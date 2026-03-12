Японская диета: польза для здоровья, что есть и 7-дневный план питания

Японская еда / © Associated Press

Традиционная японская структура приема пищи, которая называется ичидзю-сансай (один суп, три блюда), обычно включает вареный рис, суп мисо, одно основное блюдо (часто рыбу или морепродукты) и два гарнира на основе овощей или сои.

Эта диета естественно богата овощами, соевыми продуктами, рыбой, морепродуктами, морскими водорослями и ферментированными продуктами, которые обеспечивают необходимые питательные вещества и поддерживают пищеварительное, сердечно-сосудистое и психическое здоровье. Она поощряет осознанное питание и контроль порций, что способствует поддержанию здорового веса и долголетия.

В чем суть диеты и что именно нужно есть, рассказывает tua saude.

Масштабные исследования связывают соблюдение японской диеты с более низким риском депрессии, сердечных заболеваний, инсульта и преждевременной смерти. Эти преимущества объясняются сочетанием растительных продуктов, богатых питательными веществами, рыбы, богатой омега-3, и ферментированных соевых продуктов.

Главные преимущества японской диеты:

Улучшение психического здоровья

Улучшение сердечно-сосудистого здоровья

Увеличение продолжительности жизни

Улучшение метаболизма и пищеварения

Что такое традиционная японская диета

Традиционная японская диета, или Васоку, — это диетическая модель, которая берет свое начало в многовековых кулинарных практиках, сосредоточенных на гармонии между едой, природой и сезонностью. Блюда соответствуют формату ичидзю-сансай, который включает один суп, три блюда и вареный рис, создавая сбалансированное питательное сочетание углеводов, белков, клетчатки, витаминов и минералов.

Основные компоненты:

Основное зерно: пропаренный короткозернистый рис

Суп: обычно на основе мисо, иногда прозрачный бульон

Основное блюдо: обычно рыба или морепродукты на гриле или тушеные

Гарниры: сезонные овощи, соленья или продукты на основе сои, такие как тофу или натто

Напитки: зеленый чай или другие несладкие чаи

Диета ограничивает добавленный сахар, животные жиры и сильно обработанные продукты.

Продукты, которые стоит употреблять

Продукты в японской диете минимально обработаны и подготовлены, чтобы подчеркнуть их естественный вкус:

Рыба и морепродукты: тилапия, морской окунь, сардины, креветки, кальмары, осьминог

Соя и продукты ее переработки: тофу, мисо, натто, эдамаме

Зерновые: рис, лапша соба

Фрукты: папайя, мандарин, апельсин, киви, ананас, банан

Овощи: шпинат, капуста, бок-чой, редис, маринованные овощи, перец, помидоры, ростки фасоли, баклажаны

Морские водоросли: вакаме, нори, комбу

Напитки: вода, зеленый чай, матча, черный чай

Хотя они не являются частью японской диеты, небольшое количество красного чая, мясо, курица и яйца могут быть включены в эту диету.

Продукты, которых следует избегать:

Продукты, которые следует исключить или употреблять умеренно, включают:

Молочные продукты: молоко, йогурт, масло, творог

Жирные куски красного мяса: стейк из огузка, стейк из фланка, баранина

Чрезмерные жиры: маргарин, соевое масло, подсолнечное масло, готовые соусы

Сладкие продукты: подслащенные хлопья, злаковые батончики, конфеты, безалкогольные напитки

Высокообработанные продукты: фастфуд, замороженные блюда, мороженое

Избегание этих продуктов помогает сохранить традиционный баланс японской диеты и поддерживает ее влияние на здоровье.

Риски и соображения

Основной проблемой питания в японской диете является высокое потребление натрия, главным образом из соевого соуса, мисо и маринованных овощей. Среднее суточное потребление натрия в Японии превышает рекомендации ВОЗ, что может увеличить риск гипертонии, инсульта и рака желудка.

