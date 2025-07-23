Топ-14 чаев для похудения: как они помогут поддержать форму и ускорить метаболизм

Топ-14 чаев для похудения: естественная поддержка фигуры и метаболизма / © Associated Press

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Многие травяные и натуральные чаи имеют не только приятный вкус, но и мощные свойства, они ускоряют метаболизм, выводят лишнюю жидкость, уменьшают аппетит и поддерживают здоровое пищеварение. Издание Tua Saúde рассказало о самых эффективных чаях для похудения, которые помогут вам легче и естественнее заботиться о фигуре.

Имбирно-ананасовый чай

Сочетание имбиря, ананасовой кожуры и апельсина стимулирует обмен веществ, борется с воспалениями и надолго дарит ощущение сытости.

Ингредиенты:

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Кожура ананаса ½ шт.

Кожура апельсина 1 шт.

Имбирь 1 ст. л

Расторопша 1 ст. л

Вода 1 л

Приготовление:

Прокипятите кожуру и имбирь 3 мин. Добавьте траву, накройте и настаивайте еще 5 мин. Процедите и пейте в течение дня между приемами пищи.

Зеленый чай с ежевикой

Зеленый чай — источник катехинов, ежевика действует как мягкое мочегонное средство. Вместе они уменьшают аппетит и отеки.

Ингредиенты:

Сушеные листья ежевики 1 ч. л

Зеленый чай 1 ч. л

Кипяток 150 мл

Приготовление:

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Залейте листья кипятком, настаивайте 10 мин. Процедите и пейте перед основными приемами пищи, 2-3 недели подряд.

Гибискус с корицей

Гибискус способствует выведению лишней жидкости, а корица стимулирует переваривание и контролирует уровень сахара.

Ингредиенты:

Сушеные лепестки гибискуса 1 ст. л

Хвощ 1 ст. л

Корица 1 палочка

Вода 1 л

Приготовление:

Залейте все ингредиенты кипятком и настаивайте 10 мин. Пейте 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

Мате с лимоном

Мате стимулирует сжигание жира, а лимон очищает вкусовые рецепторы и подавляет тягу к сладкому.

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Ингредиенты:

Листья мате 1-2 ч. л

Лимон ½ шт.

Кипяток 150 мл

Приготовление:

Залить кипятком, настаивать 5-10 мин. Пить 1-2 раза в день до еды.

Чай из пажитника и артишока

Этот тандем обеспечивает клетчатку, стимулирует желчеотделение, улучшает метаболизм жиров.

Ингредиенты:

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Семена пажитника ½ ч. л

Сушеные листья артишока 1 ч. л

Черный перец

Кипяток 150 мл

Приготовление:

Залить кипятком и настаивать 10 мин. Пить три раза в день между приемами пищи.

Куркума с лимоном

Куркума подавляет образование жира в печени, лимон уменьшает желание перекусить.

Ингредиенты:

Куркума 1 ч. л

Лимонный сок 1 ст. л

Горячая вода 150 мл

Приготовление:

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Смешать все ингредиенты и настаивать 10-15 мин. Пить до 3 раз в день между приемами пищи.

Черный чай с апельсином и корицей

Флавоноиды черного чая уменьшают окружность талии, улучшают обмен веществ.

Ингредиенты:

Черный чай 2 ст. л

Кожура апельсина ½ шт.

Корица 1 палочка

Кипяток 0,5 л

Приготовление:

Кипятите апельсиновую кожуру с корицей 3 мин. Добавьте чай и настаивайте 5 мин. Пейте 1-2 раза в день.

Улун

Улун регулирует жировой обмен и снижает уровень холестерина.

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Ингредиенты:

Листья улуна 1 ч. л

Горячая вода 150 мл

Приготовление:

Залить водой и настаивать 3 мин. Пить 1 раз в день, не дольше 6 недель подряд.

Хвощ

Хвощ обладает мочегонными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Идеально для борьбы с отеками.

Ингредиенты:

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Хвощ 1 ст. л

Кипяток 250 мл

Приготовление:

Настаивать 5-10 мин, затем процедить. Пить после основного приема пищи.

Куркума с имбирем

Имбирь активизирует метаболизм, куркума уменьшает воспаление, а вместе они сжигают жир.

Ингредиенты:

Куркума 1 ст. л

Измельченный имбирь 1 ст. л

Вода 500 мл

Приготовление:

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Кипятить 5 мин, затем настаивать. Пить 2 раза в день.

Ройбуш

Имеет термогенный эффект, который стимулирует расщепление жира, особенно в зоне живота.

Ингредиенты:

Ройбуш 1 ст. л

Кипяток 250 мл

Приготовление:

Залить кипятком и настаивать 10 мин. Пить 1-3 раза в день.

Лемонграсс

Мочегонный эффект уменьшает вздутие и отеки.

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Ингредиенты:

Измельченный лемонграсс 1 ч. л

Кипяток 250 мл.

Приготовление:

Залить кипятком и настаивать 10 мин. Пить 3-4 раза в день.

Оливковый чай

Стабилизирует уровень глюкозы, это помогает избегать приступов голода и накопления жира.

Ингредиенты:

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Свежие (10 г) или сушеные (5 г) оливковые листья

Кипяток 150 мл

Приготовление:

Залить кипятком и настаивать 10-15 мин. Пить 2 раза в день после еды.

Орегано

Уменьшает воспаление жировой ткани и способствует нормализации обмена веществ.

Ингредиенты:

Орегано 1 ст. л

Кипяток 250 мл.

Приготовление:

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Залить кипятком и настаивать 5-10 мин. Пить 2-3 раза в день теплым.

Обратите внимание, что эти чаи лишь дополнение к здоровому образу жизни. Они не заменяют консультацию с врачом или диетологом. Если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, обязательно посоветуйтесь с врачом.