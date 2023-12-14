Врачи рассказали о неожиданном побочном эффекте кетодиеты и назвали простые способы устранить его

Кетодиета имеет огромную армию поклонников и продолжает набирать популярность. Но, оказывается, если строго придерживаться этой системы питания, можно столкнуться с неожиданным побочным эффектом.

Благодаря кетодиете многим удается значительно похудеть, но некоторые женщины, попробовавшие эту диету, испытывают неожиданный побочный эффект: кето-сыпь. Womans World поговорил с врачами и диетологами, чтобы узнать, что вызывает сыпь, как ее лечить и как ее избежать.

Что такое кетодиета

Во время кетодиеты вы ограничиваете потребление углеводов до такой степени, что вызываете кетоз — состояние, при котором ваше тело сжигает жир вместо сахара в качестве топлива, отмечает кардиолог Брет Шер, доктор медицинских наук. Врач-остеопат Анна Кабека, доктор медицинских наук, рекомендует есть много полезных жиров, таких как оливковое масло, кокосовое масло, авокадо и орехи. Согласно кетодиете, 70% ваших ежедневных калорий должно поступать из жиров. Вы также должны получать 25% ежедневных калорий из белка, и эту задачу легко выполнить, включив в него около 120 г говядины, курицы или индейки, яиц или рыбы в каждом приеме пищи. И только 5% ежедневных калорий вы должны получать из углеводов.

Почему кетодиета так популярна

Исследования показывают, что кетодиета помогает людям терять почти на 2 кг больше в год, чем те, кто придерживается режима с низким содержанием жиров. Хотя такие результаты впечатляют, существуют потенциальные подводные камни, предупреждает Ханна Копельман, доктор медицинских наук, ведущая популярного подкаста.

У диеты могут быть побочные эффекты, в том числе кето-сыпь, клинически известная как пигментная пруриго, воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, красно-коричневым сетчатым рисунком, обычно на туловище, груди или спине. У женщин это встречается примерно в два раза чаще, чем у мужчин, вероятно, потому, что мы просто более склонны придерживаться кетодиеты, говорит доктор Копельман.

Что вызывает кето-сыпь

Хотя ученые (то есть наука) до сих пор не могут точно определить, что ее вызывает, доктор Копельман обнаруживает, что существует тесная связь между сыпью и кетозом, состоянием, в котором ваш организм получает энергию из жиров, а не углеводов. Она считает, что, это воспалительная реакция на кетоны, химические вещества, которые организм производит во время метаболизма жиров. Хорошие новости состоят в том, что кето-сыпь встречается относительно редко.

Если у вас недавно появились раздражающие загадочные пятна на верхней части тела, лучше всего посетить дерматолога, поскольку сыпь может быть вызвана чем угодно — от аллергенов из окружающей среды до стирального порошка, — отмечает доктор Копельман. Тем не менее она называет несколько явных признаков кето-сыпи:

Папулы или везикулы (приподнятые или бугристые пятна)

Покрытая коркой или чешуйчатая кожа

Сильный зуд

Гиперпигментированные красные или коричневые пятна.

Что делать с кето-сыпью

Кето-сыпь имеет тенденцию спонтанно исчезать всего через несколько недель, уверяет доктор Коплеман, но есть простые стратегии, которые вы можете использовать, чтобы успокоить кожу и ускорить выздоровление:

Расскажите своему врачу о диете. Доктор Копельман утверждает, что врачи склонны путать кето-сыпь с экземой или контактным дерматитом, вызванными раздражающими кожу продуктами. Если вы пойдете к дерматологу, он, скорее всего, спросит о том, какие продукты вы едите, но врач может не заметить диету как потенциальную причину вашей сыпи, поэтому вам стоит обязательно сообщить ему, что вы придерживаетесь кетодиеты.

Если у вас диагностирована кето-сыпь, ваш врач может прописать пероральный антибиотик, утверждает дерматолог и иммунолог Дельфина Дж. Ли, доктор медицинских наук, руководитель программы дерматологии и ординатуры в Медицинском центре Harbour-UCLA.

Берегите свою кожу. Как и в случае с чем-либо, от обычного шелушения, вызванного зимой, до зудящей экземы, увлажняющий крем имеет большое значение для успокоения кето-сыпи и улучшения защитных функций кожного барьера, который служит буфером нашего организма от раздражителей, включая химические вещества и аллергены.

Доктор Ли отмечает, что при возникновении проблем с кожей вы также можете заменить парфюмированное мыло на более мягкий вариант без запаха. Если у вас чувствительная кожа, сначала попробуйте новый увлажняющий крем или мыло на небольшом участке кожи, например, на внутренней стороне руки, просто чтобы убедиться, что оно вам подходит.

Более того, когда кожа воспаляется из-за кето-сыпи, может наблюдаться небольшое временное усиление пигментации — процесс, называемый поствоспалительной гиперпигментацией, — объясняет доктор Ли. Если вы подвергаетесь воздействию ультрафиолетового солнечного света без защиты и у вас также наблюдается поствоспалительная реакция, вы получаете двойной удар по пигментации, которая может оставить коричневые или красноватые пятна. Чтобы защитить вашу кожу, доктор рекомендует наносить SPF 30 или выше даже в зимние месяцы. Не волнуйтесь, пигментация со временем исчезнет, обещает она, добавив, что сроки зависят от таких факторов, как ваша генетика и чувствительность кожи.

Снова введите в рацион "хорошие" углеводы. Постепенное повторное введение умеренного количества углеводов в ваш рацион помогает кетонам, которые вызывают воспаление, выйти из кровотока, утверждает доктор Копельман. Исследование показало, что у людей, которые снова добавили углеводы в свой рацион, симптомы сыпи значительно уменьшились.

Выбор правильных углеводов означает, что вы не сведете на нет все успехи, которых вы достигли, соблюдая кетодиету, добавляет гастроэнтеролог Уилл Булсевич, доктор медицинских наук. Он считает, что есть ряд продуктов, которые вы можете есть и при этом соблюдать кетодиету. Например, зелень и крестоцветные овощи, такие как брокколи и цветная капуста, содержат много клетчатки, мало сахара и являются хорошим источником полезных углеводов.

Но в любом случае, прежде чем применять любую из этих стратегий, вам стоит проконсультироваться с врачом. Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения.

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