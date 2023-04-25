Вы так никогда не похудеете: 14 продуктов, которые есть нельзя

Хорошее питание жизненно важно для поддержания здоровья и активности, так каких же продуктов нам следует избегать, если мы хотим похудеть и вести здоровый образ жизни?

Наша повседневная жизнь полна вкусностей и соблазнов, но, как мы все знаем, нездоровое питание может привести к самым разным проблемам со здоровьем и совершенно точно не позволит нам похудеть.

Диетологи перечислили для Mirror 14 самых вредных продуктов для худеющих.

Пончики с джемом

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Пончики с вареньем сочетают в себе некоторые очень вредные для здоровья ингредиенты. Они содержат много сахара, сделаны из белой муки и, конечно же, обжарены во фритюре.

По словам спортивного диетолога Роба Хобсона, один пончик с джемом содержит около пяти чайных ложек сахара, а также высокий уровень насыщенных жиров, и в нем около 330 калорий.

Сосиски

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Колбасы являются одним из основных продуктов для многих семей, но переработанное мясо, используемое для их приготовления, содержит большое количество насыщенных жиров, соли и консервантов.

Всемирный фонд исследования рака предупреждает, что люди должны есть "мало или вообще не есть" переработанного мяса, и говорит, что имеются убедительные доказательства того, что потребление переработанного мяса является причиной колоректального рака.

Выбор более качественных колбас может иметь большое значение, ищите бренды с высоким содержанием мяса и низким содержанием соли.

Кокосовое масло

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Кокосовое масло давно рекламируется как более здоровая альтернатива оливковому или растительному маслу, поскольку содержит много насыщенных жиров.

Рианнон Ламберт, автор книги "Наука о питании", считает, что высокое потребление этого вида жира связано с повышенным риском сердечных заболеваний, поэтому важно не превышать рекомендуемое количество насыщенных жиров для каждого человека, а это 20 г для женщины и 30 г для мужчины.

Кола

Это очевидно, что кола — одна из худших вещей, которые вы можете пить, если пытаетесь следить за своим весом. Очень высокий уровень сахара в напитке означает, что это плохой выбор для фигуры и здоровья зубов.

Все это справедливо практически для всех сладких газированных напитков.

Жареный цыпленок

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Жареная курица богата насыщенными жирами, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний. Она также содержит много соли, которая может повысить кровяное давление, если употреблять ее сверх нормы. Две жареные куриные ножки содержат почти 500 калорий, 2,5 г соли и большое количество насыщенных жиров.

Фруктовые соки с добавлением сахара

Хотя фруктовые соки и помогают пополнить запасы витамина С, некоторые компании добавляют в свои напитки дополнительный сахар наряду с тем, что уже содержится в соке фруктов. Всегда проверяйте этикетку, и если вы видите там сахар, выбирайте другую марку.

Сладкие каши и хлопья с шоколадом

Хлопья для завтрака обогащены питательными веществами, но некоторые из них содержат большое количество сахара и кусочки шоколада и не являются самым здоровым способом начать день.

Гранола

Мюсли заработали репутацию здорового выбора для завтрака, на самом деле они могут содержать большое количество масла, сахара и в некоторых случаях даже соль.

Всегда стоит внимательно проверять этикетку, чтобы узнать, сколько сахара содержится в той или иной марке. Низкий уровень сахара в продукте - это 5 г на 100 г.

Бургер

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Сочетание переработанного мяса, булочек из белой муки, плавленого сыра и соленого соуса означает, что это определенно то, чего следует избегать тем, кто сидит на диете.

Белый сахар

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Многие из нас добавляют сахар в чай и кофе, что приводит к повышенному риску диабета и сердечных заболеваний. Если вам не нравится несладкий горячий напиток, попробуйте перейти на низкокалорийный подсластитель.

Обжаренный во фритюре сыр в панировке

Такие вещи, как обжаренные во фритюре халлуми, палочки из моцареллы и обжаренные во фритюре сырные шарики, следует исключить из рациона худеющего, потому что в них много соли и насыщенных жиров.

Оладьи

Это еще один случай, когда за здоровой репутацией может скрываться множество грехов, как в случае с мюсли и сосисками. В данном случае речь идет о готовых оладьях, которые могут содержать пальмовое масло, сироп глюкозы, масло и искусственные ароматизаторы.

Шоколадные батончики с высоким содержанием белка

Многие бренды шоколада теперь производят батончики с высоким содержанием белка, но это не значит, что они полезны для вас. Они также богаты сахаром и насыщенными жирами, в отличие от натуральных нежирных источников белка, таких как курица, индейка, яйца, рыба и тофу.

Белый шоколад

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Ну, на самом деле весь шоколад не подходит для худеющих, но молочный шоколад и белый шоколад, как правило, содержат больше всего сахара.

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