Аэрографический маникюр: тренд, который снова возвращается в моду

Аэрографический маникюр / © Credits

Реклама

Один из таких трендов — аэрографический маникюр. Глянцевый, многомерный и невероятно стильный — он снова на пике популярности, украшает ногти бьюти-блогеров, звезд TikTok и Instagram, об этом рассказало издание Real Simple.

Что такое аэрографический маникюр

Это техника создания дизайна ногтей с помощью аэрографа — миниатюрного распылителя краски. В основном используют акриловые или гелевые краски, которые равномерно наносятся на ногтевую пластину. Такой подход позволяет получить невероятно гладкое, бесшовное покрытие с уникальными эффектами: градиент, аура, «воздушная вуаль», свечение и даже 3D-эффекты.

Почему этот тренд снова в моде

Глянцевый и ровный финиш — никаких мазков или следов кисточки.

Невероятная палитра эффектов: от нежного омбре до футуристического «киберсияния».

Индивидуальность: можно создать любое настроение — романтическое, готическое, сюрреалистическое или минималистическое.

Длительность ношения: если все сделано правильно, маникюр держится до 3 недель без сколов.

Подходит для любой длины и формы ногтей.

Самые популярные дизайны

Аура — эффект сияния изнутри, который создается плавным переходом цветов.

Мягкое омбре — мягкие градиентные переходы, недостижимые обычной кисточкой.

Французский маникюр с воздушным краем — обновленная классика.

Неон и металлик — для вечерних образов и фестивального настроения.

Дизайн — рисунки через трафареты: цветы, абстракции, звезды, лица.

Как сделать аэрографический маникюр

В салоне мастер использует профессиональный аэрографический аппарат, куда добавляет краску — акриловую или гелевую. Предпочтение часто отдают гелю, ведь он менее прихотлив в работе, медленнее сохнет и лучше распределяется.

Реклама

Процесс нанесения:

Ногти подготавливаются стандартно: гигиеническая обработка, база. Мастер наносит основной цвет (если требуется). С помощью аэрографа создается желаемый дизайн. Рисунок фиксируется топовым покрытием и сушится в лампе.

Совет: всегда приносите с собой примеры — фото дизайна, который вас вдохновляет. Это поможет мастеру лучше понять ваш вкус и создать идеальный результат.

Можно ли сделать аэрографический маникюр дома

Да, но надо немного потренироваться. Для этого вам понадобится:

Набор для аэрографии для ногтей,

Краски для ногтей (специальные акриловые или гелевые),

Трафареты (по желанию),

UV/LED лампа (для гелевых покрытий),

Домашняя аэрография — отличный вариант для творческих людей, которым нравится экспериментировать с нейл-артом. Но стоит учесть: первые разы могут быть неидеальными.

Реклама

Аэрографический маникюр — это не просто модный тренд, а настоящий прорыв в ногтевом искусстве. Он позволяет экспериментировать, играть с цветами, стилями и настроениями. И пусть 2000-е остались позади, но с таким маникюром кажется, что будущее уже здесь — яркое, стильное и безупречное.