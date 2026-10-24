20 украинских бьюти-брендов, о которых стоит знать и которые стоит попробовать

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Украинская бьюти-индустрия уже давно вышла за рамки представления о местной косметике как о доступной альтернативе зарубежным средствам. Сегодня наши производители создают высокотехнологичные формулы, экспериментируют с текстурами и активными компонентами, разрабатывают оригинальные парфюмерные композиции, внедряют экологичные решения и постепенно завоевывают международные рынки.

За каждым брендом стоит своя история. Одни возникли из желания решить конкретную проблему кожи или волос, другие — из любви к ароматам, искусству или осознанному потреблению. Их объединяет стремление создавать качественные продукты, которые не уступают мировым аналогам, а зачастую предлагают и собственные интересные решения.

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Мы собрали двадцать украинских бьюти-брендов, на которые стоит обратить внимание. Рассказываем, чем они особенны, какие идеи стоят за их созданием и с каких продуктов стоит начать знакомство.

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Hollyskin — уход, вдохновленный бьюти-трендами

Официальный сайт: hollyskin.ua

Украинский бренд Hollyskin ориентирован на тех, кто любит открывать для себя новые косметические продукты, экспериментировать с уходом и при этом обращает внимание на состав косметики.

Его особенность — сочетание актуальных тенденций косметического рынка с научным подходом к разработке формул. Бренд производит средства для лица, тела и волос, предлагая решения для увлажнения, очищения, восстановления и других повседневных потребностей кожи.

Производство бренда расположено в Луцке и имеет сертификаты ISO и GMP. Компания заявляет, что не тестирует свою продукцию на животных.

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Три продукта, с которых можно начать знакомство:

Glaze Rose Essence — многофункциональная микроэмульсия для увлажнения и придания коже естественного сияния. Её можно использовать в качестве сыворотки, основы под макияж или дополнительного ухода за сухими участками.

Средства интенсивного ухода за лицом — категория продуктов, ориентированных на конкретные потребности кожи и дополняющих базовую бьюти-рутину.

Средства по уходу за волосами — отдельное направление бренда, которое позволяет сочетать уход за лицом и волосами в рамках одной косметической марки.

Triology — профессиональный уход за волосами в домашних условиях

Официальный сайт: triology.com.ua

Красивые волосы — это результат правильно подобранного ухода. Именно на этом принципе основана философия украинского бренда Triology, специализирующегося на профессиональной косметике для волос и кожи головы.

Бренд разрабатывает средства в сотрудничестве с трихологами, сочетая современные активные компоненты и технологии. Его продукция изготавливается на собственном производстве в Луцке, сертифицированном по международным стандартам ISO и GMP.

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Интересная особенность бренда — концепция трехэтапного ухода. Каждая серия включает шампунь, бальзам и маску, формулы которых разработаны для комплексного ухода с учетом конкретных потребностей волос. В ассортименте также представлены пилинги для кожи головы, ампульные сыворотки, средства для восстановления волос и укладки.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Aquamatrix — серия средств для интенсивного увлажнения сухих, тусклых и непослушных волос. Помогает уменьшить пушистость, сделать пряди более мягкими и эластичными.

Fiberplex – линейка для поврежденных и окрашенных волос, созданная для уменьшения ломкости, улучшения гладкости и поддержания насыщенности цвета.

Sebobalance – уход за волосами, которые быстро жирнеют у корней. Средства направлены на поддержание баланса кожи головы и более длительного ощущения свежести.

BEEHIVE COSMETICS — украинский мед в современном уходе

Официальный сайт: beehive-cosmetics.ua

BEEHIVE COSMETICS — премиальный украинский косметический дом, который по-новому раскрывает возможности меда в современном уходе.



За созданием бренда стоит масштабная работа над формулами: команда раскрыла уходовый потенциал украинского меда, сделав его не просто дополнительным ингредиентом в составе, а одним из ключевых активных компонентов продуктов.

Бренд объединил украинский мед с современными косметическими технологиями и функциональными ингредиентами, чтобы создать средства, которые помогают восстанавливать волосы, возвращать им гладкость, мягкость и естественный блеск. В ассортименте представлены шампуни, кондиционеры, маски и несмываемые средства, а также продукты для тела.

