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- Похудение
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Топ-14 чаев для похудения: как они помогут поддержать форму и ускорить метаболизм
Похудение — это не только о диетах и тренировках. Часто важную роль играют мелочи, которые мы можем добавить в повседневную жизнь, например чашка правильного чая.
Многие травяные и натуральные чаи имеют не только приятный вкус, но и мощные свойства, они ускоряют метаболизм, выводят лишнюю жидкость, уменьшают аппетит и поддерживают здоровое пищеварение. Издание Tua Saúde рассказало о самых эффективных чаях для похудения, которые помогут вам легче и естественнее заботиться о фигуре.
Имбирно-ананасовый чай
Сочетание имбиря, ананасовой кожуры и апельсина стимулирует обмен веществ, борется с воспалениями и надолго дарит ощущение сытости.
Ингредиенты:
Кожура ананаса ½ шт.
Кожура апельсина 1 шт.
Имбирь 1 ст. л
Расторопша 1 ст. л
Вода 1 л
Приготовление:
Прокипятите кожуру и имбирь 3 мин.
Добавьте траву, накройте и настаивайте еще 5 мин.
Процедите и пейте в течение дня между приемами пищи.
Зеленый чай с ежевикой
Зеленый чай — источник катехинов, ежевика действует как мягкое мочегонное средство. Вместе они уменьшают аппетит и отеки.
Ингредиенты:
Сушеные листья ежевики 1 ч. л
Зеленый чай 1 ч. л
Кипяток 150 мл
Приготовление:
Залейте листья кипятком, настаивайте 10 мин.
Процедите и пейте перед основными приемами пищи, 2-3 недели подряд.
Гибискус с корицей
Гибискус способствует выведению лишней жидкости, а корица стимулирует переваривание и контролирует уровень сахара.
Ингредиенты:
Сушеные лепестки гибискуса 1 ст. л
Хвощ 1 ст. л
Корица 1 палочка
Вода 1 л
Приготовление:
Залейте все ингредиенты кипятком и настаивайте 10 мин.
Пейте 3-4 раза в день за 30 мин до еды.
Мате с лимоном
Мате стимулирует сжигание жира, а лимон очищает вкусовые рецепторы и подавляет тягу к сладкому.
Ингредиенты:
Листья мате 1-2 ч. л
Лимон ½ шт.
Кипяток 150 мл
Приготовление:
Залить кипятком, настаивать 5-10 мин.
Пить 1-2 раза в день до еды.
Чай из пажитника и артишока
Этот тандем обеспечивает клетчатку, стимулирует желчеотделение, улучшает метаболизм жиров.
Ингредиенты:
Семена пажитника ½ ч. л
Сушеные листья артишока 1 ч. л
Черный перец
Кипяток 150 мл
Приготовление:
Залить кипятком и настаивать 10 мин.
Пить три раза в день между приемами пищи.
Куркума с лимоном
Куркума подавляет образование жира в печени, лимон уменьшает желание перекусить.
Ингредиенты:
Куркума 1 ч. л
Лимонный сок 1 ст. л
Горячая вода 150 мл
Приготовление:
Смешать все ингредиенты и настаивать 10-15 мин.
Пить до 3 раз в день между приемами пищи.
Черный чай с апельсином и корицей
Флавоноиды черного чая уменьшают окружность талии, улучшают обмен веществ.
Ингредиенты:
Черный чай 2 ст. л
Кожура апельсина ½ шт.
Корица 1 палочка
Кипяток 0,5 л
Приготовление:
Кипятите апельсиновую кожуру с корицей 3 мин.
Добавьте чай и настаивайте 5 мин.
Пейте 1-2 раза в день.
Улун
Улун регулирует жировой обмен и снижает уровень холестерина.
Ингредиенты:
Листья улуна 1 ч. л
Горячая вода 150 мл
Приготовление:
Залить водой и настаивать 3 мин.
Пить 1 раз в день, не дольше 6 недель подряд.
Хвощ
Хвощ обладает мочегонными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Идеально для борьбы с отеками.
Ингредиенты:
Хвощ 1 ст. л
Кипяток 250 мл
Приготовление:
Настаивать 5-10 мин, затем процедить.
Пить после основного приема пищи.
Куркума с имбирем
Имбирь активизирует метаболизм, куркума уменьшает воспаление, а вместе они сжигают жир.
Ингредиенты:
Куркума 1 ст. л
Измельченный имбирь 1 ст. л
Вода 500 мл
Приготовление:
Кипятить 5 мин, затем настаивать.
Пить 2 раза в день.
Ройбуш
Имеет термогенный эффект, который стимулирует расщепление жира, особенно в зоне живота.
Ингредиенты:
Ройбуш 1 ст. л
Кипяток 250 мл
Приготовление:
Залить кипятком и настаивать 10 мин.
Пить 1-3 раза в день.
Лемонграсс
Мочегонный эффект уменьшает вздутие и отеки.
Ингредиенты:
Измельченный лемонграсс 1 ч. л
Кипяток 250 мл.
Приготовление:
Залить кипятком и настаивать 10 мин.
Пить 3-4 раза в день.
Оливковый чай
Стабилизирует уровень глюкозы, это помогает избегать приступов голода и накопления жира.
Ингредиенты:
Свежие (10 г) или сушеные (5 г) оливковые листья
Кипяток 150 мл
Приготовление:
Залить кипятком и настаивать 10-15 мин.
Пить 2 раза в день после еды.
Орегано
Уменьшает воспаление жировой ткани и способствует нормализации обмена веществ.
Ингредиенты:
Орегано 1 ст. л
Кипяток 250 мл.
Приготовление:
Залить кипятком и настаивать 5-10 мин.
Пить 2-3 раза в день теплым.
Обратите внимание, что эти чаи лишь дополнение к здоровому образу жизни. Они не заменяют консультацию с врачом или диетологом. Если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, обязательно посоветуйтесь с врачом.