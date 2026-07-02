5 модных стрижек, которые стоит попробовать летом 2026 года

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Команда Kimera, киевского салона красоты, подготовила подборку из пяти стрижек, которые стоит попробовать в этом сезоне.

Flowing midi

Удлиненный мягкий боб, который уже давно вышел за рамки классического каре. Главное его отличие — отсутствие жестких форм и четких линий: стрижка выглядит живо, динамично и очень естественно. Волосы легко ложатся сами по себе, не требуют сложной укладки и хорошо держат форму даже в жару. Flowing midi подходит практически всем типам волос и великолепно смотрится как распущенными, так и собранными в легкий полухвост.

Shaggy

Обновленная версия культовой стрижки, которая вернулась и останется с нами. Многослойный крой создает текстуру и объем и выглядит так, будто ты только что проснулась с красивыми волосами. В 2026 году стрижка отличается от предыдущих версий: меньше начеса, более мягкие слои и больше естественного движения. Она особенно выигрышно смотрится на волнистых или слегка вьющихся волосах, но мастера знают, как адаптировать ее под любую текстуру.

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Curve cut

Стрижка, которая буквально «рисует» лицо. Мягкие С-образные слои стратегически обрамляют его контуры и добавляют объем там, где это больше всего нужно. Curve cut одинаково хорошо смотрится на прямых, волнистых и кудрявых волосах, а после моря или бассейна выглядит особенно выигрышно — соль и вода только подчеркивают текстуру. Если ищешь стрижку, которая стильно смотрится без укладки, то это она.

Butterfly cut

Легкая, воздушная и очень фотогеничная. Стрижка Butterfly cut основана на игре объемов: пышная верхняя часть у лица и плавный переход по длине создают эффект, который трудно не заметить. В 2026 году стрижка стала более нежной: переходы между слоями более плавные, без резких контрастов. Это делает ее менее драматичной и более универсальной, а летний ветер превращает ее в особую эстетику.

Clavicut

Длина до ключиц, которая никогда по-настоящему не выходит из моды, и этим летом снова на пике популярности. Clavicut удобен в любую погоду: достаточно короткий, чтобы не мешать в жару, и достаточно длинный, чтобы собрать в хвост, пучок или косу. Он подходит к любому стилю и типу волос, легко укладывается и так же выглядит легко и непринужденно без укладки. Если хочешь перемен, но не готова к радикальным решениям — clavicut именно для тебя.

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