Философия BEEHIVE COSMETICS — красота начинается с заботы о себе. Команда убеждена, что забота о себе — это не роскошь, а важная часть жизни каждой женщины.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Keratin System — шампунь из линейки средств по уходу за поврежденными волосами.

Mega Honey Repair Mask — крем-маска интенсивного действия, созданная для питания, увлажнения и смягчения волос.

Honey Hydrating Silk-Mousse — сливки-лосьон для тела с липовым медом, маслами и витаминами, предназначенные для увлажнения кожи.

BOGIKA — профессиональный уход, разработанный врачом-дерматологом

Официальный сайт: bogika.com.ua

BOGIKA — украинский бренд профессиональной косметики для домашнего ухода, основанный в 2017 году врачом-дерматологом Евой Галайдой.

Его история началась с личной потребности основательницы найти средства по уходу, которые соответствовали бы высоким требованиям к составу, безопасности и эффективности. Имея чувствительную кожу и собственный опыт аллергических реакций на косметические средства, Ева неоднократно сталкивалась с трудностями при выборе подходящих средств по уходу из-за отсутствия продуктов, которые бы полностью оправдывали ее ожидания. Поэтому она решила создать такое средство самостоятельно. Первой разработкой стало натуральное мыло для собственной семьи. Впоследствии им заинтересовались друзья и знакомые, а положительный опыт использования стал толчком к развитию собственного косметического бренда.

Интересно, что компания налаживала собственное производство уже во время полномасштабной войны. Несмотря на все трудности, в 2024 году оно прошло сертификацию по международному стандарту GMP, который предусматривает соблюдение требований надлежащей производственной практики и контроля качества.

BOGIKA специализируется на разработке биосовместимых «умных» формул, созданных с учетом физиологических особенностей кожи и волос. Команда уделяет особое внимание выбору активных компонентов, их совместимости и концентрации в готовых продуктах.

Три хита бренда:

LIQUID PATCHES — жидкие патчи, которые создают на коже тонкую полисахаридную пленку с эффектом подтяжки и визуального разглаживания морщин. В составе — экстракт гриба чаги и гиалуроновая кислота для интенсивного увлажнения. Средство можно наносить не только под глаза, но и на лоб, межбровье, носогубные складки и подбородок.

Сыворотка для роста и против выпадения волос с экстрактом настурции — несмываемая сыворотка для кожи головы, разработанная для поддержания роста и укрепления волос. Её ключевой компонент — экстракт настурции, который способствует увеличению густоты волос и поддержанию активной фазы их роста. Средство предназначено для регулярного курсового использования.

Твердые smart-шампуни – компактные средства для очищения волос и кожи головы. Их формулы содержат мягкие поверхностно-активные вещества на основе кокосового масла и аминокислот, которые помогают удалять себум, загрязнения и остатки стайлинга. Шампуни удобны в путешествиях, экономичны в использовании и позволяют сократить количество пластиковой упаковки.

Re[Sens] — нейрокосметика, учитывающая связь между кожей и нервной системой

Официальный сайт: resenss.com

Замечали ли вы, что после стресса кожа может становиться более чувствительной, терять сияние или реагировать высыпаниями? Именно на связи между эмоциональным состоянием человека и здоровьем кожи построена философия украинского бренда Re[Sens], специализирующегося на инновационной нейрокосметике.

Бренд был основан в 2022 году украинскими учёными, которые на тот момент имели более 15 лет опыта работы в сфере профессиональной косметологии. Их целью было объединить современные биотехнологии, научный подход к уходу и ответственное отношение к окружающей среде.

Главная особенность бренда — использование принципов нейрокосметики, изучающей взаимосвязь между кожей и нервной системой. Ведь хронический стресс может влиять на защитный барьер кожи, усиливать её чувствительность и провоцировать воспалительные реакции. Поэтому бренд разрабатывает формулы, направленные не только на увлажнение и улучшение внешнего вида кожи, но и на поддержание её комфорта и естественного баланса.

