12 красивых причесок без термоукладки для сохранения поврежденных волос.

Красивые волосы – это не только приятный бонус к образу, но и мощный инструмент уверенности в себе. Мы все хотим, чтобы наши пряди выглядели ухоженными и здоровыми, но частое использование горячих инструментов может серьезно повредить их структуру.

Итак, если вы хотите сохранить красоту своих волос, стоит отказаться от термоукладки и отдать предпочтение естественным методам. К счастью, есть множество стильных причесок, не требующих использования фена, плойки или утюгов. Издание RealSimple рассказало о 12 безупречных вариантах причесок, которые можно сделать без нагрева и которые помогут вам выглядеть роскошно без вреда для волос.

Пляжные волны

Даже такие звезды, как Дженнифер Гарнер, выбирают этот способ создания естественных волн. Все, что вам понадобится, – это обычные влажные салфетки. Заверните сухие волосы в локон, обмотайте салфеткой и закрепите в узел.

Важно делать укладку в шахматном порядке по всей голове и оставлять салфетки минимум на 15–20 мин. Материал впитывает влагу и создает естественную текстуру. Для дополнительного эффекта можно сбрызнуть волосы солевым спреем, это подчеркнет расслабленность образа.

Гофрированные волны

Стиль 90-х возвращается. Мелкие косы помогут создать модные волны без использования плойки. Заплетите волосы в тонкие косы, но оставляйте кончики. Если вы хотите, чтобы гофрированная текстура была частично, достаточно двух кос по бокам от центрального пробора. Через несколько часов расплетите волосы и распушите пальцами.

Волны

Эта прическа добавляет нотку ретро-шика в ваш образ. Нанесите мусс на волосы, распределите их расческой с тонким кончиком и сформируйте пальцами S-образные изгибы по всей длине. Накройте голову шелковым платком и подождите, пока волосы высохнут естественным путем.

Объемные волны

Если вы предпочитаете легкую текстуру, попробуйте метод пучков на макушке. Немного влажные волосы соберите в высокий пучок и оставьте кончики. После высыхания распустите его, стряхните пряди руками и создайте естественный беспорядок.

Мокрый эффект

Этот стиль идеально подходит для коротких волос. Чтобы добиться модного "влажного" вида, используйте небольшое количество кондиционера без смывания. Распределите его по волосам и зафиксируйте прическу расческой.

Крабик для волос

Аксессуары 90-х снова в моде. Закрутите волосы в небольшой узел на затылке и зафиксируйте их с помощью большого крабика. Для текстурности разрыхлите несколько передних прядей и зафиксируйте прическу спреем.

Низкий пучок

Эта прическа совмещает элегантность и простоту. Расчешите волосы, сделайте низкий хвост и сверните их в узел, закрепите шпильками. Для более изысканного вида можно повернуть косу вокруг основания пучка.

Гладкий пучок

Если вы поклонница строгих и стильных причесок, этот вариант для вас. Нанесите немного геля на волосы, зачешите их назад и сформируйте аккуратный пучок. Для дополнительного блеска используйте шелковую ленту или аксессуары.

Пучок с бантом

Высокий пучок на макушке – это отличный способ подчеркнуть овал лица. Добавьте к нему аксессуар в виде банта или ленты, чтобы сделать прическу игривой и женственной.

Пузырьковый хвост

Этот стильный конский хвост подходит для любой текстуры волос. Закрепите пряди в высокий хвост и добавьте резинки каждые несколько сантиметров, чтобы создать эффект "пузырьков". Для объема слегка растяните каждый сегмент.

"Ананас"

Этот метод не только помогает сохранить кудри во время сна, но и выглядит прекрасно днем. Соберите волосы в высокий хвост, оставьте свободные пряди, чтобы создать эффект природного объема.

"Мальвинка"

Отличный вариант для демонстрации естественных кудрей. Соберите верхнюю часть волоса в хвост или заколите его крабиком. Вы можете выпустить несколько прядей, чтобы сделать образ непринужденным.

Отказ от горячих инструментов не означает, что придется жертвовать хорошим внешним видом. Напротив, использование естественных методов укладки не только сохраняет здоровье волос, но и позволяет экспериментировать с разными образами. Выбирайте прически, которые подходят именно вам и наслаждайтесь ухоженными локонами без ущерба для их красоты.

Мы также писали о 6 прическах с пучком на любую длину волос.

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