15 зимних стрижек, которые будут невероятно выглядеть даже в мороз

Несмотря на зимний холод и мороз, прическа может стать вашим лучшим аксессуаром, дарующим уверенность и неповторимый шарм. Зима может стать настоящим сезоном перемен – это отличная возможность не только обновить свой гардероб, но и образ, и экспериментировать с разными стрижками.

Издание Real Simple рассказало о 15 зимних стрижках, которые выглядят невероятно даже в мороз, ведь каждая из них создана с мыслью о красоте ваших волос даже в холодное время года. Независимо от типа или текстуры, ваши пряди ведут себя по-разному в зависимости от сезона. Вместе с изменением ухода за волосами – и продуктов, и ритуалов – не лишним будет подумать о стрижке.

Стиль 70-х

Если в этом сезоне вы хотите поменьше делать термическую укладку, выберите стрижку, которая сделает работу за вас. Эта прическа сочетает в себе популярную жидкую челку и объемное слоение, которое естественно подчеркивает текстуру волос. Для дополнительного эффекта используйте текстурный спрей для придания объема и масла от середины длины до кончиков для мягкости и блеска.

Крабик

90-е возвращаются и приносят с собой крабики. Быстрая и простая прическа, которую можно собрать менее чем за 5 мин. Независимо от типа или текстуры ваших волос, это простое, однако изысканное украшение для волос идеально подойдет для любого случая, его можно носить на собранных волосах или распущенных. Чтобы сделать укладку, соберите волосы и закрутите их вверх, а затем закрепите крабиком, оставив немного прядей, которые будут обрамлять лицо.

Многослойность

Эта стрижка идеально подходит тем, кто хочет придать волосам многогранную подвижность и трехмерность образа, и сохранить при этом иллюзию длины. Вы состригаете длину в верхних слоях волос, не касаясь нижней части. Такая техника создает эффект природного объема и динамики.

Шелковистые волосы

Когда температура падает, следует изменить текстурированные локоны на новый шелковистый вид. Гладкие волосы – это сияющий стиль, напоминающий блеск воды: волосы отражают свет и они мягкие на ощупь. Этот эффект дарит вашей прическе неповторимую свежесть и элегантность.

Косы

Косы – идеальный вариант для защиты натуральных волос, а также они выглядят великолепно на длинных прядях. Хотя косы можно сделать в салоне, их не сложно сплести дома. Используйте легкий увлажняющий крем для обеспечения дополнительного скольжения и увлажнения во время плетения и помните: не заплетайте волосы слишком туго, ведь это может привести к ломкости.

Французский боб

Если вы уже носите боб и хотите внести изменения, попробуйте сделать его еще короче. Это новый модный взгляд на классический стиль. Он не требует сложного ухода, его можно укладывать разными способами, а также он прекрасно сочетается с челкой или без него.

Текстурированные пряди

Такие пряди создадут модный зимний образ и сохранят здоровье волос. Сухое тепло в помещении в сочетании с холодной сухой погодой лишает волосы влаги и блеска. Чем меньше вы используете шампунь и термическую укладку, тем лучше для ваших прядей. Просто освежайте их между мытьем с помощью увлажняющих продуктов.

Челка-шторка

Если вы долго рассматривали идею "бахромы" для волос, сейчас самое время это сделать. Челка станет отличным дополнением. При отсутствии достаточной влажности её легче поддерживать ровным и вам не нужно беспокоиться о том, что она станет жирной из-за вспотевшего лба. Челка-шторка, мягко разделяемая по центру, обеспечивает универсальность укладки и хорошо обрамляет лицо. Если вам не нравится именно такая форма, не переживайте – волосы естественно вырастут в мягкое слоение.

Классический боб

Классический боб – это удачный выбор для любого сезона. Вам больше не нужно беспокоиться из-за того, что кончики могут зацепиться за ворот пальто или завернуться в шарф. Боб можно быстро и легко укладывать в любое время. Однако, этот стиль лучше всего подходит тем, у кого тонкие волосы, ведь густые могут потерять свою форму. Главное правило – не изменяйте длину: классический боб должен достигать примерно середины шеи.

Длина к ключице

Для тех, кто любит длинные волосы, отличным вариантом станет такая стрижка. Сухой воздух зимой может сделать кончики "липкими" и спутанными, поэтому следует обрезать несколько сантиметров, чтобы они выглядели аккуратно. Такая длина уменьшает потребность в использовании фена, а это особенно важно в холодное время года. Этот стиль универсален: его можно носить как с прямыми, так и текстурированными прядями. Главный совет – если вы носите зимнюю шляпу, добавьте немного крема для укладки или масла на волосы, чтобы придать ему блеск и разгладить непокорные пряди.

Пикси

Пикси – хороший выбор для тех, у кого тонкие волосы, ведь такая стрижка создает иллюзию густоты и текстуры. Дополнительным акцентом могут стать милые аксессуары, веселые маленькие крабики или шпильки, которые помогут справиться с непослушными волосами и придадут образу праздничного вида.

Длинные волосы

Если вы отращивали волосы и хотите продолжить этот процесс, но требуете легкого обновления образа, обратите внимание на многослойность волос, которые будут обрамлять лицо. Подобная стрижка позволяет сохранить длину, но придает волосам свежесть и лёгкость. Ключ к ее успешной укладке – это правильное увлажнение, которое помогает избежать неприятных кучеров и статичности, особенно в зимний период.

"Рванка"

Эта прическа остается популярной в зимний сезон. Добавление многослойности помогает устранить сухие кончики, которые появляются под влиянием холода и сохранять длину волос. Эта стрижка – отличный вариант как с челкой, так и без нее. Особенно приятно легкость в уходе – это настоящий бонус, если вы хотите минимизировать посещение салона в течение зимы.

"Old Money" боб

"Old Money" боб – это модный вариант традиционного боба, отличающийся текстурированностью. Даже после того, как холодный ветер или зимняя шапка смягчат его, стрижка сохранит свою элегантность и шарм.

Густая челка

Звездные имена, как Тейлор Свифт и Джулия Робертс, сделали густую челку настоящим символом стиля. Хотя он может казаться тяжелым для образа и неудобным в жаркую погоду, в прохладное время года он выглядит фантастически.

Когда вы выбираете образ, помните, что правильная прическа не только подчеркивает вашу индивидуальность, но и помогает защитить волосы от суровых зимних условий. Оставайтесь неповторимыми, экспериментируйте со своим стилем и наслаждайтесь зимней сказкой, где каждая стрижка – это маленькое произведение искусства.

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