7 причесок, которые сделают тонкие или жидкие волосы более объемными на вид

Для многих женщин борьба с тонкими или жидкими волосами – это ежедневный вызов. Однако правильная прическа может создать впечатление объемных волос, которые радуют глаз и дарят уверенность.

Издание Real Simple поделилось семью идеями для причесок, которые способны трансформировать ваш облик, не требуя радикального изменения стиля.

Перед тем, как окунуться в мир разных причесок, следует запомнить несколько важных моментов. Во-первых, избегайте причесок с чрезмерным натяжением, ведь они могут не только ослабить волосы, но и способствовать их выпадению. Пусть волосы будут распущенными и отдайте предпочтение легким, непринужденным укладкам.

Во-вторых, стоит помнить, что иллюзия объема – ваш лучший союзник. Способы, такие как легкая завивка или мягкая укладка назад, вместе с использованием сухого шампуня или спрея, который придает волосам текстуры, помогут создать эффект густоты, особенно у корней и макушки. Правильное использование текстуры может сделать волосы намного объемнее, чем они на самом деле.

Свободный низкий хвост

Эта прическа – идеальный выбор для тех, кто стремится добавить текстуры своим волосам. С помощью большой плойки создайте мягкие волны от середины до кончиков. Прежде чем аккуратно затянуть волосы на затылке, зачешите верхнюю часть щеткой-гребешком. Чтобы создать дополнительный объем, можно немного распушить конский хвост. Обязательно оставьте несколько прядей, которые будут обрамлять лицо, ведь это сделает образ нежным и особенным.

Коса "Halo" (вокруг головы)

Этот стиль создает эффект драматичности, скрывает тонкие участки волос, обычно заметные вокруг линии роста. Хотя технически этот образ требует немного больших усилий, его можно легко освоить, если следовать рекомендациям. Идеально подходит для второго дня после мытья головы, когда волосы немного текстурированы. Нанесите сухой шампунь на корни и используйте спрей. Разделите волосы сбоку и заплетите французскую косу, начиная от линии роста, которая простирается вниз по боковой части головы. Держите косу свободной, чтобы не тянуть хрупкие пряди вокруг висков. Затем перекрестите косы на затылке, закрепите шпильками и, по желанию, аккуратно растяните каждую косицу для дополнительного объема.

Французский твист ("Ракушка")

Начните с легкого завивания волос, чтобы придать им естественную текстуру. Аккуратно зачешите назад только корни, используйте щетку-гребешок, а затем соберите волосы на затылке по центру. Закрутите концы вверх, сформируйте вертикальный валик, простирающийся от затылка до макушки. Закрепите укладку, а затем осторожно потяните пряди с обеих сторон – этот простой трюк делает твист более объемным.

Объемный пучок

Если вы хотите попробовать что-нибудь новое, обратите внимание на трендовый объемный пучок. Используйте большую плойку для создания волн от корней до кончиков, а затем распылите спрей, текстурирующий волосы. Сделайте свободный хвост на затылке и аккуратно зачешите назад. Заверните волосы в круглую форму как баранку и заколите над линией волос. Если некоторые пряди выпадут – не беспокойтесь, ведь именно это и создает желаемый эффект естественной, немного неформальной укладки.

Высокий пучок

Этот стиль подходит для создания легкого, но вместе с тем объемного образа. Накрутите волосы большой плойкой, чтобы придать им форму, а затем сформируйте свободный пучок на макушке. Оставьте несколько прядей, которые будут мягко обрамлять ваше лицо, чтобы создать эффект движения и дополнительного объема. После нанесите спрей, текстурирующий волосы и оберните его вокруг основания хвостика для надежного закрепления.

"Мальвинка"

Этот стиль отлично подойдет для тех, кто хочет придать тонким волосам объемный вид. С помощью мусса для увеличения объема и диффузора добавьте своим волосам объем, поднимите их и структурируйте. Можно использовать специальный валик на липучке, чтобы волосы хорошо держались, также используйте красивые шпильки и пуф для создания эффекта легкой, воздушной укладки.

Фальшивый Боб

Последняя прическа в списке – идеальное решение для тех, кто хочет удвоить визуальный объем своих волос. Попробуйте технику искусственного боба: сначала разделите волосы пополам, затем закрепите их в два низких хвостика. Закрутите концы вверх с помощью U-образных шпилек, чтобы придать волосам дополнительную текстуру и объем. Завершите образ и добавьте несколько обычных шпилек для надежного фиксирования и извлеките несколько прядей, которые будут обрамлять лицо. Результат – максимально объемный, стильный и современный вид, без необходимости кардинально менять стрижку.

Независимо от того, выбираете ли вы хвост, романтическую косу или стильный фальшивый боб – правильная прическа может повлиять на восприятие ваших волос и образа в целом. Главное – помните о правильном уходе, используйте средства для предоставления текстуры и объема и не бойтесь экспериментировать.

Мы также писали о 8 красивых прическах, которые можно сделать за 5 минут.

Читайте также: