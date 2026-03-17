90-е вернулись на красную дорожку нынешнего Оскара — ретростиль, который покорил Голливуд
От бобов до пикси и объемных локонов — 90-е сделали камбэк на красную дорожку Оскара 2026 года. Голливудские звезды оживили любимый ретростиль, а стилисты доказали, что классика всегда актуальна.
Мода на 90-е не ограничивается одеждой и аксессуарами, она захватила и прически. На нынешнем Оскаре мы увидели, как знаменитости демонстрировали культовые стрижки прошлого века, от пикси и бикси до объемных супермодельных локонов, об этом рассказало издание NewBeauty. Этот стиль не только ностальгический, но и невероятно универсальный, он фантастически выглядит как на красной дорожке, так и в повседневной жизни.
Пикси и бикси
Грейси Абрамс
Певица поразила своим бикси, а именно, причудливым сочетанием боба и пикси с модным боковым пробором. Этот стиль был популярен в 90-х у Мег Райан и Кэмерон Диас, и снова выглядит современно.
Тейяна Тейлор
Певица продемонстрировала волнистый пикси, прическу, которая напоминает образ Хэлли Берри, который она использовала в 90-х и на Оскаре 2002 года.
Зендея
Актриса примерила бикси с гладкой текстурой, созданную с помощью круглой щетки, фена и продуктов для сияния и фиксации.
Боб в стиле 90-х
Эмма Стоун
Актриса выбрала флип-боб их середины 90-х, похожий на прическу Калисты Флокхарт. Легкие пряди и мягкий цвет волос создали романтический и игривый эффект.
Реджина Холл
Она выбрала классический боб супермоделей 90-х. Структурированная прическа идеально сочеталась с ее асимметричным платьем.
Зои Дойч
Зои выбрала минималистичный глянцевый боб, гладкий, полированный и современный, с легкой внутренней завивкой концов.
Объемные локоны супермоделей
Даниэль Брукс
Актриса появилась с большим объемом и немного растрепанными локонами, классический «вау» эффект, который ассоциируется с красной дорожкой 90-х.
Кэти Бейтс
Актриса продемонстрировала «ветровые» серебристые локоны, которые напоминают голливудских звезд 90-х. Объем, динамика и боковая челка создают ощущение легкости.
Объемные кудри
Элис Карвальо
Она удивила объемными натуральными локонами, которые возвращают нас к эре Лизы Боне и Джулии Робертс.
Одесса Адлон
Звезда показала фирменные темные локоны в шегги стиле, и независимо от того, это парик или собственные волосы, результат имеет естественный и яркий вид.
Оскар 2026 года показал, что 90-е возвращается в нашу жизнь. Пикси, бикси, бобы и объемные локоны доказывают, что классика всегда актуальна. Эти образы легко адаптировать под современный стиль и их легко повторить дома с помощью фена, утюжка и любимых средств для волос.