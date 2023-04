Жир на животе, вызванный стрессом: как не дать разуму обмануть тело

Беспокойство провоцирует увеличение выработки в вашем организме кортизола, гормона стресса, который может вызвать увеличение веса, особенно в области живота. И если зимой его по крайней мере можно прикрыть объемным свитером, то летом он может стать дополнительным источником плохого настроения.

Но, к счастью, есть простые и приятные приемы, позволяющие снизить уровень кортизола, о которых рассказывает Womans world.

Слушайте аудиокниги

Включите аудиокнигу во время складывания белья, глажки или уборки и вы превратите утомительную рутинную работу в неожиданное средство от стресса. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что у детей в отделениях интенсивной терапии, которые слушали вымышленную историю вслух в течение 30 минут, повышался уровень окситоцина, снижался уровень кортизола и уменьшалась боль. Независимо от вашего возраста, погружение в вымышленный мир под прослушивание аудиокниги может помочь вам расслабиться.

Нюхайте розмарин

Найдите минутку, чтобы остановиться и вдохнуть запах розмарина. Исследование, опубликованное в Psychiatry Research, показало, что глубокое вдыхание масла розмарина может снизить уровень кортизола в организме.

Совет

Добавьте три капли эфирного масла розмарина на ватный тампон и поместите его в чистую пустую баночку из-под бальзама для губ. Положите его в сумочку и вдохните в любое время и в любом месте, чтобы купировать стресс на ходу.

Наслаждайтесь едой

Осознанное питание предполагает пристальное внимание вкусу и текстуре пищи. Вам не стоит спешить, наслаждаясь едой, вместо этого постарайтесь внимательнее прислушиваться к сигналам, которые подает организм. Этот метод не только делает прием пищи более приятным, он также может уменьшить стресс, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Obesity.

Совет

Ненадолго сконцентрируйте свое внимание на отдельных вкусах, например, сосредоточьтесь на сыре, затем на помидоре, затем на хлебе, когда едите пиццу. Это возвращает вас к настоящему моменту, потенциально блокируя выработку гормонов стресса. Исследование Университета штата Северная Каролина показало, что сидящие на диете женщины, которые смаковали пищу таким образом, потеряли больше веса, чем те, кто не практиковал осознанное питание.

Посмотрите на цветы

Полюбуйтесь красивыми весенними цветами, будь то во дворе или в вазе на кухонном столе. Исследование, опубликованное в Journal of Physiological Anthropology, показало, что офисные работники, которые смотрели на свежие цветы всего четыре минуты, чувствовали себя более расслабленными.

Обнимайтесь с любимыми или сами с собой

Исследования, опубликованные в International Journal of Neuroscience, показывают, что успокаивающие, расслабляющие прикосновения могут снизить уровень кортизола, одновременно повышая уровень серотонина и дофамина, вызывающих хорошее самочувствие. Что делать: положите правую руку на сердце, а левую - на живот, осторожно нажмите. В исследовании, опубликованном в журнале "Комплексная психонейроэндокринология", говорится, что этот трюк может уменьшить беспокойство, снижая уровень кортизола так же эффективно, как объятия любимого человека.

