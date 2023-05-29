В это невозможно поверить: фотографии еды уменьшают аппетит и способствуют похудению

Вы, безусловно, не раз слышали о том, что нужно есть небольшими порциями, отказываться от сахара и регулярно гулять, чтобы сбросить лишние килограммы. Но знаете ли вы, как без особых усилий можно уменьшить свой аппетит?

Если вам трудно придерживаться плана похудения из-за сильного аппетита, вам, как утверждает Daily Mail, нужно почаще рассматривать фотографии красивой еды.

Ученые говорят, что просто взгляд на фотографии еды, которую вы жаждете, может помочь подавить аппетит и стимулировать потерю веса.

Исследователи из Дании обнаружили, что люди, которые рассматривали 30 фотографий M&Ms, потратив не менее двух секунд на каждую картинку, и представляли, как едят конфеты, чувствовали себя более сытыми и после этого хотели есть меньше.

Их сравнивали с группой людей, которым показывали изображения одной и той же еды только три раза.

Ученые предположили, что действие стимулировало область мозга, связанную с аппетитом, усиливая чувство сытости и потенциально помогая похудеть с минимальными усилиями.

Ученый-диетолог, руководивший исследованием, сказал, что, когда участники видели одну и ту же картинку с едой 30 раз, они чувствовали себя более сытыми, чем до того, как увидели эту картинку.

В исследовании, опубликованном в журнале Appetite, исследователи набрали более 1000 человек, которых разделили на три группы для отдельных экспериментов.

В первом эксперименте участникам показывали изображение оранжевого M&Ms либо три, либо 30 раз. Им нужно было смотреть на каждое изображение не менее двух секунд, пока они представляли, как едят эту еду. После этого участников спросили, насколько они сыты и сколько конфет они хотели бы съесть.

Результаты показали, что те, кто видел картинки всего три раза, значительно чаще говорили, что хотят съесть шоколадку, чем те, кто видел их 30 раз. Они также просили больше конфет, в среднем 6,2 из десяти возможных, по сравнению со средним показателем 5,7 в группе, которая чаще видела изображение.

Во второй части исследования ученые снова показывали изображения конфет три или 30 раз, но на этот раз меняли цвет сладости. Это должно было проверить, изменило ли видение отдельных цветов реакцию мозга на пищевой стимул. Но ученые не обнаружили никакой разницы, результаты показали, что люди, которые видели изображения только три раза, чувствовали себя менее сытыми и хотели больше конфет.

В третьей части M&Ms были заменены на разноцветные Skittles, потому что они различаются по цвету и имеют сладкий вкус. Но результаты остались такими же, как и в предыдущем эксперименте. Что навело ученых на мысль, что не важен не только цвет, но и воображаемый вкус.

Эксперты предположили, что просмотр изображений пищи стимулирует области мозга, связанные с чувством сытости, вызывая снижение аппетита. Это называется теорией обоснованного познания.

Исследователи предположили, что людям, желающим похудеть, можно неоднократно показывать фотографии еды, чтобы подавить аппетит.

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что в среднем человек просматривает около 6,1 сообщений о еде каждые 12 часов при использовании социальных сетей. Возможно, если вы хотите похудеть, пришло время подписаться на кулинарных блогеров или почаще заходить в раздел "Кухня" на Lady.tsn.

Читайте также: