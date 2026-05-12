Утренние привычки, которые могут изменить процесс похудения / © Associated Press

Как объясняет издание EatingWell, выделяют четыре простые утренние привычки, которые способны влиять на метаболизм, чувство голода и общее пищевое поведение в течение дня.

Мы привыкли думать о похудении как о чем-то сложном, например, подсчет калорий, ограничения или дисциплина. Но современная нутрициология все чаще говорит о другом, а именно, о ритме жизни, в котором у маленьких ежедневных действиях большее влияние, чем у резких изменений.

Диетолог Мелисса Митри объясняет, что утренние привычки создают «эффект домино», когда одно здоровое решение влечет за собой другие в течение дня. И именно поэтому у того, что вы делаете до 9:00 утра, может быть неожиданно большее влияние на вес.

Сон

Первый и, возможно, самый недооцененный фактор — сон. Диетолог отмечает, что 7-9 часов качественного сна — не рекомендация «для самочувствия», а базовый механизм регуляции аппетита и метаболизма.

Как объясняет диетолог Мэнди Энрайт, недостаток сна повышает аппетит, ухудшает пищевой выбор и увеличивает общее количество потребленных калорий.

Даже если кажется, что ранний подъем помогает «сжечь больше», исследования показывают другую картину, короткий сон может приводить к перееданию и избытку калорий в долгосрочной перспективе.

Отдельный эффект — тяга к быстрой энергии. После недосыпа мозг чаще «просит» сладкое или жирное, а это может сводить на нет все усилия по контролю веса.

Стакан воды сразу после пробуждения

Второй шаг звучит слишком просто, чтобы быть эффективным, но он работает. Диетолог Мелисса Митри отмечает, что выпитая вода в течение первых 30 мин после пробуждения может поддерживать пищеварение, немного активировать метаболизм и уменьшать риск путать жажду с голодом. Это важный момент, ведь организм часто воспринимает легкое обезвоживание как чувство голода.

Кроме того, диетолог Бонни Тауб-Дикс ссылается на обзор исследований, который показывает, что высокий уровень потребления воды влияет на снижение риска набора веса в течение нескольких лет. Объяснение простое, вода перед едой усиливает ощущение сытости, поэтому человек ест меньше.

Белковый завтрак

Третий шаг — завтрак с достаточным количеством белка. Диетолог Мелисса Митри объясняет, что белок помогает дольше оставаться сытым, уменьшать тягу к перекусам и контролировать общую калорийность дня.

Также белок влияет на гормоны аппетита, он снижает сигналы голода и усиливает чувство насыщения. Кроме того, он помогает сохранять мышечную массу, которая играет важную роль в расходе энергии организмом.

Лучшие источники для завтрака:

яйца

греческий йогурт

творог

кефир

орехи

бобовые

Диетолог Бонни Тауб-Дикс предлагает простое решение для завтрака: смузи из ягод, греческого йогурта, миндальной пасты и шпината, который можно приготовить заранее.

Утренняя зарядка

Последний шаг — физическая активность. Диетолог Мэнди Энрайт отмечает, что утренние тренировки могут активизировать сжигание жира, повысить метаболическую активность и улучшить контроль аппетита.

Некоторые исследования показывают, что люди, которые тренируются утром, имеют более низкий индекс массы тела и меньшую талию, чем те, кто занимается позже. Есть и дополнительный эффект, утреннее движение часто влияет на пищевые решения в течение дня и делают их более осознанными.

Также зарядка помогает стабилизировать циркадные ритмы — внутренние часы организма, которые регулируют сон и пробуждение.

Похудение редко зависит от одного «идеального решения». Оно формируется из маленьких ежедневных привычек, которые либо работают на вас, либо против вас. Эти четыре утренних шага могут создать основу для стабильного веса. Вместе они формируют не просто режим, а эффект домино здоровых решений, который длится весь день. И именно в этом есть их настоящая сила.

