Шоколад помогает женщинам худеть

Шоколад долгое время считался вредным лакомством, вызывающим увеличение веса, но на самом деле он может принести много пользы женщинам в период менопаузы.
Когда женщины в период менопаузы ищут способ похудеть, они точно не ждут, что кто-то порекомендует им есть шоколад. Но, как сообщает Еxpress.co.uk, согласно исследованию, опубликованному в журнале FASEB, женщины, которые ели шоколад на завтрак или перед сном, не набрали ни одного лишнего килограмма.
Молочный шоколад и похудение
Как оказалось, шоколад помогает женщинам, переживающим менопаузу, сжигать жир и снижать уровень сахара в крови. Несмотря на то, что молочный шоколад считается вредным лакомством, поскольку богат жирами, сахаром и калориями (100 г содержат 31 г жира, 58,4 г углеводов, 57,5 г сахара и 542 калории), употребление его в определенное время дня может повлиять на регулирование массы тела.
В общей сложности 19 женщинам было предложено съедать 100 г молочного шоколада либо утром во время завтрака в течение часа после пробуждения, либо вечером в течение часа после сна в течение двух недель. Женщинам также разрешалось есть все, что они хотели в течение дня, не придерживаясь определенного лимита калорий. Но даже с дополнительными калориями шоколада 19 женщин не набрали лишних кг.
Когда лучше есть шоколад: утром или вечером
Исследование показало, что женщины, которые ели шоколад по утрам, фактически уменьшили окружность талии на 1,7 процента.
Это также заставляло их подсознательно сокращать ежедневное потребление калорий на 16 процентов и уменьшало чувство голода и тягу к сладкой пище в целом, в основном потому что снижало уровень глюкозы в крови.
Исследователи также обнаружили, что у тех, кто ел шоколад на ночь, также не было прибавки в весе и объемах. Но те, кто ел шоколад по утрам, сжигали на 25,6% больше жира, чем те, кто ел вечером, преимущественно сжигая сахар.
И исследование показало, что употребление шоколада по утрам также помогает снизить ежедневный уровень кортизола, основного гормона стресса в организме. Стресс играет большую роль, когда дело доходит до увеличения веса, поскольку он может привести к выбросу гормонов, которые могут привести к перееданию и усложнить процесс похудения.
Чем полезен темный черный шоколад
Другие исследования показали, что употребление темного шоколада в умеренных количествах также может помочь в процессе похудения. Было обнаружено, что он утоляет тягу к сладкому и борется с депрессией и другими изменениями настроения во время менопаузы. Это связано с тем, что темный шоколад содержит магний, минерал, который помогает повысить уровень серотонина, отвечающего за стабилизацию настроения. Он также содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые улучшают обмен веществ и быстро сжигают калории, а если его съесть за 20 минут до еды, он может снизить аппетит и предотвратить переедание.
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