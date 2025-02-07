4 прически, которые скрывают неокрашенные корни

Отросшие корни – естественный процесс роста волос и появляются они у каждого из нас, кто окрашивает волосы. Однако благодаря правильному уходу и креативному подходу к укладке можно легко отвлечь внимание от заметного отрастания.

Независимо от того, регулярно ли вы посещаете салон, тщательно ли красите волосы самостоятельно, рано или поздно глядя в зеркало, замечаете, что корни стали слишком заметными. Именно в такие моменты правильно подобранная прическа может стать настоящим спасителем, рассказало изданиеReal Simple.

Волосы растут в среднем примерно на 3 мм в месяц, поэтому многим людям нужно подправлять прическу каждые четыре-шесть недель. Отрастание будет более заметным для тех, чей цвет волос варьируется от темно-коричневых до темно-русых, особенно если вы красите волосы для сокрытия седины.

Объемные локоны

Создание объема – один из лучших способов отвлечь внимание от ярких корней. В этом есть смысл, когда на голове много густых, объемных волос, никто не будет сосредотачиваться только на макушке.

Если ваши волосы естественно волнистые или вьющиеся, подчеркните естественную текстуру, используйте плойки разного размера, которые создают неповторимые локоны в разных направлениях. Такой подход не только придает объем, но и придает прическе выразительности. Если ваши волосы тонкие или прямые, используйте специальные валики для закрепления волос и накладки, а затем аккуратно причесывайте их назад.

Использование легкого мусса или пенки для волос может придать дополнительный объем, сделать прическу еще более эффектной.

Элегантная взъерошенность

Как и объем, текстура играет немаловажную роль в маскировке отрастания. Вместо того, чтобы ваши волосы выглядели очень прямо и гладко, стоит добавить нотки неформальности.

Сначала используйте продукты для добавления текстуры, например восковой спрей или сухой шампунь. Затем соберите волосы назад в пучок – чем свободнее и немного "грязнее" они будут выглядеть, тем лучше. Для большей легкости создайте желаемую текстуру, а затем аккуратно зафиксируйте волосы с помощью зажима.

Этот стиль идеально подходит для неформальных встреч или романтических прогулок, когда хочется выглядеть естественным и стильным.

Голландская коса

Коса – классика, которая никогда не выходит из моды, она является отличным средством для прикрытия отросших волос. Попробуйте голландские 3D-косы. Она похожа на французскую косу.

Этот стиль создает эффект большей густой косы и отвлекает от корней. Пряди, переплетающиеся в косе, могут создать иллюзию равномерного и более выразительного цвета волос, а это особенно важно для тех, кто окрашивает волосы с целью скрытия седины.

Для эффектности можно добавить небольшие декоративные элементы – нежные шпильки или ленты, которые придадут прическе индивидуальности и шарму.

Любые аксессуары

Если вы не уверены в собственной прическе, добавьте бандану или шарф. Они могут буквально полностью скрыть отрастание, а также придать вашему образу нотку элегантности или игривости.

Аксессуары могут быть не только практичным, но и стильным акцентом: косынка для волос или повязка может стать ярким элементом вашего образа. Хотя это не всегда скроет корни, внимание непременно будет сосредоточено на аксессуаре, а не на самих волосах.

Экспериментируйте с разными аксессуарами – от классических шарфов до современных бандан. Таким образом, вы не только маскируете корни, но и добавляете своему стилю новые краски.

Советы

Используйте увлажняющие шампуни и кондиционеры, чтобы сохранить волосы здоровыми и блестящими. Здоровые волосы лучше держат укладку, а натуральный блеск придает уверенности.

Купите качественные средства, которые не только создают нужный эффект, но и защищают волосы от внешних факторов. К примеру, легкий термозащитный спрей поможет сохранить текстуру волос даже при использовании горячих инструментов.

Независимо от того, выберите ли вы объемные локоны, элегантную взъерошенность или добавите яркие аксессуары – каждая из этих причесок поможет вам сохранить уверенность в себе до следующей покраски.

Экспериментируйте и обретайте свой уникальный стиль. Ведь настоящая красота – это не только внешность, но и умение чувствовать себя великолепно в любой ситуации.

Мы также писали о том, почему яркие волосы до сих пор считаются моветоном на рабочем месте.

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