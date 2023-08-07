Жирная печень: что мешает нам похудеть и как с этим бороться

Если вы заметили, что в последнее время ваши штаны стали теснее, вы чувствуете усталость задолго до сна и у вас пограничный уровень холестерина, возможно, виновата печень, увязшая в жире. Хорошие новости состоят в том, что это можно быстро и довольно легко исправить, скорректировав диету и поменяв образ жизни.

Печень выполняет более 500 функций в организме: этот орган отфильтровывает токсины, поддерживает иммунитет и пищеварение, а также препятствует повышению уровня глюкозы в крови. Поскольку печень играет ключевую роль в сжигании жира, когда она забивается собственным жиром, по всему телу начинает откладываться его еще больше. Осознание того, что ожирение печени вызывает увеличение веса, — это первый шаг к решению проблемы и снижению веса без особых усилий.

Как справиться с жировым гепатозом, оздоровиться и похудеть, рассказывает Womans World, который собрал мнения ведущих экспертов в области здоровья и питания.

Что приводит к ожирению печени

Эксперты предлагают думать о печени как о перерабатывающем заводе, который никогда не останавливается. Когда печень работает хорошо, вы чувствуете себя прекрасно. Ваш метаболизм гудит, ваша голова ясная, уровень сахара в крови и гормоны хорошо сбалансированы, вы хорошо спите.

Но печень имеет тенденцию утомляться с возрастом, особенно если вы находитесь в состоянии стресса или имеете лишний вес. Вы можете представить это как частично забитый слив: он все еще работает, но уже гораздо медленнее.

И когда печень не справляется со своими функциями по сжиганию жира, и жир застревает в ней. Результат: жировая дистрофия печени, состояние, от которого страдают до 80% женщин старше 40 лет. А жирная печень, в свою очередь, вызывает увеличение веса.

Как жирная печень вызывает увеличение веса

Каждый раз, когда у вас образуется жир в печени, скорость метаболизма замедляется. Жир ухудшает метаболические и дезинтоксикационные функции печени, что, в свою очередь, истощает физическую и умственную энергию и вызывает увеличение веса. Кроме того, ожирение печени удваивает процесс накопления жира, известный как липогенез. По мере того, как жир накапливается в печени, жир на животе увеличивается на 113%.

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Хорошей новостью является то, что удаление жира, забивающего печень, оптимизирует обмен веществ, увеличивая сжигание жира на колоссальные 400%, сообщают исследователи.

Удаление жира из печени не только ускоряет похудение. Как только ваша печень очищается от забивающего ее жира, способность органа удерживать уровень холестерина оптимизируется. Это уменьшает атеросклероз, состояние, которое возникает при попадании жировых бляшек в артерии. В результате, согласно исследованию, риск сердечных заболеваний падает на 76%. Более того, риск инсульта снижается на 62%.

Снижение уровня жира в печени также уменьшает воспаление в органе, повышая его чувствительность к гормону инсулину. Это позволяет печени более эффективно перерабатывать глюкозу, снижая вероятность развития диабета на 55%.

Поскольку воспаление, вызванное жировой дистрофией печени, может привести к нарушению выработки серотонина, отвечающего за хорошее самочувствие мозга, уменьшение количества жира в печени также поднимает настроение. На самом деле успешная борьба с жировым гепатозом снижает риск беспокойства и плохого настроения до 59%. И еще один приятный побочный эффект - печень без жировых отложений повышает уровень энергии на 85%.

Лучшие способы борьбы с жировым гепатозом

Избавление от ожирения печени не требует тяжелой работы или лишений. На самом деле, эти стратегии столь же просты, сколь и приятны.

На завтрак ешьте яичницу-болтунью

Что мешает нам похудеть и как с этим бороться / Фото: Credits

Два яйца поставляют 58% холина, необходимого вам каждый день. Восполнение дефицита питательных веществ (от которого страдают 92% женщин) может обратить вспять ожирение печени в течение 30 дней. Поэтому такой завтрак при жировом гепатозе является отличным выбором.

По возможности выбирайте яйца, обогащенные омега-3. Дружественные жирные кислоты контролируют засоряющие печень жиры, называемые триглицеридами. У тех, кто увеличил потребление омега-3 (люди принимали 2000 мг омега-3 в день), значительно снизился уровень жира в печени за 12 недель.

Налей себе еще чашечку кофе

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Любите засиживаться за второй чашкой кофе ленивым утром? Ваша печень тоже! Употребление 2 чашек кофе в день повышает способность печени сжигать накопленный жир на 233%. Люди, которые выпивают от 2 до 3 чашек кофе в день, согласно исследованиям, снижают свои шансы на развитие жировой дистрофии печени на 78%. Эксперты объясняют, что соединения кофе, такие как кофеин и хлорогеновая кислота, активируют гены, которые оптимизируют расщепление жира в органе.

Добавляйте кунжутное масло

Ежедневное употребление кунжутного масла с ореховым привкусом в заправках для салатов, жарком и блюдах из лапши может уменьшить ожирение печени всего за 12 недель. Это заслуга питательных веществ, таких как витамин Е и лецитин, которые защищают печень от повреждений, вызывающих отложение жира.

Ешьте тунец и куриное мясо

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Всего 80 г курицы или около половины банки тунца может похвастаться содержанием 12 мг витамина В, известного как ниацин. А увеличение ежедневного потребления ниацина на это количество снижает количество жира в печени на 37%. Причина: ниацин притупляет действие диацилглицерол-ацилтрансферазы 2, аминокислоты, которая стимулирует образование жира в органе.

Придайте зеленому чаю пикантный вкус

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Соединения в имбире обладают мощной способностью повышать активность ферментов, которые борются с накоплением жира в печени. У людей, которые добавляли 2 грамма (примерно одну чайную ложку с горкой) специи в свой ежедневный рацион, наблюдалось снижение жира в печени на 372% больше, чем у людей, которым специя не нравилась. Имбирь является вкусным дополнением к смузи, блюдам из риса и маринадам.

Но для дополнительной защиты от жира попробуйте добавить имбирь в зеленый чай: катехины в напитке помогают организму превращать жир в топливо. Употребление трех чашек богатого катехином зеленого чая в день в течение 12 недель способствовует значительному сокращению жира в печени. Кроме того, участники исследования, которые пили такой напиток, потеряли на 322% больше веса, чем их коллеги, которые пили "поддельный" напиток со вкусом чая.

Ходите на прогулки

Отложите свои дела, чтобы прогуляться по кварталу или сводить на прогулку свою собаку. 20-30 минут физической активности в день вызывают расщепление жира в печени. Это сделает орган на 33% худее в течение 16 недель, сообщают исследователи. Ходьба уменьшает вашу печень так же эффективно, как и напряженные тренировки.

Однако, перед тем, как следовать этим советам и вносить изменения в режим питания и физической активности, стоит обсудить это с врачом.

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