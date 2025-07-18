5 процедур для кожи после отпуска

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Как быстро вернуть коже здоровое сияние и комфорт, рассказали специалисты Intra Clinic. Они назвали 5 эффективных процедур, которые рекомендуют сделать по возвращении с отдыха. Эти процедуры помогут мягко, но глубоко восстановить кожу и вернуть ей сияние.

Чистка лица

После отдыха кожа буквально «собирает» на себе все – остатки солнцезащитных кремов, песок, соленую морскую воду, пыль и избыток себума. Все это забивает поры, провоцирует сыпь и неравномерность тона. Именно поэтому первой и необходимой процедурой становится профессиональная чистка лица.

HydraFacial

Когда кожа чувствительна и нуждается в деликатном уходе, эта процедура станет мягким, но эффективным решением. Она сочетает вакуумную очистку, легкий пилинг, глубокое увлажнение и насыщение сыворотками, подобранными по индивидуальным потребностям. Особенно эффективна, когда кожа сухая, воспаленная и тусклая после солнечных ванн.

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Биоревитализация

Отпуск – это удовольствие для души, но часто стресс для кожи. После активного солнца, соленой воды и перелетов она теряет влагу, становится менее эластичной и выглядит усталой. Биоревитализация с помощью гиалуроновой кислоты и биоактивных компонентов помогает вернуть тонус, упругость и сияние.

Кислородная маска

Кислородный уход глубоко насыщает клетки кислородом, стимулирует кровообращение и дарит чувство обновления. В случаях, когда лицо выглядит истощенным, тусклым или обезвоженным, он помогает уменьшить следы стресса, освежить цвет лица и вернуть тонус — уже после первого сеанса.

Endospheres Therapy для лица

Эта процедура – аппаратная альтернатива ручному массажу. Она улучшает кровообращение, стимулирует лимфодренаж, уменьшает отеки и разглаживает черты лица. Особенно уместно после изменения климата или перелетов, когда появляется чувство стянутости и отеков.