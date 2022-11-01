Шоколад помогает женщинам худеть

Шоколад долгое время считался вредным лакомством, вызывающим увеличение веса, но на самом деле он может принести много пользы женщинам в период менопаузы.

Когда женщины в период менопаузы ищут способ похудеть, они точно не ждут, что кто-то порекомендует им есть шоколад. Но, как сообщает Еxpress.co.uk, согласно исследованию, опубликованному в журнале FASEB, женщины, которые ели шоколад на завтрак или перед сном, не набрали ни одного лишнего килограмма.

Молочный шоколад и похудение

Как оказалось, шоколад помогает женщинам, переживающим менопаузу, сжигать жир и снижать уровень сахара в крови. Несмотря на то, что молочный шоколад считается вредным лакомством, поскольку богат жирами, сахаром и калориями (100 г содержат 31 г жира, 58,4 г углеводов, 57,5 ​​г сахара и 542 калории), употребление его в определенное время дня может повлиять на регулирование массы тела.

В общей сложности 19 женщинам было предложено съедать 100 г молочного шоколада либо утром во время завтрака в течение часа после пробуждения, либо вечером в течение часа после сна в течение двух недель. Женщинам также разрешалось есть все, что они хотели в течение дня, не придерживаясь определенного лимита калорий. Но даже с дополнительными калориями шоколада 19 женщин не набрали лишних кг.

Когда лучше есть шоколад: утром или вечером

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Исследование показало, что женщины, которые ели шоколад по утрам, фактически уменьшили окружность талии на 1,7 процента.

Это также заставляло их подсознательно сокращать ежедневное потребление калорий на 16 процентов и уменьшало чувство голода и тягу к сладкой пище в целом, в основном потому что снижало уровень глюкозы в крови.

Исследователи также обнаружили, что у тех, кто ел шоколад на ночь, также не было прибавки в весе и объемах. Но те, кто ел шоколад по утрам, сжигали на 25,6% больше жира, чем те, кто ел вечером, преимущественно сжигая сахар.

И исследование показало, что употребление шоколада по утрам также помогает снизить ежедневный уровень кортизола, основного гормона стресса в организме. Стресс играет большую роль, когда дело доходит до увеличения веса, поскольку он может привести к выбросу гормонов, которые могут привести к перееданию и усложнить процесс похудения.

Чем полезен темный черный шоколад

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Другие исследования показали, что употребление темного шоколада в умеренных количествах также может помочь в процессе похудения. Было обнаружено, что он утоляет тягу к сладкому и борется с депрессией и другими изменениями настроения во время менопаузы. Это связано с тем, что темный шоколад содержит магний, минерал, который помогает повысить уровень серотонина, отвечающего за стабилизацию настроения. Он также содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые улучшают обмен веществ и быстро сжигают калории, а если его съесть за 20 минут до еды, он может снизить аппетит и предотвратить переедание.

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