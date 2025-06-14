Продукты молодости: что есть ежедневно для хорошего вида

Рацион человека может влиять на продолжительность его жизни и внешний вид / © Pixabay

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Здоровый образ жизни, в частности правильное питание, залог хорошего самочувствия и красоты даже в зрелые годы.

Эксперты пришли к выводу, что употребление фруктов и овощей — самый безопасный и здоровый способ борьбы с тусклым цветом лица и морщинами.

Список полезных продуктов для молодости кожи

Тыква

Тыква — это чрезвычайно полезная пища для кишечника. Это пища, богатая клетчаткой, нейтрализующей токсины. Полезны и семена тыквы, ведь они богаты цинком, который укрепляет иммунитет и кожно-волосяные покровы, а еще нужен для мужского здоровья. Употреблять тыкву можно несколько раз в день, лучше всего в запеченном виде, или тыквенный сок.

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Яблоко

Оно содержит витамин С, тартроновую кислоту, что замедляет превращение углеводов в жиры. Пектин, поглощающий токсины и канцерогены, укрепляет иммунитет, предотвращает рак и атеросклероз, защищает от аллергии. Также в яблоках есть флавоноид кверцетин, который уничтожает клетки сосудов и костного мозга, который стареет. Еще одно вещество, содержащееся в яблоках, — рутин. Он полезен для печени, нормализует давление крови, уменьшает жировые отложения на талии и защищает от старения.

Черный шоколад

Настоящий черный шоколад без сахара и с высоким содержанием какао (не ниже 85%) содержит полифенолы, теобромин, магний, железо, медь и катехины. Поэтому он нормализует давление, обладает антиоксидантными свойствами, защищает мозг и улучшает его работу, предотвращает повышение уровня глюкозы в крови.

Авокадо

Авокадо содержит олеиновую кислоту, что имеет выраженный противовоспалительный эффект. Регулярное употребление авокадо снижает уровень плохого холестерина и повышает хорошего. Кроме того, в авокадо содержатся фолаты, необходимые для здорового развития плода во время беременности, а их дефицит чревато снижением умственных способностей и развитием раковых опухолей.

Семена льна

Содержит легкоусвояемый растительный белок, клетчатку, кальций, витамин А, полезные жирные кислоты. Оказывает противовоспалительное действие на ЖКТ, выводит шлаки, снижает уровень сахара в крови.

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Белки

Протеины необходимы для построения всех тканей нашего тела, образования ферментов, гормонов, гемоглобина, клеток крови, иммунных клеток.

Для того чтобы организм работал без «сбоев», следует обратить внимание на качественный состав белков пищи — отдавать предпочтение рыбе, птице, молочным продуктам и яйцам (и не стоит бояться холестерина в желтках, он «нейтрализуется» лецитином, естественным эмульгатором и делает оболочки клеток крепкими и неуязвимыми).

Вода

Если мы не будем выпивать 1 литр жидкости в день, можем не надеяться на хорошее здоровье.

Начинать день со стакана теплой воды (подкисленного соком лимона), не забывать выпить стакан-два зеленого чая днем и заканчивая травяным чаем незадолго до сна — таким должен быть питьевой режим.

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Полезные напитки: вода, зеленый чай, натуральный кофе с молоком, свежие соки, разбавленные водой, напиток из цикория, настой шиповника, несладкие компоты и имбирный чай.

Важно: нужно свести к минимуму влияние вредных факторов — употребление рафинированной переработанной пищи, напитков с длительным сроком хранения, жареных мяса, рыбы и овощей; копченостей, заплесневелых продуктов и лекарств. Это первое условие.

Второй сбалансированное питание, включающее ежедневное употребление белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, фитохимических веществ и воды в достаточном количестве.

Употребление белого сахара желательно свести к минимуму, если трудно — то добавлять его в смузи с кефиром и ягодами — содержащийся в кефире белок и пищевые волокна ягод не позволят сахару быстро попасть в кровь.

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