Соленые огурцы против висцерального жира: какие продукты помогают бороться с отложениями на животе

Похоже, ученым удалось найти ответ на вопрос "что бы такого съесть, чтобы похудеть". Во всяком случае, в области живота.

Правильное питание и физические упражнения помогают справиться с лишним весом и убрать жировые отложения в проблемных местах - это истина, не требующая дополнительных доказательств. Но время от времени ученые обнаруживают, что некоторые продукты, которые даже не входят в список особенно здоровых, могут эффективно бороться с жировыми накоплениями нашего организма.

Что такое висцеральный жир

Известно, что очень много проблем и расстройства нам доставляют жировые скопления в области живота. Но проблема эта не только косметическая. Висцеральный жир, также известный как жир на животе, может быть опасным и требует тщательного контроля.

Висцеральный жир является основной причиной серьезных заболеваний, включая диабет 2 типа и болезни сердца. В отличие от жира, который находится под кожей, висцеральный жир близок к жизненно важным органам, включая сердце и почки.

Как сообщает Еxpress.co.uk, одним из продуктов питания, который недавно показал многообещающие результаты в борьбе с висцеральным жиром в исследованиях на животных, являются соленые огурцы.

Чем полезны лактобациллы и где они содержатся

Ферментированные соленые огурцы являются источником убитых нагреванием бактерий Lactobacillus brevis, которые, по мнению некоторых исследователей, помогают предотвратить образование висцерального жира. В одном недавнем эксперименте мышам давали ферментированный рассол вместе с диетой с высоким содержанием жиров в течение восьми недель.

Уровень висцерального жира у мышей, получавших эту пищу, был значительно ниже, чем у мышей, которым ее не давали.

Тем не менее стоит признать, что это исследование на животных и не подтверждает, что ферментированные соленые огурцы будут сжигать жир на животе у людей.

В то же время есть много других продуктов, не таких спорных в диетическом отношении, как соленые огурцы, которые содержат лактобациллы.

К этим продуктам относятся:

квашеная капуста;

хлеб на закваске;

вино;

пиво;

йогурт.

Другие способы избавиться от висцерального жира

Борьба с жиром на животе будет эффективной, если вы будете придерживаться диеты с дефицитом калорий, сократите потребление жирных молочных продуктов или напитков, обогащенных кальцием.

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Также предлагается есть больше бобовых, рыбы и яиц и небольшое количество масла. Но помимо правильного питания вы также должны выпивать от шести до восьми стаканов воды каждый день и избегать добавления соли или сахара в пищу.

Если вы пытались и не смогли похудеть, стоит обратиться к врачу за помощью. Врач поможет найти основные причины набора веса и выяснить, есть ли какие-либо основные проблемы со здоровьем, а также дать рекомендации по питанию.

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