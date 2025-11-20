- Дата публикации
-
- Категория
- Похудение
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 2 мин
Слезы против лишнего веса: правда или миф, что плач может помочь похудеть
Мы привыкли воспринимать плач как эмоциональную разрядку, реакцию на жизненные драмы, усталость, стресс или даже слишком трогательный фильм. Но в последние годы интернет заполнили утверждения, что слезы могут помочь похудеть. Звучит как тренд TikTok, но правда ли это, попробуем разобраться.
Американское медицинское издание Healthline рассказало, действительно ли «хорошо поплакать» может повлиять на тело так же, как тренировки. Мы собрали основную информацию и готовы рассказать вам, действительно ли это сработает.
Да, во время плача тело тратит энергию — но совсем немного. Плач сжигает примерно 1,3 ккал в минуту. Это ровно столько же, сколько смех. То есть за 20 мин слез вы тратите дополнительно всего 26 ккал — это даже не половина яблока.
И нет, многочасовой марафон слез нельзя назвать «этапом жиросжигания». Потеря веса во время горевания или депрессии чаще связана с потерей аппетита, а не со «сжиганием калорий через слезы».
Эффект от слез
Снижение уровня стресса
Плач запускает в организме биохимическую реакцию, которая помогает стабилизировать настроение. Эмоциональные слезы — это результат работы гормонов, которые реагируют на чувство потери, беспомощности или напряжения. После «хорошего плача» многие чувствуют:
облегчение
расслабление
ясность мыслей
Это вполне нормальная, естественная реакция тела на эмоциональный стресс.
Детокс через слезы
Эмоциональные слезы содержат кортизол — основной гормон стресса. Когда мы плачем дольше, удаляются часть стрессовых маркеров. Регуляция кортизола — это не только о настроении. Хронически высокий кортизол способствует:
накоплению жира в области талии
нарушением сна
эмоциональному истощению
Итак, хоть плач и не сжигает жир, он помогает вернуть гормоны в равновесие, что уже косвенно влияет на здоровье и метаболизм.
Поддержка в периоды потерь и боли
После долгого плача организм выделяет:
эндорфины
окситоцин
Эти гормоны отвечают за ощущение облегчения, тепла и внутренней безопасности. Именно поэтому после слез мы часто чувствуем странную легкость, даже если ситуация не изменилась. Эти же гормоны снимают и физическую боль, поэтому плач может быть реакцией на травму или внезапный удар.
Когда плач — сигнал тревоги
Плакать — абсолютно нормально. Некоторым людям нужно это делать чаще и это не является проблемой. Но стоит насторожиться, если:
слезы появляются ежедневно без видимой причины
плач становится неконтролируемым
вы реагируете слезами на пустяки
меняется сон, аппетит, интерес к жизни
появляются тревожные мысли или признаки депрессии
В таких случаях рекомендуется обратиться к психологу или психотерапевту. Это не слабость, а забота о себе.
Плач — это не способ похудеть. Он сжигает минимум калорий и вряд ли заменит даже короткую прогулку. Но, слезы — это часть нашей биологии и эмоциональной гигиены. Они помогают уменьшить уровень стресса, вывести часть стрессовых гормонов, восстановить внутренний баланс и пережить горе или боль
Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете, что слезы вот-вот появятся, не сдерживайте их. Это не слабость — это один из способов, которым ваш организм заботится о вас.