Еще одна интересная особенность бренда — экологичный подход к упаковке. Компания отказывается от одноразового пластика в пользу более экологичных альтернатив, стремясь снизить воздействие косметической индустрии на окружающую среду.

И этот подход уже получил международное признание. По данным компании, Re[Sens] имеет восемь независимых международных наград и премий, а его продукция представлена в 13 странах мира. В частности, в 2025 году бренд получил награду Green Award на престижной выставке Édition Spéciale by Luxe Pack в Париже за инновационную экологичную упаковку.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Крем-миорелаксант тройного действия — средство для антивозрастного ухода, направленное на уменьшение видимости мимических морщин, поддержание упругости и гладкости кожи.

Нейросыворотка тройного действия – концентрированное средство для ухода за кожей, которое помогает поддерживать её увлажнённость, эластичность и ухоженный вид.

Увлажняющий крем для чувствительной кожи – средство для ежедневного ухода, призванное уменьшать ощущение сухости, поддерживать защитный барьер кожи и обеспечивать комфорт.

Sister’s Aroma — забота о себе, ароматы и сестринство

Официальный сайт: sistersaroma.com

История Sister’s Aroma началась в 2018 году, когда сестры Даша и Юлия Бурковские решили создать собственный бьюти-бренд. Сегодня их проект превратился в международную компанию, продукция которой представлена более чем в 35 странах мира.

Изначально бренд ассоциировался прежде всего с парфюмерией и ароматами для дома, однако постепенно его ассортимент расширился. Сегодня здесь можно найти духи, кремы для рук, лосьоны для тела, гели для душа, аромадиффузоры, свечи, средства для губ и даже отдельную линейку спортивных товаров.

В основе философии бренда — любовь к себе, гедонизм и сестринство. Команда сочетает уходовые формулы, нишевые ароматы и внимание к дизайну, предлагая находить удовольствие в привычных повседневных ритуалах. Эти идеи продолжает и сообщество HEY, SISTER!, построенное вокруг женской поддержки и взаимного вдохновения.

Особое место в ассортименте занимают смарт-кремы для рук. Они сочетают уход за кожей с яркими парфюмерными композициями — от тропических фруктов до свежеиспеченного хлеба.

Три крема для рук, которые рекомендует бренд:

Sugar Porn — крем с ароматом одноименных духов, в котором сочетаются карамелизированный сахар, розовый перец и нежный кашемировый шлейф. В составе — комплекс из шести масел, витамин B3, пантенол и пребиотики. Вариант для поклонниц гурманских композиций.

Pur Pur – крем с тропическим ароматом маракуйи, персика и мускуса. Формула содержит масло ши, масло макадамии, пребиотики и молочную кислоту. Его фруктовая композиция напоминает о летних днях.

Bakery – smart-крем с необычным ароматом свежеиспеченного хлеба, сливочного масла и оливкового масла. В формуле — комплекс из шести масел, витамин B3, пантенол и пребиотики. Ароматическая альтернатива привычным цветочным и фруктовым средствам.

crumb. – уход, который становится аксессуаром

Официальный сайт: crumb.com.ua

История crumb. началась в сентябре 2022 года. Днём рождения команда считает 9 сентября — дату первой публикации на странице бренда в Instagram.

Здесь уделяют внимание ароматам, текстурам и форматам, которые удобно брать с собой. Например, мини-кремы для рук можно прикрепить к сумке, джинсам или ключам. По информации бренда, этот формат является его запатентованной разработкой, защищенной в Украине и ЕС.

Выбор ароматов также разнообразен: в коллекции гелей для душа представлены цветочные, цитрусовые, пряные и дымные композиции. А для тех, кто хочет отдохнуть от насыщенных ароматов, создана линейка «mute» без добавления парфюмерных композиций.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Balmer chocolate — твердый бальзам с шоколадным оттенком, который смягчает губы. Его также можно наносить на щеки или виски для создания легкого цветового акцента.

Мини-кремы для рук – компактное средство по уходу, которое можно носить с собой как аксессуар.

