Силовые тренировки после 40 лет: сколько раз в неделю их надо делать / © Associated Press

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В этот момент возникает соблазн «оставить себя в покое», мол, в этом возрасте уже не обязательно прыгать в спортзале, достаточно и прогулки в парке. Но именно после 40 начинается тот период, когда тело особенно нуждается в силе. Не для марафонов, а для здоровья, чтобы была крепкая спина, гибкие суставы, здоровое сердце и ясную голову. И лучший способ это сохранить, добавить в жизнь силовые тренировки. Не ежедневно, не часами, но регулярно и разумно.

В интервью для YouTube-канала Марички Падалко фитнес-тренер Ксения Литвинова рассказала, сколько раз в неделю нужно тренироваться, как правильно сочетать силовые и кардионагрузки, и как тренироваться без перегрузки, но результативно.

Силовые тренировки после 40 — не опция, а потребность

После 40 лет наше тело начинает меняться на гормональном уровне. Замедляется метаболизм, уменьшается мышечная масса, а с ней и затраты энергии в покое. Именно поэтому многим женщинам становится труднее поддерживать стабильный вес, даже если они питаются правильно и ведут активный образ жизни.

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«Женщина после 40 лет ежегодно теряет около 1% мышечной массы, если не занимается силовыми тренировками. Это биологический процесс, который напрямую влияет на форму тела, обмен веществ, настроение и энергетический тонус» — объясняет Ксения Литвинова.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться

Чтобы противостоять возрастным изменениям, фитнес-тренер советует:

Силовые тренировки — 3 раза в неделю. Минимальная продолжительность — 30 мин. Это может быть как тренажерный зал, так и тренировки с собственным весом или легкими гантелями дома.

Кардио — 2-3 раза в неделю Подойдет ходьба, плавание, велосипед, скандинавская ходьба — все, что активизирует сердце, но не перегружает суставы.

Растяжка/стретчинг — 1-2 раза в неделю. Можно делать йогу, пилатес, дыхательные практики или легкие комплексы для мобильности. Важно сохранять гибкость и подвижность суставов, ведь связки после 40 лет становятся менее эластичными.

Силовая тренировка — это не «качать банки»

Многие женщины опасаются силовых тренировок, так как считают, что «вырастут мышцы» или «станут слишком массивными». Но это — миф. У женщин другая гормональная система и без дополнительного употребления гормонов или специальных препаратов построение больших мышц практически невозможно.

«Силовая тренировка после 40 лет — это инвестиция в ваше тело, сердце, позвоночник, гормональный баланс и психическое здоровье. А еще — это единственный натуральный способ стимулировать выработку тестостерона, который отвечает за выносливость, настроение и сексуальную энергию» — подчеркивает Литвинова.

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Гормоны

С возрастом женщины входят в фазу перименопаузы или менопаузы, когда происходят колебания уровней эстрогена и прогестерона. Это может вызвать:

Нарушение сна

Снижение энергии

Ускоренный набор веса

Трудности со сбросом лишних килограммов

Физическая активность, в частности силовые тренировки, помогает:

Регулировать уровень инсулина

Стабилизировать гормональный фон

Улучшить качество сна

Стимулировать выработку серотонина, дофамина, эндорфинов и окситоцина

Советы

Не через силу, но регулярно. Начинайте с нагрузки, которая вам по силам. Пусть это будет 20-30 мин легких упражнений, но регулярно.

Не игнорируйте боль. Если тело сигнализирует о дискомфорте, прислушайтесь, однако не путайте это с ленью.

Разминка — обязательна, она снижает риск травм и помогает избежать зажимов.

Работайте над стабильностью, укрепляйте глубокие мышцы спины и пресса. Это основа для здоровой осанки и активной жизни без боли.

Делайте комплексную тренировку. Не только ноги или руки, а работайте над всем телом.

После 40 лет наше тело как тонкий инструмент, оно требует внимательного ухода, грамотной нагрузки и регулярной «настройки». Силовые тренировки — это не прихоть, а ключ к долговременной молодости, крепкому здоровью и уверенности в собственном теле.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ФИТНЕС-ТРЕНЕРКА: ТОП мифов о спорте и СЕКСЕ ДЛЯ СХУДНЕНИЯ — как НАЧАТЬ заниматься СПОРТОМ и что работает

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