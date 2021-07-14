Топ-3 голливудских диет: что думают врачи о методах похудения Мадонны, Адель и Дженнифер Энистон 

Иконы поп-культуры, музыки и спорта для нас – образец красивой и здоровой внешности. Диеты, рекомендованные знаменитостями, часто используются с большей охотой, чем обычные рецепты здорового питания. Мы часто видим звезд, которые за короткое время сбросили десяток килограммов, и хотим так же.

Мадонна, Дженнифер Энистон и Адель могут похвастаться прекрасными фигурами и не скрывают, что это заслуга диет. Звезды поделились своим рационом питания, а мы проанализировали, как работают "голливудские диеты" и стоит ли им доверять.

Мадонна и ее макробиотическая диета

Мадонна давно известна своим пристрастием к Востоку, знаменитость не только поклонница феншуй, но и заядлый любитель диет, основанных на китайских поверьях. В китайской медицине еда делится на Инь и Ян, что является основой макробиотической диеты. Такое "дзен-питание" преимущественно состоит из растительных продуктов с небольшим добавлением молочных блюд.

Цельнозерновые злаки – основа меню макробиотической диеты. Их следует употреблять ежедневно, и рекомендуется, чтобы они составляли около 50% рациона. Основное зерно, которое считается идеально сбалансированным, – это рис, но разрешается употреблять также просо, ячмень, овес, кукурузу и пшеницу. Макробиотическая диета – это питание с низким содержанием жиров и большим количеством овощей, а также зерновых продуктов.

Пропорции в рационе макробиотической диеты очень важны: 50% продуктов питания составляют зерновые продукты, а остальные 40% – овощи, бобовые, водоросли и фрукты. И только 10% – молочные продукты и блюда из мяса или рыбы.

Что думают врачи о макробиотической диете?

Такая диета действительно может быть полезна, если нужно улучшить функцию печени, очистить кишечник и снизить уровень холестерина в крови. Макробиотическая диета может быть полезна коротким курсом несколько раз в год как альтернатива православному посту. Постоянно использовать такой рацион питания – особенно здоровым и активным людям – крайне не рекомендуется.

Макробиотическая диета основана на потреблении минимального количества белка, витамина B12, железа и магния, которые необходимы людям, особенно ведущим активный образ жизни. В такой диете катастрофически мало полноценного животного белка, а ведь именно он нужен организму для построения и правильного функционирования всех клеток, особенно иммунной системы и системы кроветворения.

Адель и диета Sirtfood

Сиртфуд-диета (Sirtfood) – рацион питания, который должен обеспечить долгую жизнь и стройную фигуру. В меню преобладают продукты, богатые полифенолами, активирующими сиртуины, так называемые белки долголетия. По словам Адель, именно Sirtfood-диета помогла ей сбрасывать 3-4 кг каждую неделю.

Звезда похудела примерно на 30 кг и тем самым вызвала интерес к питанию по системе сиртфуд. Популярность такого питания выросла в геометрической прогрессии, и теперь Sirtfood является наиболее часто вводимым поисковым запросом в категории "диета".

Сирт-диета основана на продуктах, богатых полифенолами – мощными антиоксидантами, роль которых заключается в защите клеток организма от свободных радикалов, вызывающих болезни и преждевременное старение организма.

По мнению авторов диеты, сильнейшими возбудителями сиртуинов являются:

перец чили и красный болгарский перец;

гречка, каперсы, сельдерей;

какао, кофе, оливковое масло холодного отжима;

зеленый чай, капуста, брокколи, финики;

петрушка, красный цикорий, красные яблоки;

руккола, соя, клубника, куркума, грецкие орехи.

Идея состоит в том, чтобы перейти к здоровому образу жизни и есть как можно больше продуктов, рекомендованных в этой диете. Все это должно изменить не только нашу внешность, но и самочувствие.

Что думают врачи о сиртфуд-диете?