Гель для душа mute – вариант без добавления парфюмерной композиции для тех, кто предпочитает сдержанный уход.

Rebellion — ароматы с характером

Официальный сайт: nutritive.com.ua

Rebellion — украинский бренд для тех, кто не хочет, чтобы аромат был просто приятным дополнением к образу или интерьеру. Его философия — свобода самовыражения, смелость и отказ от обыденности.

Бренд развивается в составе украинского производителя Nutritive и выпускает духи, ароматические свечи, диффузоры, спреи для дома, а также парфюмированные средства для тела.

Особенно интересное направление Rebellion — творческие коллаборации. В 2025 году бренд представил коллекцию мини-свечей «Наследие», вдохновленную творчеством Марии Примаченко, а также парфюм «0,10», связанный с фильмом о Казимире Малевиче. Так ароматы становятся способом рассказать об украинской культуре.

Три продукта, с которых можно начать знакомство:

Аромадиффузор Whiskey & Jazz — композиция для дома, которая ассоциируется с атмосферой вечернего джазового бара, уютом и неспешным отдыхом.

Парфюм Odyssey – пряный древесный аромат с характером, созданный для поклонников насыщенных и выразительных композиций.

Ароматическая свеча «Попкорн с соленой карамелью» – гурманский аромат, в котором сочетаются сладость карамели и аппетитные ноты попкорна.

Bibliothèque de Parfum — библиотека парфюмерных историй

Официальный сайт: bibliotheque-de-parfum.ua

Парфюмы способны рассказывать истории не хуже книг. Именно эту идею легли в основу украинского нишевого бренда Bibliothèque de Parfum, основанного в 2019 году в Харькове Лорой и Вячеславом Некрасовыми.

Каждый аромат в коллекции — это своеобразная отдельная история со своим настроением, характером и ассоциациями. Бренд сотрудничает с парфюмерами-артизанами и уделяет особое внимание сложности композиций, их раскрытию на коже и шлейфу.

После начала полномасштабного вторжения компании пришлось перестраивать работу и переезжать в другое место. Несмотря на трудности, бренд продолжил развиваться и выходить на международные рынки.

Особого внимания заслуживает коллекция I AM, посвящённая различным состояниям женщины — её силе, нежности, смелости и уязвимости.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

I Want — выразительный аромат с насыщенной вишневой нотой и заметным шлейфом. Для тех, кто любит духи, привлекающие внимание.

Nirvana – нежная композиция с эффектом чистой кожи, создающая ощущение близости, уюта и естественности.

Ultimatum – глубокий древесный аромат, который ассоциируется с темным лесом, влажной смолой и загадочной атмосферой.

vesna — семейная история и растительные компоненты

Официальный сайт: vesna.care

За украинским брендом vesna стоят мама и дочь. Этот семейный проект имеет собственное производство и лабораторию, которая ранее работала в Буче, а сейчас расположена во Львове.

Особенность бренда — работа с растениями на различных этапах создания косметики: от сырья и получения экстрактов до разработки готовых формул. Такой подход сочетается со средствами для ежедневного ухода за кожей и волосами.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Крем «Аква-Вуаль» с эффектом размытия — сочетает увлажнение с эффектом визуально гладкой кожи, помогая сделать ее текстуру визуально более ровной.

Сыворотка «Растительное сияние» с витамином C – средство с антиоксидантными компонентами и растительными экстрактами для ухода за тусклой кожей.

Твердый шампунь с крапивой – компактный формат для ухода за волосами, который удобно брать с собой в путешествие.

Velaskes Beauty — косметика, созданная визажистом

Официальный сайт: velaskesbeauty.ua

Иногда лучшие идеи в сфере красоты рождаются из практического опыта. Именно так и произошло с украинским брендом Velaskes Beauty, который в 2021 году основала визажист и преподаватель Татьяна Веласкес.

За годы работы с клиентками она опробовала множество косметических средств и убедилась, что без качественной подготовки кожи даже самый дорогой макияж может выглядеть неидеально. Так возникла идея создать собственную косметику, которая помогала бы визажистам в работе, но в то же время была доступна для домашнего использования.

