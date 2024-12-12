Акриловый маникюр: все что вам нужно знать об этом виде ухода

Акриловые ногти универсальны, позволяют создавать любой нейл-арт, экспериментировать с формами и длиной, а также надежно скрывают поврежденные ногти.

Еще задолго до появления гелей и современных накладок акриловые ногти были основным выбором в уходе за руками. Их ассоциировали с французским маникюром или изящными цветочными дизайнами. Однако, издание Real Simple рассказало, что благодаря эволюции, акриловый маникюр претерпел значительные изменения. Теперь они стали популярным трендом, особенно благодаря социальным платформам. Они стали незаменимым выбором для тех, кто мечтает о длинных ногтях, но не имеет возможности поддерживать идеальную длину или форму натуральных ногтей.

Что такое акриловые ногти

Если вы новичок в мире искусственных ногтей, то можете даже не знать термин "акрил", ведь это "старомодный" термин, которым сейчас обозначают "улучшение ногтей". Формула акрила — это смесь порошка и жидкого мономера, которые образуют прозрачную массу, которая формируется на ногтях с помощью кисточки и сохнет на воздухе.

Это двухэтапная мономерно-полимерная система, позволяющая удлинять и моделировать ногти. Кроме того, они нуждаются в регулярном уходе каждые 2-3 недели. Акрил подходит тем, кто нуждается в крепком защитном покрытии для ногтей. Он идеален для тех, кто склонен кусать ногти или работает руками.

Как наносятся акриловые ногти.

Нанесение акрила на ногти зависит от индивидуальных методик мастеров, но общий процесс таков:

Удаляется старый лак, ногти подстригаются и полируются для создания ровной поверхности. Мастер наносит праймер и приклеивает кончики к натуральным ногтям акриловым клеем. Новые ногти обрезают и подпиливают до желаемой формы. С помощью кисточки мастер формирует ноготь, использует жидкий акрил и акриловый порошок. Ногти полируются и покрываются гель-лаком или обычным лаком.

Уход

Акриловые ногти нуждаются в уходе каждые две-три недели, во время которого выполняется заполнение, во избежание отслойки материала. При соблюдении рекомендаций акриловые ногти могут оставаться в хорошем состоянии до шести-восьми недель.

Советы:

Используйте топовое покрытие. Оно предотвращает сколы и продлевает срок службы маникюра.

Защита от воды и агрессивных веществ обеспечит долговечность ногтей.

Регулярно очищайте ногти и увлажняйте кутикулу специальными маслами.

Избегайте чрезмерного давления на ногтях и используйте их в качестве инструментов.

Используйте средства для снятия лака без ацетона.

Разница между акриловыми, гелевыми и Dip-пудровыми ногтями.

Акриловые ногти создаются с помощью мономера и порошка, сохнут на воздухе. Гелевые ногти формируются из полимера, твердеющего под УФ-лампой. Dip-пудра, в свою очередь, представляет собой тонкую акриловую пудру, которая закрепляется на ногтях специальным клеем. Хотя у всех этих технологий есть свои преимущества, акрил подходит для сложного дизайна и удлинения ногтей, в то время как Dip-пудра для более длительного ношения.

Вред от акриловых ногтей

При правильном нанесении и уходе вред минимальный. Однако, если носить акрил слишком долго, это может ослабить ногтевую пластину и вызвать ее ломкость. Также возможны аллергические реакции на акрилаты, проявляющиеся в виде зуда или покраснения.

Как снять акриловые ногти

Для безопасного снятия акрила используйте смоченные в ацетоне ватные шарики, обернутые фольгой. Снятие лучше доверить профессионалам, чтобы избежать травм ногтей.

Уход за натуральными ногтями после акрила

После снятия акрила рекомендуется:

Регулярно наносить масло для кутикулы

Использовать укрепляющие средства для ногтей

Подпиливать ногти до округлой формы, чтобы предотвратить ломкость.

Обеспечить достаточное увлажнение рук и кутикул.

Дайте вашим ногтям время для восстановления, прежде чем снова делать акриловый маникюр. Если ногти ослаблены, обратитесь за советом к мастеру.

Акриловый маникюр – это стильный и универсальный способ ухода за руками, который подходит как для повседневной жизни, так и для особых событий. Главное — правильно выбирать мастера и обеспечивать надлежащий уход за ногтями.

Недавно мы писали о гелевом покрытии и действительно ли оно вредит ногтям.

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