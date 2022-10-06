Вместе эффективнее: интервальное голодание и тренинг помогут похудеть быстрее

Интервальное голодание, при котором у людей есть короткое окно для приема пищи, поздний завтрак и ранний ужин, популярен среди таких знаменитостей, как Дженнифер Энистон.

Не менее популярны у занятых людей тренировки короткими очередями, так называемые HIIT (высокоинтенсивный интервальный тренинг). Исследование, на которое ссылается Daily Mail, показало, что и то, и другое вместе может помочь женщинам сбросить примерно в два раза больше веса, чем интервальное голодание и интервальный тренинг по отдельности.

Два метода вместе работают лучше

Исследователи набрали 131 женщину с избыточным весом в возрасте от 19 до 45 лет, попросив четверть из них практиковать интервальное голодание, четверть - интервальный тренинг и четверть - и то, и другое, в общей сложности в течение семи недель. Остальные женщины — контрольная группа из 33 человек — продолжали свою обычную диету и физическую активность в течение семи недель.

Люди, придерживавшиеся режима интервального голодания, потеряли 2,1 кг массы тела. Те, кто занимался высокоинтенсивной ходьбой или бегом, потеряли 1,7 кг.

Женщины из группы, которые практиковали и то и другое вместе, потеряли примерно в два раза больше, сбросив в среднем почти 3,6 кг.

Исследователи говорят, что прием пищи в течение более короткого периода времени каждый день означает, что люди сокращают количество потребляемых калорий, но физические упражнения также важны, поскольку они помогают организму более эффективно сжигать жир.

В чем преимущества сочетания интервального голодания и высокоинтенсивных интервальных тренировок

Упражнения высокой интенсивности можно выполнять быстро в течение короткого периода времени, поэтому они легче вписываются в распорядок дня. Прием пищи с ограничением по времени - довольно простой способ похудеть, главное - не есть после определенного времени. Не нужно отказываться от определенных продуктов, считать калории или внимательно изучать этикетки на продуктах.

Главный принцип интервального голодания состоит в том, чтобы все, что едите, вы успевали съесть в течение 10-часового окна. В идеале интервал голодания нужно продлить до 16 часов. Также рекомендуется сладкую и углеводную пищу съедать в первой половине дня.

Упражнения высокой интенсивности могут длиться 30-35 минут, важна интенсивность нагрузки. Выбирайте бег или интенсивную ходьбу с уклоном и высокой скоростью. Главное, нагрузка должна быть ощутимой. Такой вид физической активности удобен тем, что не занимает много времени, но приносит результат, который удвоится, если вы при этом будете питаться с ограничением по времени, укладываясь в 8-10-часовое окно.

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