

Есть секретный ингредиент, благодаря которому смузи, которыми восхищается доктор Сторк (подробнее о них ниже), работают так феноменально. Самые преданные сторонники средиземноморской диеты потребляют большое количество антиоксидантных соединений. Например, коренные жители греческого острова Икария - одного из пяти самых здоровых мест на Земле - едят местные растения с большим количеством полифенолов. Количество полифенолов в продуктах, выращенных на этом острове, выше, чем в таких же продуктах из других мест. Даже в местном вине больше полифенолов. Это важная причина, по которой икарианцы не боятся сердечных заболеваний, редко болеют диабетом и почти не страдают слабоумием. Это также помогает им быть стройными без особых усилий.

Также читайте Лекарство против диабета как волшебная пилюля для похудения: в чем секрет стремительной потери веса голливудскими звездами

По словам доктора Сторка, каждое растение на Земле содержит по крайней мере некоторое количество полифенолов. Любимые средиземноморские продукты, такие как шпинат, лук, помидоры, фасоль, грецкие орехи и оливковое масло, оказались чрезвычайно богатыми источниками этих микроэлементов. Их главная сверхспособность — останавливать и обращать вспять возрастные повреждения наших клеток. Если мы со временем накапливаем достаточное количество полифенолов в нашем организме, мы думаем более ясно, двигаемся более свободно и легче боремся с болезнями.

Полифенолы и похудение

Что касается того, как полифенолы стимулируют потерю веса, существует множество версий. Самое главное - то, что они побуждают наш организм быстрее сжигать сахар в крови. Есть также доказательства того, что они блокируют ферменты, которые в первую очередь позволяют нам превращать пищу в сахар в крови. Это эффект, который в конечном итоге снижает как сахар, так и инсулин, гормон для хранения жира. И когда избыток инсулина снижается, мы можем сжигать больше жира, особенно в средней части тела, — говорит доктор.

Отдельные исследования указывают на то, что полифенолы могут вызывать всплеск роста кишечных бактерий, связанных с контролем веса. Полифенолы могут даже перерезать кровеносные сосуды, идущие к жировой ткани, в результате чего некоторые жировые клетки буквально голодают и умирают. Таким образом эти питательные вещества позволяют нам добиться более быстрых результатов, чем многие строгие диеты, и они также улучшают общее самочувствие.

Суперсмузи доктора Сторка

Фото: Credits

Чтобы увидеть, насколько хорошо ваше тело реагирует на полифенолы, попробуйте вариант суперсмузи, рекомендует доктор Сторк. Хитрость заключается в том, чтобы добавить в него спирулину - съедобную водоросль, которая содержит гораздо больше полифенолов, чем многие другие продукты, богатые полифенолами.

Чтобы сбалансировать острый вкус спирулины, сочетайте ее с тропическими фруктами и растительными жирами. Манго, ананас, авокадо, кокосовое масло, орехи и семена добавляют полифенолы в смузи. Вы также можете подумать о добавках или просто сосредоточиться на других богатых полифенолами ингредиентах смузи, утверждает доктор Сторк, который предлагает какао, лен, специи, кофе и/или зеленый чай.

Полифенолы из таких продуктов, как спирулина, какао, зелень, ягоды, травы и семена, улучшают самочувствие и борются с вялостью независимо от того, в каком виде вы их употребляете. Если вы хотите быстрых результатов, готовьте коктейль из спирулины один раз в день, а в другие дни ешьте много некрахмалистых продуктов, а также порцию белка, крахмала и полезных жиров. Богатые полифенолами бобы, цельнозерновые продукты, орехи и оливковое масло — отличный выбор. Также ограничьте потребление сахара и обработанных пищевых продуктов, советует доктор Сторк.

Читать также: