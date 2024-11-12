Только у женщин: популярная диета помогает сохранить здоровье мозга

Новое исследование показало, что популярная диета может помочь снизить ухудшение когнитивных функций по мере старения, но только у женщин.

Улучшить здоровье мозга и оставаться "в здравом уме" до глубокой старости - мечта каждого из нас. Новое исследование показало, что соблюдение одной популярной диеты может в этом помочь.

О том, что это за диета и как она поможет сохранить когнитивные функции на долгие годы, рассказывает Woman&Home. Речь идет о диете MIND, которая очень похожа на средиземноморскую диету. Обе диеты фокусируются на продуктах с доказанной пользой для здоровья мозга — включая зеленые овощи, фрукты, орехи, цельные зерна и постное мясо. Ультраобработанные продукты исключены, свежие продукты включены.

Новое исследование доказало связь между таким способом питания и снижением риска когнитивных нарушений. Исследование рассматривало данные участников из анкеты по питанию и изучало связь между соблюдением диеты MIND, когнитивными нарушениями и траекторией когнитивной функции с течением времени.

Исследователи скорректировали баллы, чтобы учесть другие влияющие факторы, включая возраст, пол, различные уже имеющиеся заболевания и факторы образа жизни, такие как ежедневная активность, вес и вредные привычки, например, курение. Средний возраст участников составил 64 года, и более половины из них были женщинами.

Исследователи обнаружили, что строгое соблюдение диеты MIND было связано со снижением риска когнитивных нарушений, что предполагает, что один из способов поддержания здоровья мозга в последующие годы — сосредоточиться на продуктах, которые в первую очередь полезны для мозга. Важно, что ученые обнаружили эту связь только у женщин-участниц.

Это не значит, что мужчины не могут извлечь пользу из такого способа питания, поскольку исследование подтверждает другие, более старые исследования, которые предполагают, что диета MIND снижает риск развития болезни Альцгеймера и замедляет возрастное снижение когнитивных способностей.

Здоровая еда / Фото: Credits

Что такое диета MIND

Строго говоря, диета MIND представляет собой гибрид средиземноморской диеты и диеты DASH (диетические подходы к остановке гипертонии), говорит доктор Эми Райхельт, нейробиолог-диетолог, и она полностью основана на продуктах, полезных для здоровья мозга.

Эти продукты богаты антиоксидантами, которые защищают клетки мозга от повреждения свободными радикалами и окислительным стрессом, они уменьшают воспаление, которое связано с ухудшением когнитивных способностей, они содержат такие питательные вещества, как омега-3, витамины группы В и витамин Е, которые поддерживают нейронную связь и работу мозга.

Продукты, которые следует употреблять на диете MIND, включают:

Зеленые листовые овощи. Они богаты антиоксидантами, витаминами и питательными веществами, которые защищают мозг, а также являются хорошими источниками нерастворимой клетчатки для поддержания здоровья кишечника. К примерам можно отнести шпинат, капусту и брокколи.

Они богаты антиоксидантами, витаминами и питательными веществами, которые защищают мозг, а также являются хорошими источниками нерастворимой клетчатки для поддержания здоровья кишечника. К примерам можно отнести шпинат, капусту и брокколи. Орехи. Грецкие орехи, миндаль и другие орехи богаты полезными жирами, такими как жирные кислоты Омега-3, которые поддерживают работу нейронов.

Грецкие орехи, миндаль и другие орехи богаты полезными жирами, такими как жирные кислоты Омега-3, которые поддерживают работу нейронов. Ягоды. Ягоды, особенно черника, богаты флавоноидами, которые, как было показано, улучшают память и замедляют снижение когнитивных функций, а также содержат мало сахара, поэтому не вызывают скачков глюкозы.

Ягоды, особенно черника, богаты флавоноидами, которые, как было показано, улучшают память и замедляют снижение когнитивных функций, а также содержат мало сахара, поэтому не вызывают скачков глюкозы. Цельные зерна. Цельные зерна, такие как цельная пшеница, коричневый рис и овес, содержат сложные углеводы, клетчатку и витамины группы B, важные для здоровья мозга.

Цельные зерна, такие как цельная пшеница, коричневый рис и овес, содержат сложные углеводы, клетчатку и витамины группы B, важные для здоровья мозга. Фасоль. Фасоль и бобовые — хороший источник растительного белка, клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают микробиом кишечника. Они также являются богатой белком пищей, которая поможет вам дольше оставаться сытыми, уменьшая тягу к сладкому.

Фасоль и бобовые — хороший источник растительного белка, клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают микробиом кишечника. Они также являются богатой белком пищей, которая поможет вам дольше оставаться сытыми, уменьшая тягу к сладкому. Рыба. Жирная рыба, такая как лосось, сардины и скумбрия, богата жирными кислотами Омега-3, которые уменьшают воспаление и поддерживают здоровье мозга.

Жирная рыба, такая как лосось, сардины и скумбрия, богата жирными кислотами Омега-3, которые уменьшают воспаление и поддерживают здоровье мозга. Птица . Курица и индейка обеспечивают постный белок без насыщенных жиров красного мяса.

. Курица и индейка обеспечивают постный белок без насыщенных жиров красного мяса. Другие богатые витаминами овощи. Овощи, такие как морковь, помидоры и болгарский перец, также содержат полезные питательные вещества для мозга, особенно витамин С и витамин А, которые являются антиоксидантами.

Важна не только диета

Но, как предупреждает нейробиолог, дело не только в том, что вы едите. Регулярные занятия спортом, хороший сон и занятия стимулирующей умственную деятельность, а также снижение стресса тоже важны для поддержания здоровья мозга.

Регулярные упражнения улучшают кровоток и стимулируют рост синапсов между нейронами посредством процесса нейропластичности, достаточный качественный сон позволяет мозгу отдохнуть и консолидировать воспоминания, а такие увлекательные занятия, как чтение, решение головоломок или изучение новых навыков, стимулируют работу мозга.

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