7 интересных причесок с пучками: выбирайте свой вариант

Прическа в виде пучка – это действительно удобно и стильно. Она подходит к любому образу, будь то деловой стиль, спортивный лук или вечерний выход.

А самое главное – ее можно сделать за считанные минуты. Издание Real Simple рассказало о семи стильных вариантах, которые помогут разнообразить ваш образ.

Изящный пучок

Этот вариант возвращает нас к эпохе 2000-х: обрамляющие лицо пряди придают легкости и игривости. Волосы туго собраны в пучок на центральной части затылка, а несколько передних прядей остаются свободными для романтического эффекта.

Пучок со шпильками

Блестящие шпильки – отличный способ разнообразить классический пучок. Жемчуг, кристаллы или изящные аксессуары мгновенно придают элегантность. Просто украсьте прическу и она сыграет новыми красками.

Пучок с платком

Для стильного вида достаточно завязать любимый платок вокруг основания пучка. Вы можете оставить ее концы свободными, спрятать или завязать в бант. Такой вариант идеально подходит для летних прогулок или романтических свиданий.

Балетный пучок

Этот вариант создает утонченный образ. Волосы идеально приглажены и собраны на макушке, это придает классическому стилю. Дополнить образ можно тонкой повязкой или элегантным макияжем в стиле минимализма.

Заплетенный спортивный пучок

Идеальная прическа для тренировок или активного образа жизни. Французская коса на макушке плавно переходит в пучок и фиксирует волосы. Прическа выглядит стильно и гарантирует комфорт во время физических нагрузок.

Элегантный пучок

Этот классический пучок придает изысканность и уместен как для повседневной носки, так и для торжественных событий. Волосы собираются в гладкий низкий хвост, затем закручиваются внутрь, создается объемный мягкий эффект. Для достижения идеальной гладкости используйте щетку с натуральной щетиной и каплю масла.

Небрежный пучок

Если вам больше нравится естественность, попробуйте расслабленный вариант. Легкий сбор волос в небрежный пучок по центру затылка создает непринужденный, стильный вид. Закрепите прическу крабиком или шпильками – и вы готовы к выходу.

Какой бы вариант вы ни выбрали, пучок будет всегда оставаться одной из самых удобных и элегантных причесок. Попробуйте разные вариации и найдите свою идеальную.

Мы также писали о том, как сделать красивый пучок менее чем через минуту.

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