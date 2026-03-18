Увеличение веса во время менопаузы не ваша вина: врачи рассказали, как избавиться от устойчивого жира на животе

Увеличение веса, связанное с менопаузой , не ваша вина. Оно обусловлено глубокими гормональными изменениями и реагирует на конкретные, научно обоснованные стратегии, которые выходят далеко за рамки старого совета просто меньше есть и больше двигаться.

Поэтому, если вы имеете дело с устойчивым жиром на животе во время менопаузы, от которого вы хотели бы избавиться, давайте погрузимся в лучшие способы это сделать.

Во-первых, если ваш живот действительно похож на арбуз, пройдите УЗИ. Необходимо исключить наличие фибром или других новообразований. Если результаты визуализации окажутся нормальными, причиной, вероятно, является отложение висцерального жира, специфического типа жира, который окружает внутренние органы и накапливается в брюшной полости.

У женщин в перименопаузе в среднем уровень висцерального жира на животе составляет около восьми процентов. После перехода на менопаузу он составляет в среднем 23 процента, без изменений в диете и физических упражнениях.

Это не вопрос силы воли или дисциплины. Это биологическая реальность, обусловленная изменением уровня гормонов.

Почему традиционные советы по похудению могут не сработать

Более низкий уровень эстрогена играет ключевую роль, перенаправляя накопление жира в область живота — изменения, которые не только влияют на внешний вид, но и увеличивают риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Более низкий уровень эстрогена, а также гормона прогестерона также приводит к снижению мышечной массы, выносливости и уровня активности, что прямо и косвенно снижает количество топлива, которое наш организм сжигает ежедневно для самоподдержки.

Постоянное увеличение веса примерно на 700 г в год обычно происходит в течение 10 лет до и после перехода на менопаузу. Но увеличение веса во время менопаузы абсолютно возможно потерять, и сейчас есть больше ресурсов, чем когда-либо, чтобы помочь.

Как остановить увеличение веса во время менопаузы

Нет ничего плохого в том, чтобы иметь несколько лишних килограммов, особенно если ваш врач не выразил никаких беспокойств. Но поскольку увеличение веса во время менопаузы может увеличить риск хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания или высокое кровяное давление, шаги для похудения могут помочь вам жить дольше и здоровее. Поэтому стоит рассмотреть несколько лучших стратегий, которые помогут поддерживать здоровый вес.

Ускоряйте свой темп

Повышение уровня физической активности является обязательным для всех, но если ваша цель — похудеть или предотвратить набор веса во время менопаузы, ключевым является включение силовых тренировок и высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT). Доказано, что оба вида способствуют росту мышц после менопаузы, а увеличение мышечной массы может ускорить метаболизм.

Но если у вас мало времени, отдайте предпочтение HIIT, типу кардио, который включает чередование коротких периодов максимальных усилий с интервалами отдыха. Две-три силовые тренировки в неделю и не менее 150 минут аэробных упражнений или около 22 минут обычной физической активности в день.

Исследование показало, что три 30-минутные тренировки высокой интервальной активности (HIIT) в неделю в течение восьми недель помогают женщинам в менопаузе увеличить мышечную массу. Хотя исследование включало езду на велосипеде в помещении, HIIT также можно выполнять на беговой дорожке, гребном тренажере или с собственным весом. Не знаете, с чего начать? Посмотрите 20-минутную тренировку HIIT для уменьшения жира на животе во время менопаузы.

Сосредоточьтесь на белке и клетчатке

Многим женщинам в менопаузе не хватает двух важных питательных веществ: белка и клетчатки. Большинство женщин не получают достаточно белка. Большинство не получают достаточно клетчатки — средняя женщина получает от 10 до 12 граммов в день, когда ей нужно гораздо больше.

Клетчатка касается не только здоровья пищеварительной системы (наши главные средства для здоровья). Она критически важна для уменьшения жира на животе. Продукты, богатые клетчаткой, также богаты витаминами, минералами и питательными веществами. Клетчатка здесь так же важна, как и белок.

Она также предостерегла женщин избегать продуктов, вызывающих воспаление, включая сильно обработанные продукты и полуфабрикаты, которые усиливают накопление жира на животе, особенно на этом этапе жизни.

