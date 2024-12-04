Вдохновленные борщом: ученые рассказали об уникальной пользе свеклы для здоровья и похудения

Что бы не происходило в мире, стремление похудеть к новогодним праздникам, кажется, стойко претендует на звание самой устойчивой интернациональной традиции. Но в этом году, похоже, у нас появилось волшебное средство, которое чудесным образом поможет нам на праздники блистать.

Забудьте о традиционной диете на основе капустного супа, свекла - вот новый фаворит среди овощей, способствующих потере веса.

Поэтому диетологи рассказали Woman`s World о ее волшебных свойствах.

Диетолог Шери Калбом утверждает, что ее диета на основе свекольного супа сжигает жир и быстро утраивает уровень энергии.

Исследование 2023 года также описывает новую диету на основе свекольного супа, вдохновленного борщом, которая не только ускоряет потерю веса, но и увеличивает мышечную силу на 350 процентов.

Британские ученые обнаружили, что обычный суп может стать необычайным энергетиком и турбонагнетателем метаболизма. Все, что вам нужно сделать, это добавить в суп свеклу. Исследование демонстрирует, что ежедневная порция скромного корнеплода помогает нам сжигать больше калорий, терять больше жира, бороться с дряблостью живота и увеличивать мышечную силу всего за две недели.

Эти результаты вдохновили Шери Кэлбом, магистра наук, специалиста по питанию, проверить, могут ли ее рецепты свекольного супа, вдохновленного борщом, и смузи со свеклой помочь десяткам тысяч ее подписчиков начать реализовывать свои цели в области здоровья. Диетолог была поражена тем, насколько хорошо это работает.

Почему свекла - суперпродукт

Салат из свеклы зеленого горошка и лука / Фото: Credits

Свекла является основным источником двух питательных веществ, которым ученые приписывают большинство ее полезных свойств. Фиолетовые пигменты, называемые беталаинами, обладают свойствами защиты сердца, говорит исследователь свеклы из Ньюкаслского университета Кирстен Брандт. А нитрат (который также содержится в шпинате и сельдерее) помогает улучшить кровообращение и снять воспаление. Бактерии в наших ртах преобразуют нитрат в оксид азота, который помогает открыть кровеносные сосуды, чтобы вы получали больше крови и кислорода во все части вашего тела, объясняет Кэлбом, отмечая, что обработанный нитрат может быть вредным, но натуральный нитрат полезен для нас. На самом деле, комбинация беталаина и нитрата настолько эффективна, что одно исследование, показало, что две ежедневные порции свеклы снижают артериальное давление на 10 пунктов за 24 часа, а еще одно исследование показало, что ежедневный прием свеклы помогает пожилым людям улучшить кровеносные сосуды и работу мозга всего за несколько дней.

Кроме того, как и любой другой продукт, когда свекла смешивается с коктейлями или варится в супе, это промогает усваивать больше питательных веществ.

Как свекла помогает с потерей веса

Салат из свеклы / Фото: Credits

Кэлбом говорит, что ее план был разработан, чтобы помочь нам заменить неполную еду в нашем обычном рационе потоком питательных веществ, которые исцеляют и помогают худеть. Она подозревала, что свекла улучшит результаты, но не ожидала такой быстрой потери веса. Женщины старшего возраста теряли до 9 кг за месяц. Это было захватывающе. Исследования помогают объяснить эффект.

Свекла снижает уровень сахара в крови

Свекла по-корейски / Фото: Credits

Поскольку с годами нас настигают плохие привычки в еде, у нас часто возникают проблемы с использованием сахара в крови в качестве топлива, отмечает Кэлбом. В преддверии диабета 2 типа в нас циркулирует опасное количество несгоревшего сахара, который затем в основном откладывается в виде жира на животе. Это оставляет нас без топлива и вызывает гормональные проблемы, которые блокируют сжигание накопленного жира. Беталаины в этом случае спешат нам на помощь. Они помогают восстанавливать клетки и снижать уровень сахара в крови до 40 процентов, согласно исследованию. Таким образом, мы сжигаем сахар и накопленный жир, как в молодости, говорит Кэлбом.

Свекла ускоряет метаболизм

Свекла / Фото: Credits

Оксид азота, который мы получаем благодаря свекле, помогает доставлять больше крови и кислорода к мышцам. В результате, как показало исследование, ежедневная порция свеклы увеличивает мышечную силу. Чем больше у нас мышц, тем выше скорость метаболизма, поэтому, наращивая мышцы вы разгоняете свой метаболизм.

Свекла дает нам энергию

Исследователи обнаружили доказательства того, что оксид азота помогает нам удерживать ключевые соединения, которые не дают чувствовать себя истощенными, когда мы напрягаемся. Он настолько повышает выносливость, что спортсмены используют свеклу для повышения производительности. Помимо всего прочего, вы будете больше двигаться и сжигать больше калорий просто потому, что чувствуете себя хорошо.

Так что в любом случае: хотите ли вы похудеть или стремитесь вести более активный образ жизни, стоит добавить свеклу в свою ежедневной рацион.

Но, прежде чем кардинально менять свой рацион или систему питания, стоит посоветоваться с врачом.

Читайте также: