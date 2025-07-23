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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Похудение
Количество просмотров
238
Время на прочтение
3 мин

Топ-14 чаев для похудения: как они помогут поддержать форму и ускорить метаболизм

Похудение — это не только о диетах и тренировках. Часто важную роль играют мелочи, которые мы можем добавить в повседневную жизнь, например чашка правильного чая.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-14 чаев для похудения: естественная поддержка фигуры и метаболизма

Топ-14 чаев для похудения: естественная поддержка фигуры и метаболизма / © Associated Press

Многие травяные и натуральные чаи имеют не только приятный вкус, но и мощные свойства, они ускоряют метаболизм, выводят лишнюю жидкость, уменьшают аппетит и поддерживают здоровое пищеварение. Издание Tua Saúde рассказало о самых эффективных чаях для похудения, которые помогут вам легче и естественнее заботиться о фигуре.

Имбирно-ананасовый чай

Сочетание имбиря, ананасовой кожуры и апельсина стимулирует обмен веществ, борется с воспалениями и надолго дарит ощущение сытости.

Ингредиенты:

  • Кожура ананаса ½ шт.

  • Кожура апельсина 1 шт.

  • Имбирь 1 ст. л

  • Расторопша 1 ст. л

  • Вода 1 л

Приготовление:

  1. Прокипятите кожуру и имбирь 3 мин.

  2. Добавьте траву, накройте и настаивайте еще 5 мин.

  3. Процедите и пейте в течение дня между приемами пищи.

Зеленый чай с ежевикой

Зеленый чай — источник катехинов, ежевика действует как мягкое мочегонное средство. Вместе они уменьшают аппетит и отеки.

Ингредиенты:

  • Сушеные листья ежевики 1 ч. л

  • Зеленый чай 1 ч. л

  • Кипяток 150 мл

Приготовление:

  1. Залейте листья кипятком, настаивайте 10 мин.

  2. Процедите и пейте перед основными приемами пищи, 2-3 недели подряд.

Гибискус с корицей

Гибискус способствует выведению лишней жидкости, а корица стимулирует переваривание и контролирует уровень сахара.

Ингредиенты:

  • Сушеные лепестки гибискуса 1 ст. л

  • Хвощ 1 ст. л

  • Корица 1 палочка

  • Вода 1 л

Приготовление:

  1. Залейте все ингредиенты кипятком и настаивайте 10 мин.

  2. Пейте 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

Мате с лимоном

Мате стимулирует сжигание жира, а лимон очищает вкусовые рецепторы и подавляет тягу к сладкому.

Ингредиенты:

  • Листья мате 1-2 ч. л

  • Лимон ½ шт.

  • Кипяток 150 мл

Приготовление:

  1. Залить кипятком, настаивать 5-10 мин.

  2. Пить 1-2 раза в день до еды.

Чай из пажитника и артишока

Этот тандем обеспечивает клетчатку, стимулирует желчеотделение, улучшает метаболизм жиров.

Ингредиенты:

  • Семена пажитника ½ ч. л

  • Сушеные листья артишока 1 ч. л

  • Черный перец

  • Кипяток 150 мл

Приготовление:

  1. Залить кипятком и настаивать 10 мин.

  2. Пить три раза в день между приемами пищи.

Куркума с лимоном

Куркума подавляет образование жира в печени, лимон уменьшает желание перекусить.

Ингредиенты:

  • Куркума 1 ч. л

  • Лимонный сок 1 ст. л

  • Горячая вода 150 мл

Приготовление:

  1. Смешать все ингредиенты и настаивать 10-15 мин.

  2. Пить до 3 раз в день между приемами пищи.

Черный чай с апельсином и корицей

Флавоноиды черного чая уменьшают окружность талии, улучшают обмен веществ.

Ингредиенты:

  • Черный чай 2 ст. л

  • Кожура апельсина ½ шт.

  • Корица 1 палочка

  • Кипяток 0,5 л

Приготовление:

  1. Кипятите апельсиновую кожуру с корицей 3 мин.

  2. Добавьте чай и настаивайте 5 мин.

  3. Пейте 1-2 раза в день.

Улун

Улун регулирует жировой обмен и снижает уровень холестерина.

Ингредиенты:

  • Листья улуна 1 ч. л

  • Горячая вода 150 мл

Приготовление:

  1. Залить водой и настаивать 3 мин.

  2. Пить 1 раз в день, не дольше 6 недель подряд.

Хвощ

Хвощ обладает мочегонными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Идеально для борьбы с отеками.

Ингредиенты:

  • Хвощ 1 ст. л

  • Кипяток 250 мл

Приготовление:

  1. Настаивать 5-10 мин, затем процедить.

  2. Пить после основного приема пищи.

Куркума с имбирем

Имбирь активизирует метаболизм, куркума уменьшает воспаление, а вместе они сжигают жир.

Ингредиенты:

  • Куркума 1 ст. л

  • Измельченный имбирь 1 ст. л

  • Вода 500 мл

Приготовление:

  1. Кипятить 5 мин, затем настаивать.

  2. Пить 2 раза в день.

Ройбуш

Имеет термогенный эффект, который стимулирует расщепление жира, особенно в зоне живота.

Ингредиенты:

  • Ройбуш 1 ст. л

  • Кипяток 250 мл

Приготовление:

  1. Залить кипятком и настаивать 10 мин.

  2. Пить 1-3 раза в день.

Лемонграсс

Мочегонный эффект уменьшает вздутие и отеки.

Ингредиенты:

  • Измельченный лемонграсс 1 ч. л

  • Кипяток 250 мл.

Приготовление:

  1. Залить кипятком и настаивать 10 мин.

  2. Пить 3-4 раза в день.

Оливковый чай

Стабилизирует уровень глюкозы, это помогает избегать приступов голода и накопления жира.

Ингредиенты:

  • Свежие (10 г) или сушеные (5 г) оливковые листья

  • Кипяток 150 мл

Приготовление:

  1. Залить кипятком и настаивать 10-15 мин.

  2. Пить 2 раза в день после еды.

Орегано

Уменьшает воспаление жировой ткани и способствует нормализации обмена веществ.

Ингредиенты:

  • Орегано 1 ст. л

  • Кипяток 250 мл.

Приготовление:

  1. Залить кипятком и настаивать 5-10 мин.

  2. Пить 2-3 раза в день теплым.

Обратите внимание, что эти чаи лишь дополнение к здоровому образу жизни. Они не заменяют консультацию с врачом или диетологом. Если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, обязательно посоветуйтесь с врачом.

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