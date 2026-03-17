Кэти Бейтс

Мода на 90-е не ограничивается одеждой и аксессуарами, она захватила и прически. На нынешнем Оскаре мы увидели, как знаменитости демонстрировали культовые стрижки прошлого века, от пикси и бикси до объемных супермодельных локонов, об этом рассказало издание NewBeauty. Этот стиль не только ностальгический, но и невероятно универсальный, он фантастически выглядит как на красной дорожке, так и в повседневной жизни.

Пикси и бикси

Грейси Абрамс

Певица поразила своим бикси, а именно, причудливым сочетанием боба и пикси с модным боковым пробором. Этот стиль был популярен в 90-х у Мег Райан и Кэмерон Диас, и снова выглядит современно.

Тейяна Тейлор

Певица продемонстрировала волнистый пикси, прическу, которая напоминает образ Хэлли Берри, который она использовала в 90-х и на Оскаре 2002 года.

Зендея

Актриса примерила бикси с гладкой текстурой, созданную с помощью круглой щетки, фена и продуктов для сияния и фиксации.

Боб в стиле 90-х

Эмма Стоун

Актриса выбрала флип-боб их середины 90-х, похожий на прическу Калисты Флокхарт. Легкие пряди и мягкий цвет волос создали романтический и игривый эффект.

Реджина Холл

Она выбрала классический боб супермоделей 90-х. Структурированная прическа идеально сочеталась с ее асимметричным платьем.

Зои Дойч

Зои выбрала минималистичный глянцевый боб, гладкий, полированный и современный, с легкой внутренней завивкой концов.

Объемные локоны супермоделей

Даниэль Брукс

Актриса появилась с большим объемом и немного растрепанными локонами, классический «вау» эффект, который ассоциируется с красной дорожкой 90-х.

Кэти Бейтс

Актриса продемонстрировала «ветровые» серебристые локоны, которые напоминают голливудских звезд 90-х. Объем, динамика и боковая челка создают ощущение легкости.

Объемные кудри

Элис Карвальо

Она удивила объемными натуральными локонами, которые возвращают нас к эре Лизы Боне и Джулии Робертс.

Одесса Адлон

Звезда показала фирменные темные локоны в шегги стиле, и независимо от того, это парик или собственные волосы, результат имеет естественный и яркий вид.

Оскар 2026 года показал, что 90-е возвращается в нашу жизнь. Пикси, бикси, бобы и объемные локоны доказывают, что классика всегда актуальна. Эти образы легко адаптировать под современный стиль и их легко повторить дома с помощью фена, утюжка и любимых средств для волос.