Интересно, что основательница бренда родом из Донецка, а до начала карьеры в индустрии красоты занималась научной деятельностью и преподавала философию.

Velaskes Beauty специализируется на уходе за лицом. В ассортименте представлены пенки для умывания, ферментные пудры, тоники, сыворотки, кремы, солнцезащитные средства и декоративная косметика.

Бренд использует европейские активные компоненты, в частности пептиды, кислоты, ферментированные экстракты и витамины, а особое внимание уделяет текстурам и удобной упаковке.

Три продукта из топ-ассортимента бренда:

Enzym Powder — ферментная пудра для очищения кожи и бережного отшелушивания ороговевших клеток.

Tinted Suncream SPF 50+ – тонирующий солнцезащитный крем, сочетающий защиту от ультрафиолетового излучения и легкое выравнивание тона кожи.

Super Moisturizing Serum – суперувлажняющая сыворотка для ухода за кожей, нуждающейся в дополнительном увлажнении и комфорте.

BY SADOVSKIY — косметика, которая покоряет ароматами и эстетикой

Официальный сайт: bysadovskiy.com

Украинский бренд BY SADOVSKIY появился в 2019 году в Чернигове благодаря амбициозной идее — создавать косметику, которая по качеству, составу и дизайну не уступала бы известным мировым брендам, но при этом оставалась бы доступной.

В январе 2020 года основатель бренда запустил собственное производство, которое и сегодня работает в Чернигове. Интересно, что большинство производственных процессов здесь выполняются вручную, при этом особое внимание уделяется не только рецептурам, но и эстетике каждого продукта.

В составе косметики используются высококачественные растительные масла, запатентованные косметические компоненты и ароматические масла из США. Не менее тщательно команда подходит к упаковке, отдавая предпочтение стеклу, дереву и продуманным деталям, которые превращают обычные средства по уходу в красивые предметы для ванной комнаты.

Бренд специализируется на косметике для тела и ароматах для дома. В его ассортименте представлены бальзамы, скрабы, гели для душа, патчи под глаза, ароматические свечи и диффузоры.

Несмотря на вызовы, связанные с полномасштабной войной, компания продолжает развивать производство в родном городе, создавать новые продукты и расширять свое присутствие на украинском рынке.

Три бестселлера бренда:

Крем для тела — один из самых популярных продуктов марки, с которого для многих покупателей началось знакомство с брендом. Он отличается насыщенной текстурой, увлажняющими свойствами и приятными ароматами. Средство помогает смягчить кожу, сделать её гладкой и ухоженной.

Патчи под глаза – средство для деликатной зоны вокруг глаз, в состав которого входят запатентованные комплексы Dynalift™ и Eyeliss™, а также экстракт петрушки. Формула разработана для ухода за кожей, уменьшения видимых признаков усталости и улучшения её внешнего вида.

Аромадиффузоры — еще одна визитная карточка бренда. Для них создают сложные ароматические композиции, а особое внимание уделяют дизайну флаконов. Диффузоры наполняют дом приятными ароматами и становятся стильным элементом интерьера.

Малевич — когда косметика встречается с искусством

Официальный сайт: malevich-care.com

Название этого украинского бренда сразу вызывает ассоциации с искусством — и это не случайно. Malevich вдохновлен творчеством выдающегося художника Казимира Малевича и его идеями супрематизма.

Бренд воплотил принципы минимализма, чистых форм и отказа от лишнего в своей косметической философии, которую называет Supremacare. Её суть — сосредоточиться на индивидуальных потребностях кожи и эффективных активных компонентах.

В формулах используются ингредиенты международных производителей, в частности BASF, Givaudan, Croda и других. Среди них — различные формы гиалуроновой кислоты, ниацинамид, церамиды, бакучиол и пептиды.

Ассортимент включает средства для очищения, увлажнения, осветления пигментации, ухода за проблемной кожей и защиты от солнца. Производство сертифицировано в соответствии с международными стандартами качества.

Интересно, что благодаря названию и визуальной концепции компания стремится популяризировать творчество Казимира Малевича именно как украинского художника.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Lumisence Gel — сухой очищающий гель для сияния кожи. В составе указаны витамин С, ниацинамид и транексамовая кислота.