Насыщайтесь листовой зеленью

Вместо того, чтобы волноваться о подсчете калорий, что в лучшем случае может быть неэффективным, а в худшем — создавать тревогу относительно еды, сосредоточьтесь на добавлении сытных, питательных питательных веществ в свой рацион. Врачи рекомендуют перейти к пищевым привычкам, соответствующим зеленой средиземноморской диете, которая делает акцент на цельнозерновых продуктах, бобовых, фруктах, овощах и полезных жирах, а также предоставлять приоритет рыбе и растительным источникам белка над красным мясом.

Постные продукты, богатые белком и клетчаткой, такие как фасоль и тофу, и полезные источники растительных жиров, такие как орехи и авокадо, должны заменить продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, животных жиров и рафинированного сахара, а также ультраобработанные продукты.

Сделайте йогурт или кефир основными продуктами питания

Если богатый пробиотиками йогурт или кефир (ферментированный йогуртовый напиток) еще не входит в ваш рацион, возможно, стоит добавить его. Исследование показало, что люди, которые ели больше всего йогурта, имели тенденцию набирать наименьший вес во время менопаузы.

Употребление не менее двух порций йогурта в неделю снижает риск ожирения на 31 процент. Авторы исследования предполагают, что как кальций, так и пробиотики могут играть определенную роль в смягчении увеличения веса во время менопаузы.

Ловите лишние приливы жара

Приливы жара и ночная потливость, а также вызывающие их гормональные изменения могут нарушать сон во время перименопаузы и менопаузы. А низкое качество сна способствует увеличению веса, снижая способность организма использовать жир в качестве топлива в течение дня, согласно исследованиям.

Спросите своего врача о ЗГТ

После лет дезинформации о заместительной гормональной терапии (ЗГТ) ключевые клинические испытания недавно были переанализированы, и, согласно выводам, риски серьезных побочных эффектов намного ниже, чем считалось ранее. Исследователи обнаружили, что преимущества обычно перевешивают риски, особенно когда лечение начато в течение 10 лет после менопаузы или до 60 лет. Да, риски все еще существуют, поэтому вам нужно обсудить с врачом, что лучше всего для вас.

Но ЗГТ может облегчить такие симптомы, как приливы, сухость влагалища, частое мочеиспускание, бессонница, потеря костной массы и т.д. А если вас беспокоит увеличение веса, гормональная терапия может помочь облегчить некоторые из этих изменений, уменьшая жир на животе и поддерживая здоровый состав тела.

Однако ЗГТ не должна быть самостоятельным решением. Женщины, которые проходят гормональную терапию, накапливают меньше висцерального жира. Но этого самого по себе недостаточно. Вы также должны изменить свой образ жизни, например, с помощью приведенных выше советов, которые облегчают похудение.

Если вы находитесь в перименопаузе или уже прошли переходный период к менопаузе, вот ключевые выводы по возвращению или предотвращению этой прибавки веса:

Не вините себя , изменение распределения жира в организме обусловлено изменениями уровня эстрогена и прогестерона, а не недостатком усилий.

Если вы заметили значительные изменения в животе, обратитесь к врачу, чтобы исключить другие медицинские проблемы.

Двигайтесь целенаправленно , отдавайте приоритет высокоинтенсивным интервальным тренировкам (HIIT) и силовым тренировкам, стремясь к двум-трем силовым занятиям в неделю и по крайней мере 150 минут аэробных упражнений.

Ешьте больше белка и клетчатки. Большинство женщин не получают достаточно ни одного из этих важных питательных веществ.

Добавьте йогурт или кефир. Две порции в неделю были связаны со снижением риска ожирения.

Отдавайте приоритет сну. Плохой сон напрямую подрывает способность организма сжигать жир.

Рассмотрите возможность применения ЗГТ. Преимущества обычно перевешивают риски, особенно если их начать в течение 10 лет после менопаузы или до 60 лет.

Дни молчаливых страданий уходят в прошлое. Благодаря науке, большему количеству врачей, готовых помочь, и растущей поддержке общества женщины, которые сталкиваются с увеличением веса в период менопаузы, имеют в своем распоряжении больше инструментов, чем когда-либо прежде.