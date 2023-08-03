8 актрис с серебряными волосами: как укладывать седину и как за ней ухаживать

Все больше и больше голивудских актрис отказываются от практики закрашивания седины и выбирают естественность. Их роскошные серебристые локоны сияют на красных дорожках, демонстрируя окружающим, что седина - это не только естественно, но и красиво.

На самом деле, седина может предложить антивозрастные преимущества, считает Майк Петрицци, знаменитый колорист Нью-Йорка. Он рассказал Womans World как знаменитости ухаживают за своими седыми шевелюрами.

Яркость серебристого оттенка, по мнению колориста, придает волосам дополнительный блеск, благодаря чему более тонкие локоны кажутся гуще. А те, кто предпочитает смесь соли и перца, также получают эффект дополнительно объема, поскольку контраст между светлыми и темными прядями обеспечивает глубину и иллюзию более пышной гривы.

И преимущества не ограничиваются только волосами, как считает Петрицци, яркий оттенок отражает свет на кожу, оживляя цвет лица добавляя коже сияния.

Просто взгляните на группу седых красавиц ниже, чтобы осознать, что вы можете быть великолепной и нестареющей с седыми локонами.

Хелен Миррен, 78 лет

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

У вас серебристые пряди, как у Миррен? Чтобы волосы выглядели свежими, еженедельно ополаскивайте их яблочным уксусом. Уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, растворяет скопившиеся на волосяном стержне притупляющие цвет продукты, усиливая яркость и придавая светоотражающий блеск, благодаря которому локоны выглядят полными, здоровыми и блестящими.

Рецепт

Смешайте 1 стакан яблочного уксуса с 1 стаканом воды, налейте на влажные волосы и оставьте на 10 минут, затем смойте.

Рита Морено, 91 год

Рита Морено / Фото: Associated Press

Трудно поверить, что актрисе 91 год. Один из способов, которым она сохраняет свои седые волосы гладкими, — это объемная прическа. Чтобы создать похожий образ, нанесите на влажные волосы от корней до кончиков мусс для объема. Затем высушите феном отдельные пряди с помощью круглой щетки, вытягивая их вверх и наружу у корня для дополнительного объема. Когда волосы полностью высохнут, сделайте глубокий боковой пробор и закрепите лаком для волос.

Джейми Ли Кертис, 64 года

Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

64-летняя актриса демонстрирует красивое сочетание мощного, но женственного образа со своей фирменной стрижкой пикси. Чтобы добиться такого же оттенка седины, колорист рекомендует использовать фильтр для душа с витамином С, чтобы предотвратить накопление жесткой воды, которое может обесцветить серый цвет. Бонус: витамин С запечатывает кутикулу волос, придавая им блеск и предотвращая пушистость.

Дайан Китон, 77 лет

Дайан Китон / Фото: Associated Press

В 77 лет фирменные локоны актрисы выглядят лучше, чем когда-либо, в светло-серебристом оттенке. Это светлая версия волос с солью и перцем, как говорит Петрицци, которая придают волосам объем и движение благодаря дополнительным тонам яркого блонда и серебра.

Гленн Клоуз, 76 лет

Гленн Клоуз / Фото: Getty Images

В 76 лет актриса явно не спешит закрашивать свой великолепный естественный белый оттенок. Она поддерживает свою естественную вьющуюся текстуру, которая придает седым волосам женственность. Воссоздать кудри Гленн можно так: нанесите крем для усиления локонов на влажные волосы от корней до кончиков. Затем, используя насадку-диффузор, высушите волосы одновременно осторожно сжимая от кончиков к корням свободной рукой. Продолжайте, пока все волосы не будут высушены и завиты.

Джейн Фонда, 85 лет

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Ослепительный цвет волос Джейн Фонды — не единственное, что делает ее моложе, ее прическа также бросает вызов возрасту. Это потому, что стрижка боб, красиво обрамляет черты лица, в то время как асимметричная челка скрывает любое поредение вдоль линии роста волос или возле висков. Для аналогичной стрижки попросите у своего стилиста боб длиной до подбородка с тонкой челкой, скользящей по бровям, и сложенными, градуирующими слоями по всей длине.

Энди Макдауэлл, 65 лет

Фото: Associated Press

Еще одна актриса из звездных членов клуба седых волос — 65-летняя женщина, которая сказала, что седина заставила ее почувствовать себя сильной. Метод, чтобы сохранить свой великолепный стиль ,актриса описала Vogue: "Я использую много фиолетовых кондиционеров, чтобы волосы выглядели серебристыми, и это удивительно, как они работают."

Элизабет Макговерн, 62 года

Элизабет Макговерн / Фото: Getty Images

62-летняя звезда "Аббатства Даунтон" тоже выбирает седину. Элизабет — доказательство того, что с седыми волосами можно повеселиться и сделать из них красивую прическу.

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