Runaway Milk Dry Cleanser – сухое очищающее молочко с кокосовой пудрой, сахарным бетаином и молочными пептидами. Необычный формат для поклонников деликатного очищения.

Magic Drops Chromatique C [10+10+5] – осветляющая сыворотка с тремя формами витамина С, ниацинамидом и астаксантином. Создана для ухода за тусклой кожей и неровным тоном.

Meddis — дермокосметика для конкретных потребностей кожи и волос

Официальный сайт: meddis.ua

Meddis — украинский бренд дермокосметики, который делает ставку не столько на модные ингредиенты, сколько на целенаправленный уход.

Его ассортимент сформирован с учетом распространенных проблем: повышенной жирности кожи, высыпаний, перхоти, выпадения волос и возрастных изменений. Для этого компания разрабатывает специализированные формулы и комплексные программы, в которых несколько средств дополняют друг друга.

Бренд предлагает косметику для лица и кожи головы, в частности маски, шампуни, пилинги, концентраты и сыворотки. Отдельного внимания заслуживает подход к уходу за волосами: Meddis предлагает не только шампуни, но и многоэтапные программы.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Hair Loss Program Shampoo — шампунь из линейки средств по уходу за волосами, склонными к выпадению. Предназначен для очищения волос и кожи головы в рамках комплексной программы.

Hair Loss Program Serum – сыворотка для кожи головы, дополняющая шампунь одноименной серии.

Anti Dandruff Program Shampoo-Peeling – шампунь-пилинг для ухода за кожей головы, склонной к перхоти и чрезмерному накоплению ороговевших клеток.

Следует учитывать, что косметический уход может способствовать поддержанию здоровья кожи головы, однако при выраженном выпадении волос или стойкой перхоти важно выяснить причину проблемы у дерматолога.

Mr.SCRUBBER — от кофейных скрабов до ежедневного ухода

Официальный сайт: mrscrubber.ua

Компания Mr.SCRUBBER начала свою деятельность в 2015 году с производства кофейных скрабов. Со временем небольшая линейка превратилась в широкий ассортимент средств для лица, тела и волос.

Особое внимание бренд уделяет уходу за телом: в его коллекциях представлены скрабы, кремы, бальзамы и гели для душа. Среди ароматов можно найти и изысканные — например, кофейного мороженого или соленой карамели.

Три продукта, с которых можно начать знакомство:

Coffee Gelato — крем-скраб для рук и тела с ароматом кофейного мороженого.

Skin Delights Salted Caramel – увлажняющий крем-гель для тела с карамельным ароматом.

Silence – крем-масло для тела для тех, кто предпочитает насыщенные текстуры.

LIPSS — уход и блеск в одном тюбике

Официальный сайт: lipss.care

Украинский бренд LIPSS появился в 2024 году и специализируется на косметике для губ. Его основной продукт — липпер, сочетающий уход с блестящим покрытием.

В формулах используются церамиды, пептиды и витамин Е, а особое внимание уделяется оттенкам и ароматам. Здесь можно найти как прозрачный блеск, так и более выразительные варианты с цветом и золотистыми блестками. Названия и составы часто напоминают любимые десерты.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Kyiv Cake Lipper — прозрачный блеск для губ с ароматом карамели и лесных орехов.

Alter Ego Lipper « » – красный блеск с золотистыми блестками и ароматом вишневого брауни.

Smells Like Money Lipper — шоколадный оттенок с золотистыми блестками и ароматом кофе с корицей.

dott — ароматный уход и внимание к деталям

Официальный сайт: dott.com.ua

История dott началась с двух кремов для рук — Muza и Mars, названных в честь домашних питомцев команды. Со временем ассортимент расширился: сегодня марка предлагает средства по уходу за руками и телом, а также декоративную косметику.

Важное место в её концепции занимают ароматы и упаковка. Средства создаются так, чтобы ими было приятно пользоваться дома и удобно брать с собой. В ассортименте представлены блески и бальзамы для губ, масла, скрабы, бати и средства для тела и волос.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Lip Elixir AURA — блеск для губ, который станет завершающим штрихом повседневного макияжа.

