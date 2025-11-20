Слезы против лишнего веса: правда или миф, что плач может помочь похудеть / © Credits

Американское медицинское издание Healthline рассказало, действительно ли «хорошо поплакать» может повлиять на тело так же, как тренировки. Мы собрали основную информацию и готовы рассказать вам, действительно ли это сработает.

Да, во время плача тело тратит энергию — но совсем немного. Плач сжигает примерно 1,3 ккал в минуту. Это ровно столько же, сколько смех. То есть за 20 мин слез вы тратите дополнительно всего 26 ккал — это даже не половина яблока.

И нет, многочасовой марафон слез нельзя назвать «этапом жиросжигания». Потеря веса во время горевания или депрессии чаще связана с потерей аппетита, а не со «сжиганием калорий через слезы».

Эффект от слез

Снижение уровня стресса

Плач запускает в организме биохимическую реакцию, которая помогает стабилизировать настроение. Эмоциональные слезы — это результат работы гормонов, которые реагируют на чувство потери, беспомощности или напряжения. После «хорошего плача» многие чувствуют:

облегчение

расслабление

ясность мыслей

Это вполне нормальная, естественная реакция тела на эмоциональный стресс.

Детокс через слезы

Эмоциональные слезы содержат кортизол — основной гормон стресса. Когда мы плачем дольше, удаляются часть стрессовых маркеров. Регуляция кортизола — это не только о настроении. Хронически высокий кортизол способствует:

накоплению жира в области талии

нарушением сна

эмоциональному истощению

Итак, хоть плач и не сжигает жир, он помогает вернуть гормоны в равновесие, что уже косвенно влияет на здоровье и метаболизм.

Поддержка в периоды потерь и боли

После долгого плача организм выделяет:

эндорфины

окситоцин

Эти гормоны отвечают за ощущение облегчения, тепла и внутренней безопасности. Именно поэтому после слез мы часто чувствуем странную легкость, даже если ситуация не изменилась. Эти же гормоны снимают и физическую боль, поэтому плач может быть реакцией на травму или внезапный удар.

Когда плач — сигнал тревоги

Плакать — абсолютно нормально. Некоторым людям нужно это делать чаще и это не является проблемой. Но стоит насторожиться, если:

слезы появляются ежедневно без видимой причины

плач становится неконтролируемым

вы реагируете слезами на пустяки

меняется сон, аппетит, интерес к жизни

появляются тревожные мысли или признаки депрессии

В таких случаях рекомендуется обратиться к психологу или психотерапевту. Это не слабость, а забота о себе.

Плач — это не способ похудеть. Он сжигает минимум калорий и вряд ли заменит даже короткую прогулку. Но, слезы — это часть нашей биологии и эмоциональной гигиены. Они помогают уменьшить уровень стресса, вывести часть стрессовых гормонов, восстановить внутренний баланс и пережить горе или боль

Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете, что слезы вот-вот появятся, не сдерживайте их. Это не слабость — это один из способов, которым ваш организм заботится о вас.