8 простых и полезных советов по уходу за ногтями

Красивые и здоровые ногти могут стать настоящим украшением, добавить уверенности и подчеркнуть ваш стиль, независимо от того, красите ли вы их или оставляете натуральными.

Достижение такого результата требует правильного ухода и отказа от вредных привычек. Как обеспечить ногтям здоровый вид и крепость, рассказало издание Real Simple. Они предоставили интересные советы, которые помогут вам навсегда избавиться от сухих и ломких ногтей, сохранить их природную красоту и здоровье.

Увлажнение

Секрет здоровых ногтей кроется в регулярном увлажнении. Сухие и ломкие ногти часто возникают из-за отсутствия влаги, поэтому уделяйте им внимание, нанося крем для рук. Во время процедуры обрабатывайте отдельно ногти и кутикулу. На рынке доступно множество увлажняющих средств, но результат зависит не столько от бренда продукта, сколько от регулярности ухода.

Заботьтесь о кутикуле

Кутикула выполняет защитную функцию, поэтому ее не следует обрезать или отодвигать. Кутикула – это естественный барьер, защищающий ваши ногти от инфекций. Если кутикула повреждена, это может привести к проблемам роста ногтей и инфекций. Регулярно увлажняйте кутикулу кремами или специальными маслами, чтобы предотвратить ее пересыхание и трещины.

Минимизировать контакт с водой

Чрезмерный контакт ногтей с водой ослабляет их структуру. Это касается как домашней мойки посуды, так и замачивания рук перед маникюром. Ноготь – это губка, которая впитывает воду в 1000 раз быстрее кожи. Влага может разрушать клетки ногтя, поэтому во время домашних работ носите перчатки.

Будьте осторожны с инструментами

Не используйте ногти в качестве инструментов для открытия бутылок или коробок. Кроме того, никогда не копайтесь под ногтями острыми предметами, такими как пилочки. Это может повредить основание ногтя, открыть доступ к инфекциям и вызвать ломкость.

Ухаживайте за ногтями, как за волосами

Ногти и волосы имеют одну общую черту: они состоят из кератина. Поэтому правила ухода схожи. Увлажняйте и защищайте ногти от агрессивного воздействия лаков и средств для снятия лака. Наносите масло для кутикулы так же, как вы используете кондиционер для волос.

Защищайте ногти зимой

Холодная погода оказывает негативное влияние на состояние ногтей и приводит к их ломкости. Температурные перепады между теплым помещением и морозным воздухом вызывают расширение и сжатие клеток, что способствует образованию трещин. Носите перчатки и не забывайте об увлажнении.

Используйте правильные средства

Пилы для ногтей: замените старые наждачные пилы на стеклянные или хрустальные, которые предотвращают микроповреждения.

Средства для снятия лака: используйте безацетоновые варианты, уменьшающие вред.

Щетки для ногтей: выбирайте мягкие щетки для очистки под ногтями во избежание травм.

Терпение – залог успеха

Ногтям нужно время, чтобы восстановиться. Если они ломки или часто ломаются, стригите их короче, пока структура не окрепнет. Здоровые привычки и регулярный уход создадут прочную основу для дальнейшего роста.

Если вы будете следовать этим советам, вы сможете наслаждаться здоровыми и крепкими ногтями, которые станут вашей гордостью и источником вдохновения по уходу за собой.

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