Mango & Freesia – сухое масло-шимер для тела и волос с эффектом сияния.

LUSH – парфюмированный крем для рук с пептидами.

INRO — искусство повседневных ритуалов

Официальный сайт: inro.com.ua

INRO — украинский бренд парфюмерии, средств по уходу, ароматов для дома и арт-объектов, существующий с 2021 года. Его основали супруги-парфюмеры-технологи Ольга и Владимир Саенко, имеющие более двадцати лет опыта работы в индустрии.

Философия бренда отражена в слогане Art Of Living — искусство жить. Обычные действия, такие как нанесение крема или зажигание свечи, здесь предлагается воспринимать как возможность уделить себе внимание.

Бренд сотрудничает с французскими и итальянскими парфюмерами, уделяя особое внимание сложным нишевым композициям. Один аромат можно выбрать в разных форматах — для себя и для своего интерьера.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Парфюмированный крем-лосьон Black Pepper — средство для ухода за телом с парфюмерной композицией.

Парфюмированный аромадиффузор Werde « » – средство для ароматизации дома.

Парфюм Monza – возможность познакомиться с персональной парфюмерией марки; в каталоге представлен флакон объемом 15 мл.

Poetry Home — парфюмерия для себя и дома

Официальный сайт: poetryhome.ua

Poetry Home объединяет индивидуальную парфюмерию, ароматы для дома и косметику по уходу. Названия коллекций напоминают о путешествиях: среди них есть L’étreinte De Paris, Lviv Orchestra и Suite Number 601.

Одна композиция может быть представлена сразу в нескольких продуктах. Поэтому любимый аромат можно выбрать в виде духов, лосьона, крема для рук или средства для дома. В ассортименте также есть свечи, диффузоры, саше и продукты для домашних спа-процедур.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Лосьон Opulence Rouge — увлажняющий уход за телом с ванильно-пудровой композицией.

Парфюмированный крем для рук Opulence Rouge – возможность продолжить знакомство с ароматом в компактном формате.

Ароматизатор для дома Opulence Rouge – спрей для ароматизации помещения с нотами амбры, бергамота, бобов тонка, пачули и мадагаскарской ванили.

Ptashkin Sad — растительный уход и внимание к упаковке

Официальный сайт: ptashkinsad.com

Ptashkin Sad — украинский косметический бренд, который делает акцент на формулах с натуральными компонентами и осознанном подходе к уходу. В его ассортименте представлены средства для лица, тела и волос, дезодоранты и декоративная косметика.

Бренд не использует ингредиенты животного происхождения и не тестирует продукцию на животных. Особое внимание уделяет упаковке: отдаёт предпочтение стеклянной и алюминиевой таре, которую принимает для повторного использования.

Среди форматов, с которыми работает бренд, — твердые шампуни, кремы для различных потребностей кожи и румяна-мультипигменты. Начать знакомство можно как с базового ухода, так и с декоративного средства.

Три продукта, на которые стоит обратить внимание:

Moist — крем-барьер для ухода за чувствительной обезвоженной кожей.

Morocco — твердый шампунь для очищения жирной кожи головы. Компактный формат удобно брать с собой в путешествие.

Lace — румяна-мультипигмент для создания цветного акцента в макияже.

Украинская красота, обладающая собственным характером

Сегодня украинская бьюти-индустрия — это гораздо больше, чем просто косметика с маркировкой Made in Ukraine. Это истории предпринимателей, которые создают собственные лаборатории, ищут инновационные решения, сотрудничают со специалистами и доказывают, что украинский продукт может быть конкурентоспособным на международном рынке.

И хотя все эти бренды работают в разных направлениях — от профессиональной трихологии до нишевой парфюмерии, — каждый из них по-своему меняет наше представление об уходе за собой.

А знакомство с украинской косметикой — это не только возможность открыть для себя новые любимые средства, но и способ поддержать бизнес, который продолжает развиваться в сложных условиях войны, создавать рабочие места и представлять Украину в мире.

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