5 способов защитить и сохранить здоровье волос во время сна

У ночного ухода за волосами есть огромное значение для их здоровья и красоты. Наверняка вам знакома ситуация, когда утром, подойдя к зеркалу, вы видите растрепанные пряди, которые стали результатом вашего активного переворачивания во сне, особенно это касается обладательниц длинных, вьющихся или тонких волос, очень чувствительных к повреждениям.

Однако издание realsimple рассказало, что существует несколько простых лайфхаков, которые помогут минимизировать негативное влияние на волосы и оставить их защищенными и ухоженными.

Могут ли наши волосы пострадать во время сна

К сожалению, да. Волосы постоянно подвергаются воздействию трения с подушкой, теряют влагу и путаются из-за бессознательных движений во время сна. Особенно уязвимы тонкие, ломкие пряди или волосы, которые склонны к сухости. К тому же ложиться спать с мокрыми волосами – не самое лучшее решение. Как и после душа, мокрые волосы остаются слабыми и склонными к повреждениям, поэтому перед сном они должны быть полностью высушены.

Попробуйте косы или скручивание

Косы и скручивание – идеальный вариант ночной прически для вьющихся и волнистых волос. Они помогают сохранить форму локонов и предотвращают спутывание. Если вы носите наращенные волосы или косы, легкая свободная коса также станет вашим союзником. Перед тем как заплетать волосы, увлажните их с помощью уходных средств и аккуратно расчешите. Это уменьшит риск ломкости и придаст волосам мягкость.

Используйте шелковый или атласный шарф

Оберните волосы шелковым или атласным шарфом перед сном. Это отличный способ уменьшить трение между волосами и наволочкой, защитив его структуру. Шелк и атлас создают ровную поверхность, не травмирующую пряди. Главное преимущество этого метода заключается в том, что он подходит для любого типа волос — неважно, распущены они или собраны.

Завяжите волосы в низкий пучок или хвост

Если у вас наращенные волосы, низкий пучок или хвост станет лучшим вариантом для защиты. Эта прическа сохраняет ваши пряди, предотвращает их спутывание и продлевает срок ношения наращенных волос. Перед созданием пучка нанесите несколько капель масла для волос, чтобы обеспечить увлажнение. Однако помните, важно соблюдать рекомендации вашего специалиста по уходу за наращенными волосами.

Используйте метод "ананаса"

Метод "ананаса" уже давно приобрел популярность среди обладательниц густых и вьющихся волос. Для этого нужно собрать все пряди на макушке и завязать в верхний узел. Такая прическа защищает локоны от разплющивания во время сна, сохраняет их форму и предотвращает запутывание.

Выберите шелковую наволочку

Замените стандартную наволочку на шелковую или атласную. Такая ткань щадит волосы, уменьшает трение и помогает сохранить естественную влагу. Если вы хотите еще защитить свои волосы, наденьте на ночь шелковую шапочку. Это идеальное решение для тех, кто часто переворачивается во сне.

Попробуйте следовать этим простым советам и вы сможете просыпаться с ровными, здоровыми волосами. Независимо от типа волос, ночной уход является важной частью вашей рутины, которая поможет сохранить их красоту и прочность.

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