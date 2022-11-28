Согреет и поможет похудеть: назван главный напиток этой зимы

О пользе чая сказано немало, но далеко не все знают, что чай способствует похудению.

Диетолог, доктор Пэм Мейсон из Консультативной группы по чаю, поделилась с Еxpress.co.uk некоторыми советами для тех, кто хочет похудеть, и сообщила, что чай может помочь с потерей веса, будет поддерживать уровень сахара в крови и, следовательно, уменьшит тягу к еде.

Какой чай способствует похудению

Стоит отметить, что не каждый чай полезен для похудения, речь идет только о двух конкретных видах: черном и зеленом. Только эти два вида чая содержат полифенолы - натуральные биоактивные растительные соединения, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшают воспаление, а также полезны для нашего общего состояния здоровья.

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Исследования показывают, что полифенолы чая, особенно полифенолы черного чая, помогают контролировать вес, уменьшая поглощение калорий из кишечника, тем самым уменьшая отложение жира в организме.

По словам диетолога, зеленый чай также помогает повысить скорость метаболизма у некоторых людей. Полифенолы чая также могут противодействовать снижению скорости метаболизма, наблюдаемому во время потери веса, и поэтому они могут быть полезны для удержания веса после похудения.

Содержание полифенолов в чае также способствует здоровой микробной популяции кишечника благодаря пребиотическому эффекту. Предварительные исследования показали, что полифенолы чая могут уменьшить кишечные микробы, связанные с ожирением, и увеличить количество кишечных микробов, связанных с потерей веса.

Исследование с участием 111 женщин и мужчин, пьющих чай, показало, что регулярное употребление черного чая в течение трех месяцев улучшает распределение жира в организме по сравнению с контрольным напитком, содержащим кофеин, — пояснила она.

Сколько чашек в день нужно пить, чтобы похудеть

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Для ускорения процесса похудения люди, сидящие на диете, должны пить не менее 4-5 чашек в день, в идеале во второй половине дня.

Благодаря обширным исследованиям преимуществ чаепития — как в обсервационных исследованиях, так и в клинических испытаниях — ученые остановились на 4-5 чашках в день как на оптимальном потреблении, чтобы обеспечить нужное количество натуральных соединений полифенолов.

Естественно, чай нужно пить без сахара и печенья. Если вы совсем не можете отказаться от сладости в вашем чае, попробуйте использовать низкокалорийный подсластитель или постепенно уменьшайте количество добавляемого сахара.

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