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- Салон красоты
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Аэрографический маникюр: тренд, который снова возвращается в моду
Мода циклична — и 2025 год еще раз это подтверждает. То, что еще недавно казалось ностальгией из эпохи начала 2000-х, сегодня снова становится мейнстримом.
Один из таких трендов — аэрографический маникюр. Глянцевый, многомерный и невероятно стильный — он снова на пике популярности, украшает ногти бьюти-блогеров, звезд TikTok и Instagram, об этом рассказало издание Real Simple.
Что такое аэрографический маникюр
Это техника создания дизайна ногтей с помощью аэрографа — миниатюрного распылителя краски. В основном используют акриловые или гелевые краски, которые равномерно наносятся на ногтевую пластину. Такой подход позволяет получить невероятно гладкое, бесшовное покрытие с уникальными эффектами: градиент, аура, «воздушная вуаль», свечение и даже 3D-эффекты.
Почему этот тренд снова в моде
Глянцевый и ровный финиш — никаких мазков или следов кисточки.
Невероятная палитра эффектов: от нежного омбре до футуристического «киберсияния».
Индивидуальность: можно создать любое настроение — романтическое, готическое, сюрреалистическое или минималистическое.
Длительность ношения: если все сделано правильно, маникюр держится до 3 недель без сколов.
Подходит для любой длины и формы ногтей.
Самые популярные дизайны
Аура — эффект сияния изнутри, который создается плавным переходом цветов.
Мягкое омбре — мягкие градиентные переходы, недостижимые обычной кисточкой.
Французский маникюр с воздушным краем — обновленная классика.
Неон и металлик — для вечерних образов и фестивального настроения.
Дизайн — рисунки через трафареты: цветы, абстракции, звезды, лица.
Как сделать аэрографический маникюр
В салоне мастер использует профессиональный аэрографический аппарат, куда добавляет краску — акриловую или гелевую. Предпочтение часто отдают гелю, ведь он менее прихотлив в работе, медленнее сохнет и лучше распределяется.
Процесс нанесения:
Ногти подготавливаются стандартно: гигиеническая обработка, база.
Мастер наносит основной цвет (если требуется).
С помощью аэрографа создается желаемый дизайн.
Рисунок фиксируется топовым покрытием и сушится в лампе.
Совет: всегда приносите с собой примеры — фото дизайна, который вас вдохновляет. Это поможет мастеру лучше понять ваш вкус и создать идеальный результат.
Можно ли сделать аэрографический маникюр дома
Да, но надо немного потренироваться. Для этого вам понадобится:
Набор для аэрографии для ногтей,
Краски для ногтей (специальные акриловые или гелевые),
Трафареты (по желанию),
UV/LED лампа (для гелевых покрытий),
Домашняя аэрография — отличный вариант для творческих людей, которым нравится экспериментировать с нейл-артом. Но стоит учесть: первые разы могут быть неидеальными.
Аэрографический маникюр — это не просто модный тренд, а настоящий прорыв в ногтевом искусстве. Он позволяет экспериментировать, играть с цветами, стилями и настроениями. И пусть 2000-е остались позади, но с таким маникюром кажется, что будущее уже здесь — яркое, стильное и безупречное.