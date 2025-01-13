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Топ белковых продуктов для похудения на каждый день

Топ белковых продуктов для похудения на каждый день

Большинство людей получают рекомендованное дневное количество белков из своего обычного рациона / Фото: pixabay.com

Увеличение белков в рационе помогает нарастить мышечную массу и быстрее похудеть.

Белки давно связывают с похудением. Взрослым, чей образ жизни не особенно активен, рекомендуют ежедневно потреблять примерно 0,75 г белков на килограмм массы тела.

В среднем это 55 г для мужчин и 45 г для женщин. Их можно получить из двух порций (размером с ладонь) таких продуктов, как мясо, рыба, тофу, орехи или бобовые.

Если белков недостаточно, у человека могут выпадать волосы, появляться сыпь на коже или снижаться вес из-за потери мышечной массы. Но такие побочные эффекты встречаются очень редко, преимущественно у тех, кто страдает пищевыми расстройствами.

Семь богатых белком продуктов для похудения

Яйца

Они являются источником питательных веществ, богаты белком, витаминами и минералами. Употребление яиц в завтрак поможет ускорить метаболизм и контролировать аппетит в течение дня, что приводит к снижению потребления калорий.

Греческий йогурт

Он является отличным источником белка и пробиотиков, что делает его лучшим выбором для похудения. В нем меньше сахара и больше белка, чем в обычном йогурте.

Сыр

Нежирный молочный продукт с высоким содержанием белка может помочь избавиться от лишних килограммов. Он богат медленно усваивающимся белком казеина, благодаря чему вы чувствуете сытость в течение длительного времени.

Чечевица

Она богата белком, клетчаткой и важными витаминами и минералами, и в ней мало жира и калорий, что делает ее отличным вариантом для потери веса. Чечевицу можно использовать в различных блюдах, таких как супы, рагу, салаты и т.д.

Тофу

Тофу, сделанный из соевых бобов, является белком растительного происхождения, который подходит как для вегетарианцев, так и для веганов. Он обладает низкой калорийностью и богат белком.

Лосось

Он богат омега-3 жирными кислотами и высококачественным белком, полезен и для здоровья, и для похудения. Белок в лососе помогает оставаться сытым, одновременно поддерживая рост мышц.

Справка:

Белок также известен нам как протеины, полипептиды. Это главный строительный материал организма. Он необходим для поддержания мышечных объемов, восстановления травмированных и замены отмерших тканей во всех органах (например, волос, ногтей и кожи), для восстановления повреждений мышц, что происходит на тренировках. Белок необходим для производства красных телец крови и нормального функционирования нескольких гормонов. Также он играет жизненно важную роль в функционировании иммунной системы.

Ранее мы писали, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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