Сиртуины играют большую роль в процессе старения и в регулировании продолжительности жизни. Они участвуют в репликации и восстановлении поврежденного генетического материала, метаболизме жиров и углеводов, деактивируют свободные радикалы кислорода и при соответствующих условиях замедляют процесс старения.

Сиртуины активируются, когда вы сидите на низкокалорийной диете, которая дает на 30-50% меньше энергии, чем нужно организму.

В диете сиртфуд мы видим достаточно большой дефицит белков, жиров и углеводов, из плюсов – много клетчатки. Такая диета действительно позволяет сбросить немало лишних килограммов, но вместе с тем она может серьезно сказаться на состоянии здоровья. В первую очередь такая диета может спровоцировать сбой в работе женского гормонального фона, например, сбить менструальный цикл. Поэтому диета здоровым женщинам не рекомендуется, особенно тем, кто планирует беременность.

Дженнифер Энистон и ее диета 9:1

Дженнифер Энистон – одна из немногих знаменитостей, придумавших собственную диету. Актриса назвала ее "диета 9:1". Название происходит от пропорций, в которых употребляется еда – 90% меню составляют низкокалорийные и нежирные продукты, а 10% – это свободно выбранные блюда. Благодаря таким пропорциям легче придерживаться диеты, ведь не нужно полностью отказываться от того, что нравилось есть каждый день. Сама актриса благодаря своей диете похудела на 13,5 кг за полгода.

Соблюдая диету 9:1, нужно употреблять продукты с максимально высоким содержанием клетчатки и крахмала – картофель, цельнозерновой хлеб, мюсли, а также много зеленых овощей и фруктов. Следует отказаться от жирной пищи, сладостей и газированных напитков. Актриса считает, что при соблюдении диеты очень важны "диетические обязательства" – например, если мы не собираемся есть сладкое в течение нескольких дней, мы придерживаемся этого решения.

Что думают врачи о диете 9:1

На первый взгляд это весьма разумная диета, ведь она предполагает отказ от вредных продуктов питания, заменив их полезными – овощами, фруктами, злаками. Таким образом, диета содержит большое количество клетчатки, что полезно для нормальной работы органов пищеварения. Клетчатка предупреждает развитие запоров и способствует нормальному ежедневному стулу.

Однако такая диета предполагает включение в рацион большого количества крахмальных продуктов. Как мы знаем, крахмал – это ценный углевод, который гидролизуется в организме человека до глюкозы, необходимой для энергии и функционирования живого организма. Но о таком полезном свойстве крахмала мы можем говорить, когда он употребляется в адекватном количестве. Так, через два часа после употребления 100 г крахмала уровень сахара в крови будет таким же, как после употребления 95 г чистой глюкозы. В этой особенности вещества и заключается главный вред.

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Когда углеводов употребляется больше, чем нужно, организм не успевает их преобразовывать в глюкозу или гликоген (который откладывается в печени и мышцах) – в результате образуется жир. Когда организму нужно больше энергии, жир преобразуется обратно в глюкозу, и масса тела снижается. Таким образом, диета 9:1 в обязательном порядке должна сопровождаться активной физической нагрузкой, в противном случае о похудении можно забыть.

Второй момент: такая диета категорически не подходит людям с предрасположенностью к диабету или уже при наличии такового, а также в случае нарушения печеночной функции.

В Гарвардской школе общественного здравоохранения доктор Уолтер Уиллет обнаружил, что потребление картофеля вызывает значительное увеличение уровня сахара в крови или глюкозы, что приводит к секреции высоких уровней инсулина и повышенному риску диабета.

Не все методы сбросить лишние килограммы полезны и безопасны для нашего организма. Выбирая способ похудения не стоит ориентироваться на модные тенденции или советы мировых звезд. Помните, перед началом любой диеты следует проконсультироваться со специалистом, например, с диетологом или нутрициологом, которые разработают индивидуальный план питания, действительно способствующий здоровому похудению.

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