7 знаменитостей, которые выбирают естественную седину

Сегодня седина — это больше, чем просто естественный процесс, это стильный выбор, который говорит об уверенности и самопринятии.

Издание Real Simple рассказало о семи знаменитостях, которые с гордостью демонстрируют свои серебристые волосы и заставляют нас пересмотреть отношение к естественному старению.

С возрастом седые волосы появляются у многих женщин. К 50 годам примерно у половины женщин по крайней мере 50% волос становятся седыми. Некоторые решают их красить, а другие с удовольствием принимают изменения.

Признание разнообразия стандартов красоты заставляет индустрию моды и ухода уделять больше внимания седым волосам как природной и красивой черте. Все больше знаменитостей поддерживают этот тренд и вдохновляют женщин по всему миру принимать свою природную красоту.

Если вы тоже решили отказаться от покраски, следует помнить несколько важных моментов. Во-первых, стиль имеет значение: у уложенных, ухоженных волос изысканный вид, поэтому растрепанные пряди могут не создавать желаемого эффекта. Четкие локоны, прямые волосы или объемная укладка подчеркнут красоту седины. Во-вторых, уход является ключевым: седые волосы могут приобретать желтоватый оттенок, поэтому следует раз в две недели использовать фиолетовый шампунь. Также можно каждые два месяца использовать прозрачный блеск для волос, чтобы сохранить блеск и свежесть серебристых прядей.

Дайан Китон

Дайан Китон / Фото: Associated Press

Актриса добавляет светлые блики, чтобы сделать седину более выразительной. Это отличный способ разнообразить цвет, особенно если седина появляется неравномерно. Многие люди начинают седеть с передней части головы, тогда как задняя остается темнее. Блики, как у Китона, помогают сбалансировать цвет и создают гармоничный образ.

Хилари Бёртон

Хиллари Бертон / Фото: Associated Press

Доказательство того, что седина может быть стильной в любом возрасте. Бёртон выбрала уникальный подход, оставив естественный серый цвет у корней и сохранив светлые оттенки на кончиках. Такой эффект выглядит свежим и непринужденным.

Энди Макдауэлл

Энди Макдавелл / Фото: Getty Images

У седины актрисы стильный "перечный" эффект, который придает ее образу глубины. Графитовые оттенки, которые помогают разбавить седину, подходят для любого тона кожи. Это идеальный выбор для тех, кто только начинает отращивать седину и не хочет выглядеть тускло.

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Если вы хотите поразить всех, стрижка пикси, как у Клоуз, – отличный выбор. Короткие волосы придают драматичности и одновременно у них элегантный и современный вид. Это отличный вариант для тех, кто не боится перемен.

Хелен Миррен

Гелен Миррен / Фото: Getty Images

Миррен является примером изящного и стильного образа. Ее платиново-серый оттенок выглядит невероятно элегантно, однако для его достижения нужно полностью осветлить волосы и тщательно ухаживать за ними. Этот оттенок особенно подходит людям со светлой кожей.

Мерил Стрип

Мерил Стрип / Фото: Associated Press

Актриса удачно сочетает седые волосы со светлыми прядями, создает мягкий и естественный цвет. Чтобы избежать нежелательного желтого оттенка, важно использовать фиолетовый шампунь. Если у вас еще остался цвет от покраски, несколько тонких светлых бликов помогут создать эффектный естественный вид.

Джейми Ли Кёртис

Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Кёртис является иконой стиля среди женщин, принимающих свою природную седину. Она демонстрирует, что лучший способ перейти к седым волосам — дать им отрасти и сделать стильную короткую стрижку. Это позволяет избежать постоянных посещений салона и сложного ухода.

Принять естественную седину – это не только тренд, но и способ заявить о себе. Ухоженные серебристые пряди выглядят невероятно эффектно и придают уверенности. Независимо от того, какой стиль вы выберете – короткая стрижка или платиново-серый оттенок – главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно в своем образе.

Мы такое писали о том, как перейти к естественным седым волосам.

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