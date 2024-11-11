6 оттенков самого актуального цвета волос, которые стоит попробовать этой зимой

Если вы хотите добавить новые нотки в свой образ, этот сезон предлагает интересные и яркие оттенки, которые будут идеально гармонировать с вашим зимним настроением.

С приближением праздничного сезона самое время изменить цвет волос и создать атмосферу уюта и роскоши. Издание Stylist рассказало о шести трендовых оттенках этой зимы, которые придадут вашему образу свежий и современный вид.

Темный мокко

Согласитесь, нет ничего лучше чашки горячего шоколада в холодный зимний вечер. А теперь представьте, что этот цвет может вдохновить ваш новый оттенок волос. Темный мокко – насыщенный и глубокий цвет, идеально подходит для зимы. У него нейтральный подтекст, сочетающий в себе разные оттенки коричневого, что придает волосам объемность и многослойность. В отличие от классических коричневых оттенков, у мокко присутствует универсальная нейтральность, подходящуая почти каждому оттенку кожи. К тому же, этот цвет можно комбинировать с кремовыми, серебристыми или приглушенными нейтральными оттенками, создавая ощущение роскоши.

Яркий малиновый

Зима – это время для ярких экспериментов и, конечно же, среди трендовых оттенков появляется насыщенный красный. В этом сезоне малиновый – новый фаворит среди ярких цветов для волос. Он напоминает глубокий, роскошный оттенок спелых вишен и придает образу особый акцент. Чрезвычайно эффектно этот цвет смотрится на длинных волнистых прядях, ведь глянцевые блики придают малиновому оттенку дополнительное сияние и игривость. Яркий малиновый цвет подходит тем, кто хочет выделиться и излучать страсть, ведь такой оттенок обязательно привлечет внимание и подчеркнет индивидуальность.

Жемчужный блонд

У блондинок тоже есть выбор особых оттенков, которые смогут покорить зимние тренды. Жемчужный блонд – идеальный оттенок для тех, кто хочет оставить светлые цвет, не отходя от холодного зимнего настроения. Вдохновленный нежным перламутром устричной раковины, у этого оттенка есть едва заметный блеск, напоминающий снег, излучающий перламутровое сияние под солнечными лучами. Такой скандинавский стиль идеально сочетается с холодным оттенком кожи, придавая образу легкость и романтичность. Жемчужный блонд – не просто платина, это игривый, сияющий цвет, который создаст эффект свежести и подчеркнет вашу нежность.

Коралловый

Если зима кажется вам пасмурной и вы хотите добавить больше цвета, коралловый – именно тот оттенок, который сможет создать теплую атмосферу даже в холодное утро. Этот цвет – сочетание персиковых и легких оранжевых тонов, которые придают волосам мягкий румянец. Он не слишком яркий, но у в нем присутствует легкий эффект градиента, естественный и гармоничный. Коралловый подходит тем, кто хочет создать образ, наполненный теплом и уютом, но при этом не готов на яркий красный. Это отличный выбор для тех, кто впервые хочет попробовать что-то более теплое и необычное.

Яркая лиса

Красные оттенки всегда были в тренде на зимний период, но в этом сезоне выбирайте более сдержанные и приглушенные варианты, такие как яркая лиса. .Такой цвет – это смешение медного и красного, а созданный оттенок. напоминает глубокие, теплые цвета осеннего леса. Цвет менее прихотлив в уходе, чем более яркие красные оттенки, что делает его идеальным для тех, кто ценит естественность и хочет придать своему образу оттенок таинственности и шарма.

Позолоченный блонд

Позолоченный блонд – это нежный, мягкий оттенок блонда, сочетающий в себе теплые оттенки ванили и меда. Он не такой желтый, как традиционный золотистый, поэтому у него более естественный вид и подходит для любого типа кожи. Позолоченный блонд – оттенок, который придает волосам мягкость и элегантность, напоминая о мягком свете зимнего утра. Для тех, кто хочет добавить тепла своему образу, но не готов к кардинальным изменениям, этот оттенок станет идеальным решением.

Зима – идеальное время для экспериментов. Независимо от того, выбираете ли вы яркий малиновый, роскошный мокко или нежный позолоченный блонд, каждый из этих оттенков придаст вашему образу уникальности. Эти цвета не только подчеркнут индивидуальность, но и помогут вам чувствовать себя отлично в любую погоду.

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