Хотя биоактивные соединения мисо могут частично компенсировать его влияние на кровяное давление, людям с гипертонией, заболеваниями почек или сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить потребление натрия.

Этот режим питания также может быть непригодным для беременных или кормящих женщин, детей и людей с расстройствами пищевого поведения в анамнезе, если его не адаптирует врач.

Как начать диету

Японская диета обычно состоит из трех основных приемов пищи в день: завтрака, обеда и ужина, с акцентом на свежих овощах, рыбе, соевых продуктах и морепродуктах. Чтобы постепенно перейти на нее:

Замените красное мясо рыбой или морепродуктами 2-3 раза в неделю

Включите соевые продукты, такие как тофу, мисо или эдамаме

Добавьте сезонные овощи к каждому приему пищи

Замените сладкие напитки зеленым чаем или водой

Следуйте принципу Хара Хачи Бу — ешьте, пока не будете сыты на 80%

Стратегии приготовления пищи включают варку риса партиями, приготовление бульона заранее и подготовку овощей для быстрого приготовления.

Образец 7-дневного плана рассчитан на три приема пищи

День 1

1 чашка зеленого чая, несладкого + омлет с 1 яйцом 1 небольшая тарелка жареной капусты кейл, моркови, перца и помидоров + 1 филе тилапии + 2 столовые ложки риса 1 небольшая тарелка баклажанов, брокколи и тыквы + 1 филе морского окуня + 1 столовая ложка вареного риса

День 2

1 чашка черного чая, несладкого и 1 большой кусочек копченого тофу Салат из листьев салата, рукколы, огурца, помидора, эдамаме и кориандра (без ограничений) + 1 средняя куриная грудка 1 порция якисоби из лапши соба, креветок, моркови, ростков бамбука, эдамаме и капусты, приправленная имбирем и соевым соусом

День 3

1 чашка зеленого чая, несладкого + 1 яичница-болтушка 1 гарнир из зеленой фасоли, грибов и красного перца, жареных с 1 столовая ложка пасты + 1 филе жареного окуня 1 гарнир из тушеной капусты, цветной капусты и моркови + 1 филе жареного лосося + 1 столовая ложка вареного риса

День 4

1 чашка чая матча, несладкого + омлет из 1 яйца, помидора и петрушки 1 жареный стейк + 1 гарнир из перца, лука, кукурузы и кабачков + 2 столовые ложки вареного риса 1 гарнир из салата из соевых бобов с помидорами, огурцом, морскими водорослями и ростками фасоли + 1 филе жареной курицы + 1 столовая ложка вареного риса

День 5

1 чашка зеленого чая, несладкого + 1 ломтик жареного копченого тофу 2 жареные сардины + 2 столовые ложки вареного риса + 1 гарнир из жареной зеленой фасоли, перца, моркови и лука 1 жареная куриная грудка + 2 столовые ложки вареного риса + 4 столовые ложки мангольда, обжаренного на 1 столовой ложке оливкового масла

День 6

1 чашка черного чая, несладкого + омлет с 1 яйцом, помидорами и луком-шнитт 1 гарнир из пасты с тунцом, перец, помидоры, лук и петрушка 1 филе грилированной рыбы + 2 столовые ложки вареного риса + 1 гарнир из грилированной брокколи, цветной капусты и тыквы

День 7

1 чашка зеленого чая (несладкого) + 3 рисовые лепешки + 1 груша 1 филе грилированного лосося + 1 гарнир из салата из рукколы, мангольда, помидоров и лука 1 гарнир из грилированных креветок, приправленных свежей зеленью + 2 столовые ложки вареного риса + 3 столовые ложки соевых бобов с помидорами, луком и кориандром

Это лишь модель японской диеты, которая меняется в зависимости от предпочтений каждого человека. Поскольку это очень ограниченный стиль питания, японской диеты следует придерживаться в течение короткого периода времени и желательно под наблюдением диетолога.