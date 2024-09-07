Топ-6 способов легко сбросить вес: советы эксперта

Если вы набрали пару килограмм, самое худшее и скучное, что можно сделать – сесть на жесткую диету, которая заставит вас чувствовать себя еще хуже и несчастнее.

Если к диете и жестким ограничениям еще добавить "карательный" спорт, можно впасть в пропасть депрессии и самоистязания. Для читателей DailyMail фитнес эксперт и нутрициолог Karen Austin предложила несколько безболезненных и эффективных советов тем, кто любит еду, но ненавидит физические упражнения.

Ешьте в правильном порядке

Сокращение крахмалистых углеводов всегда ускорит потерю веса, но не нужно полностью от них отказываться. Если вы собираетесь пообедать, вам не обязательно есть незаправленный салат. Можете заказать себе стейк, чипсы и шпинат, главное ешьте это в правильном порядке.

Сначала съешьте весь белок, например мясо, курицу, рыбу или тофу, далее клетчатку – овощи. Не торопитесь и ешьте все медленно. Затем приступите к крахмалистым чипсам или пюре. Скорее всего, поскольку белки намного сытнее углеводов, вы поймете, что сытые и совсем не хотите больше есть или, по крайней мере, съедите гораздо меньше.

Следуйте этому правилу и дома, даже если готовите для семьи.

Пейте воду из любимой многоразовой бутылки

Многоразовые бутылки с водой стали настоящим модным аксессуаром. Многие не выходят без них из дома. Но бутылка принесет вам пользу только в том случае, если вы будете стабильно наполнять ее после того, как выпили. Выпили все на работе, на прогулке – нужно все восстановить. Последние исследования показывают, что почти 2/3 человек находятся в постоянном обезвоживании, что может быть одной из причин переедания.

Эксперт говорит, что 37% населения настолько ослабили свой механизм понимания жажды, что ошибочно воспринимают его за чувство голода. Люди думают, что вода их не насытит, но исследование, проведенное Вашингтонским университетом, показало, что большой стакан воды утоляет полуночные приступы голода у 100% соблюдающих диету. Даже легкое обезвоживание замедлит ваш метаболизм, поэтому возьмите за привычку выпивать один литр воды на каждые 22 кг веса.

Чтобы предотвратить переедание, можно выпивать около пол литра воды сразу перед едой.

Бокал красного один раз в неделю

Почти все диеты полностью запрещают алкоголь, а это автоматически делает бокал просекко максимально желанным и соблазнительным. Итак, эксперт советует позволить себе бокал вина один раз в неделю, чтобы ваши оптимизм и настроение повысились.

Такая хитрость может сыграть вам на руку, ведь вы не сорветесь и останетесь в рамках своих калорий. Не стоит забывать, что алкоголь очень калорийный и по возможности выбирайте низкокалорийные алкогольные коктейли.

Если вы любите джин или водку, ограничитесь одной порцией. Если вам нравится вино, то в красном обычно меньше сахара, если вам нравится белое вино, то лучше выберите сухое. Если вы понимаете, что вечер затягивается, а пить уже не стоит, можете добавить к вину газировку или лёд.

Топ-6 способов легко сбросить вес / Фото: Credits

Выбирайте классический и старомодный американо

Кофе – это вкусно и многие не представляют свое утро без чашечки любимого напитка. И более половины ценителей этого напитка предпочитают разные кофейные напитки с молоком, а это не очень хорошо, если вы хотите сбросить лишний вес, ведь молоко в кофе – увеличение его калорийности. Лучше полностью от него отказаться выбирая классический американо или эспрессо, или заменить обезжиренным или растительным молоком.

Эксперт говорит, что большой латте может содержать до 150 калорий, если вы выпьете два таких за день, то это то же, что съесть палочку Twix. А вот если выпить чёрный кофе с небольшим добавлением молока – это может быть около 25 калорий. Разница ощутима!

Короткая активность, вместо долгой тренировки

От одной мысли о 40 минутах бега вас бросает в холодный пот? Эксперт предлагает делать короткие, быстрые спортивные подходы перед телевизором, например.

Назовем их "спортивным перекусом" — краткосрочная активность, в течение дня, когда есть время. Такие упражнения идеально подойдут тем, кто не в восторге от уличных пробежек или тренировок в спортзале. Короткая, приятная и простая активность, которая пробудит и заставит ваш метаболизм работать. Все, что нужно, – это две-три минуты микровзрывов высокоинтенсивных упражнений в быстром темпе.

Немного активности – меньше калорийности

Термогенез вне физических упражнений (NEAT) – это энергия, которую тратит человек на все, что делает, кроме сна, еды или спортивных упражнений. Следовательно, даже без физических упражнений, но с увеличением обыденной активности можно ускорить метаболизм до 20%, а это автоматическое сожжение калорий.

Итак, если вы откладывали на потом домашнюю уборку, садоводство, обычную прогулку — пришло время заняться этим. Летние вечера значительно облегчают активизацию этого вида деятельности. Ходите пешком с работы или на работу, не пользуйтесь лифтом или эскалатором, старайтесь каждый день проходить минимум 10 тыс. шагов, ведь это будет около 400 сожженных калорий. Это не значит, что нужно находить за один раз, но старайтесь сделать максимум.

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