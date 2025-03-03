6 причесок с пучком на любую длину волос

Нет ничего более изящного и одновременно непринужденного, чем прическа с пучком. Это трендовая укладка, подходит всем с разными типами волос и ее легко сделать самостоятельно. Однако чтобы ваш пучок был не только естественный, но и стильный, нужно знать несколько секретов.

Издание RealSimple рассказало, что лучше перед созданием пучка придать волосам текстуру с помощью утюжка или плойки. Можно также использовать эти инструменты в конце, чтобы добавить волны и изгибы вокруг лица и на затылке. Эти детали делают пучок уникальным, так что не бойтесь оставлять некоторые пряди выпущенными.

Классический небрежный пучок

Эта прическа идеально подходит для второго дня после мытья волос. Сначала расчешите волосы расческой с широкими зубцами, нанесите немного масла на кончики и освежите корни сухим шампунем для объема.

Соберите волосы в высокий хвост, не пытаясь сделать их идеально гладкими, и закрепите резинкой. С помощью плойки добавьте легкие волны вокруг лица. Затем разделите хвост на две части, сверните их между собой и оберните вокруг основания, закрепите шпильками. Расправьте пучок для объема и зафиксируйте спреем легкой фиксации.

Небрежный низкий пучок

Для создания пучка соберите волосы в хвост, но оставьте несколько прядей вокруг лица для естественности. Разделите хвост на две части, закрутите их вместе и оберните вокруг основания, закрепите шпильками. Чтобы прическа выглядела более воздушно, немного ослабьте пучок. Еще можно разделить волосы на пробор и собрать их на затылке и повторите те же шаги. Завершите образ шелковой лентой или элегантным шарфом для дополнительного акцента.

Двойной пучок для коротких волос

Даже обладательницы коротких волос могут создать стильную прическу с пучком. Нанести сухой шампунь или текстурный спрей на среднюю длину волос. Соберите как можно больше волос в два небольших хвостика на макушке и сделайте мини-пучки. С помощью шпилек аккуратно расправьте пряди, чтобы придать им объем. Эта прическа придает игривости и прекрасно выглядит в любой ситуации.

Небрежный низкий или высокий пучок с косой

Разделите волосы на пробор и заплетите небольшую косу, вплетая ленту или шелковый шарф. Затем заверните косу вокруг основания хвоста, формируя пучок, и закрепите шпильками. Эта прическа придает образу романтичности и особенно подходит обладательницам длинных волос.

Высокий пучок

Разделите волосы на пробор, оставьте две толстые пряди у лица. Остальные волосы соберите в высокий хвост, сверните в пучок и закрепите шпильками. Затем мягко отведите передние пряди назад, закрепив их под основанием хвоста. У этой прически стильный и непринужденный вид.

Пучок с челкой

Для этой прически соберите волосы в низкий пучок, оставьте челку или несколько коротких прядей впереди. Закрутите хвост в жгут и сформируйте пучок, немного распушим его для естественного эффекта. Используйте фиксатор или воск для волос, чтобы придать челке желаемую форму и зафиксировать укладку.

Прически с пучком – это стильный, универсальный и легкий в исполнении вариант для любой длины волос. Независимо от того, выбираете ли вы классический небрежный пучок, игривые двойные узелки или романтическую прическу с косами, вы всегда будете выглядеть элегантно и модно. Экспериментируйте, добавляйте аксессуары и наслаждайтесь идеальным образом.

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