6 ошибок, которые могут привести к выпадению волос

Мы учимся мыть голову еще в детстве, но у этого ежедневного ритуала больше нюансов, чем кажется. Даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям: чрезмерному выпадению волос, сухости, раздражению кожи головы и тому подобное.
Издание RealSimple рассказало о распространенных ошибках во время мытья головы, которые могут вызвать выпадение волос и другие проблемы с кожей головы. Вероятно, вы допускаете хотя бы одну из них. А если добавить к этому выбор неправильного шампуня, слишком горячую воду или нарушение баланса между очисткой и уходом проблем не избежать.
Злоупотребление сухим шампунем
Сухой шампунь – настоящее спасение для жирных волос, когда нет времени на мытье. Но чрезмерное использование этого средства может повлечь за собой накопление остатков продукта, сделать пряди тусклыми и вялыми, а волосяные фолликулы – забитыми.
Как правильно: используйте сухой шампунь не чаще одного-двух раз между мытьем. Чтобы продлить эффект чистоты, выбирайте средства, не требующие смывания, например, мицеллярные очистители для волос.
Вы не смачиваете волосы полностью перед нанесением шампуня
Спешка в душе – частая причина недостаточного очищения волос. Если волосы не полностью смочены водой, шампунь распределяется не равномерно и приходится использовать их больше, чем нужно.
Как правильно: перед нанесением шампуня убедитесь, что волосы насквозь влажные. Это поможет эффективно удалить загрязнение и сэкономить средство.
Вы слишком сильно массируете кожу головы
Мы все любим глубокий массаж во время мытья головы, но слишком агрессивный подход может повредить. Чрезмерное давление может вызвать ломкость волос, а царапины – раздражение и даже образование микрорубцев.
Как правильно: используйте подушечки пальцев вместо ногтей и легкими круговыми движениями очищайте кожу головы, не создавайте лишнего трения.
Вы моете кончики шампуня
Кончики волос не нуждаются в такой же интенсивной очистке, как корни. Избыточное использование шампуня на концах может привести к пересушиванию и образованию узлов.
Как правильно: наносите шампунь на корни волос, спенируйте и массируйте кожу головы. Кончики очищаются естественным путем при смывании пены.
Вы недостаточно долго моете голову
Мытье головы наспех – распространенное заблуждение. Недостаточно тщательная очистка может привести к накоплению остатков шампуня, а это влияет на здоровье кожи головы и волос.
Как правильно: выделите хотя бы 2–3 минуты на массаж кожи головы во время мытья. Это способствует лучшему очищению и стимулирует кровообращение, это положительно влияет на рост волос.
Вы используете один и тот же шампунь круглый год
Как и кожа, волосы меняется в зависимости от сезона, образа жизни и состояния здоровья. Летние месяцы могут потребовать увлажняющего ухода, а зимой понадобится шампунь для придания объема.
Как правильно: чередуйте разные виды шампуней в зависимости от потребностей волос. Для глубокой очистки время от времени используйте осветительный шампунь, а для окрашенных волос выбирайте специальные средства ухода.
Как правильно мыть волосы
- Смочите волосы теплой водой. Это поможет растворить грязь и остатки продуктов, подготовив кожу головы к очищению.
- Наносите шампунь только на корни. Возьмите небольшое количество средства и вспените, массируйте кожу головы.
- Аккуратно очищайте кожу головы. Не используйте ногти – только подушечки пальцев.
- Смойте шампунь и, при необходимости, повторите. Если волосы были сильно загрязнены, лучше намылить их дважды.
- Тщательно смывайте шампунь. Удалите остатки средства, чтобы избежать раздражения кожи головы.
- Нанесите кондиционер только на кончики волос. Распределите его пальцами или расческой.
- Смойте прохладной водой кондиционер. Это поможет закрыть кутикулу волос и придаст им блеск.
Как часто нужно мыть волосы
- Жирные волосы: через день.
- Нормальные или сухие волосы: два-три раза в неделю.
- Вьющиеся или волнистые волосы: один-два раза в неделю.
Мойте волосы при необходимости, но не слишком часто, чтобы не нарушить баланс кожи головы. Если у вас есть проблемы с лупой или сухостью, подберите специальный уход, который будет соответствовать вашему типу волос.
Следуя этим простым правилам, вы сохраните свои волосы здоровыми, блестящими и крепкими. Помните, правильный уход – это залог красивой прически.
Мы также писали о том, как перейти к естественным седым волосам.
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