Вес уходит, а кожа остается

Если о потере килограммов говорят как о победе, то о ее «послевкусии» редко. Избыточная кожа становится новым телесным и эмоциональным вызовом, который медицина и индустрия красоты пока не успевают полностью решить, об этом рассказало издание The New Yourk Times

Препараты вроде Оземпик или Вегове стали настоящим прорывом в медицине ожирения. Эти препараты все чаще используются и уже почти каждый восьмой взрослый признается в опыте их применения. Но вместе со стремительной потерей веса появляется побочный эффект, о котором мало говорят в начале терапии, а именно о коже, которая не успевает сокращаться.

Тело меняется быстрее, чем кожа

Кожа человека эластична благодаря белкам коллагена и эластина. Они позволяют ей растягиваться и частично возвращаться к предыдущей форме. Однако у этого механизма есть пределы.

Когда вес снижается резко или в больших объемах (более 20-25 кг), подкожный жировой слой уменьшается быстрее, чем кожа успевает адаптироваться. В результате она теряет поддержку изнутри и под действием гравитации опускается.

Врачи объясняют, что в молодом возрасте или при незначительной потере веса кожа имеет больше шансов «подтянуться». Однако после 25 лет уровень коллагена естественно снижается, а при значительном похудении возвращение к первоначальной упругости становится маловероятным.

Тело после трансформации

Для многих людей последствия похудения становятся неожиданными. Избыточная кожа может вызывать трение и раздражение, провоцировать высыпания и воспаления, способствовать бактериальным и грибковым инфекциям в складках кожи, создавать дискомфорт при движении.

Но не менее важным является психологический аспект. Чем больше избыточной кожи имеет человек после похудения, тем выше могут быть показатели депрессивных состояний. Парадоксально, но некоторые пациенты сообщают, что чувствовали себя увереннее в большем весе, чем после резкой трансформации. Это связано с тем, что тело, которое должно было быть «новым и идеальным», не всегда соответствует ожиданиям человека.

Миф о кремах и «быстром подтягивании»

Рынок красоты быстро отреагировал на новый запрос. Соцсети заполнились «волшебными» кремами, сыворотками, коллагеновыми добавками и советами об «упругой коже за 7 дней». Но эксперты отмечают, что большинство таких средств не способны изменить структуру кожи на глубоком уровне.

Увлажняющие средства или гиалуроновая кислота могут временно улучшить внешний вид, создать эффект гладкой кожи. Ретиноиды и витамин С могут улучшать текстуру и тон, но не способны сократить избыточную кожу.

Относительно коллагеновых добавок, научные данные противоречивы.

Что может помочь

Самый эффективный естественный способ улучшить вид тела после похудения — наращивание мышечной массы. Силовые тренировки могут частично заполнить пространство, которое образовалось после потери жировой ткани, сделать контуры тела более плотными. Но даже у этого есть ограниченный эффект, особенно после значительной потери веса.

Косметология

Нехирургические процедуры, такие как ультразвуковая терапия или радиочастотный нагрев тканей, стимулируют выработку коллагена. Однако они лучше работают на лице и шее, имеют более слабый эффект на животе и бедрах и результат появляется не сразу, через 3-6 месяцев, кроме того, они требуют повторных процедур и дорого стоят.

Лазерные методы могут улучшить текстуру кожи, но не решить проблему ее избытка.

Хирургия как самое радикальное решение

Единственным способом полностью устранить избыточную кожу остается пластическая операция. Речь идет о подтяжке живота, рук, бедер, операции на груди и удалении избыточной кожи после значительного похудения.

Но у этого пути есть свои сложности, ведь операции дорогие, они редко покрываются страховкой, требуют стабильного веса перед вмешательством, несут риски осложнений и оставляют рубцы.

Пластические хирурги часто говорят, что пациенты «обменивают кожу на шрамы» и этот компромисс далеко не всегда прост психологически.

Эмоциональная сторона

Для многих людей похудение является огромным достижением, ведь снижается давление, улучшается уровень сахара в крови, уменьшаются боли в теле, связанные с хроническими состояниями. Но новый телесный образ может вызвать неожиданную неуверенность. Человек будто получает «новое тело», но оно не всегда соответствует ожидаемому идеалу.

В результате возникает сложная эмоциональная дилемма: гордость за пройденный путь и разочарование тем, как выглядит результат.

Современная медицина сделала похудение более доступным и эффективным, чем когда-либо прежде. Но тело остается сложной системой, которая не всегда успевает за быстрыми изменениями.

Избыточная кожа — не просто косметический нюанс, это физический, психологический и социальный опыт, который требует большей осведомленности, честного разговора и реалистичных ожиданий. И, возможно, самый важный сдвиг, который сейчас происходит, — это переход от идеи «идеального тела после похудения» к пониманию, что трансформация тела всегда имеет свою цену, и эта цена не всегда измеряется килограммами.

