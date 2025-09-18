Вирусный рецепт супа для похудения: как он помогает знаменитостям сбросить вес

Суп для похудения / © Credits

Похудение может быть достаточно приятным процессом, когда вы не издеваетесь над собственным организмом, а следите за тем, чтобы он получал все необходимое для поддержки.

Эксперт по велнесу Харли Пастернак, магистр наук, тренер звезд, который помог таким знаменитостям, как Холли Берри и Гвен Стефани, а также тысячам обычных людей, в течение последних трех десятилетий похудеть и обрести форму, в последнее время попадает в заголовки газет благодаря своим вирусным рецептам супов для похудения, которые захватывают социальные сети.

Woman`sWorld поговорил с ним о его зеленом супе «Feel Lean», чтобы узнать больше о пользе для здоровья и ингредиентах, ускоряющих метаболизм.

Почему этот рецепт зеленого супа для похудения стал вирусным

Почему же рецепт супа стал таким популярным и собрал более 7 миллионов просмотров?

Что касается вкуса этого растительного супа, Пастернак сообщает, что это кремовое, самое вкусное и сытное блюдо, которое вы только можете себе представить.

Его легко приготовить. Люди эмоционально и интеллектуально истощены в наши дни, говорит Пастернак. Этот простой способ питания кажется действительно осуществимым. Это вздох облегчения.

Это способствует потере веса. Нужно избавиться от вздутия живота, быстро сбросить несколько килограммов или получить меньший размер одежды — этот суп-пюре из брокколи может помочь. Пастернак рассказал, что это рецепт супа, который используют его известные клиенты, когда готовятся к обнаженной сцене в фильме или когда хотят чувствовать себя лучше.

Как белок и клетчатка ускоряют похудение

Вы можете спросить себя: действительно ли суп полезен для похудения? Ответ — да. Содержание воды и овощей, из которых состоят многие супы, являются сытными, без добавления чрезмерного жира и калорий. А домашние супы естественно имеют низкое содержание натрия и не содержат консервантов.

В этом конкретном рецепте клетчатка из овощей дает нам ощущение сытости, поэтому мы не переедаем, что помогает способствовать долгосрочному контролю веса. Это питательное вещество, которое нам отчаянно нужно.

А белок из нута также является ключом к ускорению нашего метаболизма. Исследования показывают, что люди, которые едят больше белка, защищающего мышцы, обычно, накапливают меньше жира в организме, чем те, кто придерживается низкокалорийной диеты.

Как использовать этот рецепт супа для похудения

Этот суп прекрасно подходит для кратковременной перезагрузки диеты, которая может помочь вам уменьшить вздутие живота и сбросить несколько килограммов, чтобы вы выглядели и чувствовали себя лучше. Это не совсем сокращение или ограничение потребления калорий. Речь идет скорее об упрощении с помощью очень простого рецепта, который даст вам ощущение сытости в течение значительной части дня.

Таким образом, его можно использовать как инструмент здоровой перезагрузки, чтобы избавиться от тяги к сладкому, сломать нездоровые пищевые привычки и вернуться к более чистой, цельной пище. А когда у вас есть остатки здорового супа, готовые к употреблению, вы с меньшей вероятностью возьмете что-то нездоровое — никакой подготовки не требуется.

Но этот суп для похудения не предназначен как долгосрочное решение или стратегия голодания. Другими словами, он не предназначен для того, чтобы быть единственным, что вы едите (как во время очищения соками или диеты на капустном супе).

Если посмотреть на данные, большинство модных диет не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, говорит Пастернак. Он постоянно задает людям этот вопрос: «Какой лучший способ питания, который является приятным и здоровым, которого вы сможете придерживаться очень долго, если не всю свою жизнь? Добавление одной миски овощного супа может быть правильным решением.

Простой рецепт супа для похудения

Ингредиенты:

5 стаканов брокколи, приготовленной на пару

2 стакана оставшейся воды из брокколи

1 кубик овощного бульона

1 банка нута, сцеженного и промытого

1 спелый авокадо

Приготовление: смешайте все ингредиенты в кастрюле и нагрейте. Взбейте погружным блендером до однородной массы. Из этих ингредиентов получится 3 порции.

Усильте преимущества супа для похудения

Для наилучших результатов Пастернак рекомендует использовать этот рецепт овощного супа в качестве обеда или ужина в течение целой недели, а затем добавлять к нему другие блюда.

Но есть также способы изменить рецепт. Для людей, которые придерживаются диеты с высоким содержанием белка, Пастернак советует съесть немного жареной рыбы, курицы или даже ложку греческого йогурта в качестве гарнира.

Если вам не хватает электролитов, вы можете приправить суп щепоткой морской соли. Но вы можете максимизировать эффект похудения от этого блюда, прогулявшись 10 минут после еды, чтобы поддерживать оптимальный уровень сахара в крови и предотвратить резкое повышение инсулина, способствующее набору веса, после еды.